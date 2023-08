Hvad er et projekt?

Det lyder lidt kedeligt, men et projekt er alt det, du ønsker, det skal være. Men i en virksomhedssituation er det normalt det udtryk, der bruges til at beskrive en opgave, der skal udføres. Et produktteam kan f.eks. ønske at bygge en ny funktion og oprette et projekt til at gøre det.

Ofte involverer det flere personer, der arbejder sammen, og det kan være ét stort projekt eller flere mindre projekter, der kulminerer i et slutmål.

Mange virksomheder vil have en blanding af kort- og langsigtede projekter. Kortere projekter kan være kvartalsvise opgaver, mens langsigtede projekter kan være årlige KPI'er.

Hvad sker der på et projektmøde?

Start med at tænke over, i hvilken fase af projektet mødet finder sted. Hvis mødet er i starten, vil du gerne introducere folk og forklare, hvad der sker. Hvis det er et check-in-møde, kan du gå direkte til sagen.

Når du har afsluttet introduktionerne og eventuelt endda haft en isbryder, skal det første møde handle om omfanget. Hvad skal der gøres? Hvem skal gøre det? Hvad er fristen? Det er en god måde at administrere dette på at bruge et billetsystem. Du kan oprette projektet som en hovedbillet med hver del af det oprettet som en underbillet. På den måde er det virkelig nemt at holde styr på, hvad der sker.

Når det gælder selve mødet, skal du sørge for at have en klar struktur. Hvis det er et regelmæssigt check-in, skal du sørge for, at folk ved det og er forberedt. De vil have spørgsmål, så vær forberedt på at besvare dem og lytte til idéer, der kan bidrage til at forbedre projektets fremdrift. De har måske ting, som du ikke har tænkt på.

Du bør også bede om feedback for at sikre, at det, du beder dem om at gøre, er klart, og hvis det ikke er tilfældet, så tænk over, hvordan du kan præcisere tingene i fremtidige møder.

Prøv ikke at tvinge nogen til at gøre noget, som de ikke føler sig trygge ved at gøre. Folk, der accepterer det, du ønsker at opnå, er meget mere tilbøjelige til at give bedre resultater.

Hvordan planlægger du dit projektmøde?

Projekter har mange forskellige former og størrelser, men én ting er altid den samme: det er svært at samle folk. Doodle gør det nemt.

Med Group Poll kan du få alle dine projektmøder i kalenderen på ingen tid. Du skal blot vælge en række tidspunkter, hvor du er ledig, og sende den til de personer, du har brug for. De bestemmer selv, hvad der passer dem, og så har du et tidspunkt at mødes på.

Med Doodle Professional kan du tilføje dit eget branding til mødeinvitationer (fantastisk til projekter, der involverer kunder), slippe af med reklamer og sende påmindelser om, hvornår I skal mødes.

Du skal ikke bekymre dig, hvis du skal mødes online, for med Doodle kan du tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj, og dets links vil automatisk blive tilføjet til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt at arrangere et projektmøde hurtigt. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.