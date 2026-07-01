Vad är ett projektmöte?

Vad är ett projekt?

Det kanske låter lite klyschigt, men ett projekt är vad du själv vill att det ska vara. Men i ett affärssammanhang brukar termen oftast användas för att beskriva en uppgift som måste utföras. Ett produktteam kan till exempel vilja utveckla en ny funktion och skapa ett projekt för att genomföra det.

Ofta handlar det om att flera personer arbetar tillsammans, och det kan vara ett stort projekt eller flera mindre projekt som alla leder fram till ett slutmål.

Många företag har en blandning av kort- och långsiktiga projekt. De kortare kan vara kvartalsvisa uppgifter, medan de långsiktiga projekten kan vara årliga nyckeltal.

Skapa ett möte Sätt ihop ett möte på några minuter med ditt eget kostnadsfria Doodle-konto

Vad händer på ett projektmöte?

Börja med att fundera över i vilket skede av projektet mötet äger rum. Om mötet äger rum i början bör du börja med en presentationsrunda och förklara vad som ska hända. Om det är ett uppföljningsmöte kan du gå rakt på sak.

När ni har presenterat er och kanske till och med haft en isbrytare kommer det första mötet att handla om omfattningen. Vad behöver göras? Vem ska göra det? När är deadline? Att använda ett ärendesystem är ett bra sätt att hantera detta. Du kan skapa p

Skapa projektet som en huvudbiljett där varje del är upprättad som en underbiljett. På så sätt blir det väldigt enkelt att hålla koll på vad som händer.

När det gäller själva mötet är det viktigt att se till att det har en tydlig struktur. Om det är ett regelbundet uppföljningsmöte, se till att deltagarna är medvetna om detta och är förberedda. De kommer att ha frågor, så var beredd att svara på dem och lyssna på idéer som kan bidra till att förbättra projektets framskridande. De kanske har synpunkter som du inte har tänkt på.

Du bör också be om återkoppling för att försäkra dig om att det du ber dem göra är tydligt, och om så inte är fallet, fundera på hur du kan förtydliga saker och ting under kommande sessioner.

Försök att inte tvinga någon att göra något som de inte känner sig bekväma med. De som verkligen tror på det du vill uppnå har mycket större chans att uppnå bättre resultat.

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Hur planerar du ert projektmöte?

Projekt finns i alla möjliga former och storlekar, men en sak som alltid är densamma är svårigheten att få ihop folk. Doodle gör det enkelt.

Med Group Poll Du kan snabbt lägga in alla möten för ditt projekt i kalendern. Välj bara ett tidsintervall då du är ledig och skicka det till de personer du behöver. De bestämmer sedan vad som passar dem, och så har ni en tid att träffas.

Med Doodle Professional Du kan lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningarna (perfekt för projekt där kunder är inblandade), ta bort annonser och skicka påminnelser inför mötet.

Oroa dig inte om ni ska träffas online – med Doodle kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna till det läggs automatiskt till i alla inbjudningar du skickar.