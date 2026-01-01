परियोजना बैठक क्या है?

परियोजना क्या है?

थोड़ा भड़कीला लग सकता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट वह कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें। लेकिन व्यावसायिक संदर्भ में, यह आमतौर पर उस कार्य का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसे पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, एक उत्पाद टीम कोई नई सुविधा विकसित करना चाह सकती है और इसे करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना सकती है।

अक्सर इसमें कई लोग मिलकर काम करते हैं और यह एक बड़ा प्रोजेक्ट या कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जो अंततः एक अंतिम लक्ष्य में परिणत होते हैं।

कई व्यवसायों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक परियोजनाओं का मिश्रण होगा। अल्पकालिक परियोजनाएँ त्रैमासिक कार्य हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालिक परियोजनाएँ वार्षिक KPI हो सकती हैं।

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परियोजना बैठक में क्या होता है?

सबसे पहले यह सोचें कि यह बैठक परियोजना के किस चरण में हो रही है। यदि बैठक शुरुआत में है, तो परिचय का एक चक्र करें और बताएं कि क्या हो रहा है। यदि यह एक चेक-इन है, तो आप सीधे मुद्दे पर आ सकते हैं।

एक बार जब आप परिचय पूरा कर लेते हैं और संभवतः एक बर्फ तोड़ने वाला सत्र भी हो चुका होता है, तो पहली बैठक दायरे के बारे में होगी। क्या करना है? इसे कौन कर रहा है? अंतिम तिथि क्या है? इसे प्रबंधित करने का एक अच्छा तरीका टिकटिंग सिस्टम का उपयोग करना है। आप p बना सकते हैं

परियोजना को एक मास्टर टिकट के रूप में बनाएँ और इसके प्रत्येक भाग को एक उप-टिकट के रूप में सेट करें। इस तरह यह पता रखना बहुत आसान हो जाता है कि क्या हो रहा है।

अब, बैठक के लिए एक स्पष्ट संरचना अवश्य रखें। यदि यह नियमित चेक-इन है, तो सुनिश्चित करें कि लोग इसके बारे में जानते हों और तैयार हों। उनके पास प्रश्न होंगे, इसलिए उनका उत्तर देने और उन विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें जो परियोजना की प्रगति में सुधार ला सकते हैं। उनके पास ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा।

आपको प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वह स्पष्ट है, और यदि नहीं, तो भविष्य के सत्रों में आप चीज़ों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, इस पर विचार करें।

किसी को भी वह काम करने के लिए मजबूर न करें जिसमें वे सहज महसूस नहीं करते। जो लोग आपके लक्ष्य में विश्वास करते हैं, वे बेहतर परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं।

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आप अपनी परियोजना बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

परियोजनाएँ विभिन्न आकारों और रूपों में होती हैं, लेकिन एक बात हमेशा समान रहती है: लोगों को एक साथ लाने में कठिनाई। Doodle आसान बनाता है।

के साथ ग्रुप पोल आप अपने प्रोजेक्ट की सभी मीटिंग्स को डायरी में तुरंत बुक कर सकते हैं। बस उन समयों की एक सीमा चुनें जब आप फ्री हों और उन्हें उन लोगों को भेजें जिनकी आपको जरूरत है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आपकी मीटिंग का समय तय हो जाएगा।

के साथ Doodle Professional आप मीटिंग इनवाइट्स में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं (क्लाइंट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया), विज्ञापनों को हटा सकते हैं और मीटिंग के समय रिमाइंडर भेज सकते हैं।

अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हैं तो चिंता न करें, Doodle के साथ आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और इसके लिंक आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे।