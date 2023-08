O que é um projeto?

Para soar um pouco queijoso, um projeto é o que você quiser que ele seja. Mas em um ambiente comercial, tende a ser o termo usado para descrever uma tarefa que precisa ser feita. Por exemplo, uma equipe de produto pode querer construir um novo recurso e criar um projeto para fazê-lo.

Muitas vezes envolve várias pessoas trabalhando em colaboração e pode ser um grande projeto ou vários projetos menores, culminando em um objetivo final.

Muitas empresas terão uma mistura de projetos de curto e longo prazo. Os mais curtos poderão ser tarefas trimestrais, enquanto os projetos de longo prazo poderão ser KPIs anuais.

Criar uma reunião Reúna-se em minutos com sua própria conta gratuita do Doodle

O que acontece em uma reunião de projeto?

Comece pensando em que estágio do projeto esta reunião está acontecendo. Se a reunião estiver no início, você vai querer fazer uma rodada de apresentações e explicar o que está acontecendo. Se for um check-in, você pode ir direto ao ponto.

Uma vez terminadas as apresentações e possivelmente até mesmo um quebra-gelo, a primeira reunião vai falar sobre o escopo. O que precisa ser feito? Quem está fazendo isso? Qual é o prazo? A utilização de um sistema de ingressos é uma boa maneira de administrar isto. Você pode criar o projeto como um bilhete master com cada parte dele configurada como um sub-ticket. Dessa forma, é muito fácil acompanhar o que está acontecendo.

Agora, para a própria reunião, tenha certeza de ter uma estrutura clara. Se for um check-in regular, certifique-se de que as pessoas saibam disso e que estejam preparadas. Elas terão perguntas, portanto, estejam preparadas para respondê-las e ouvir idéias que possam ajudar a melhorar a forma como o projeto avança. Eles podem ter coisas em que você não pensou.

Você também deve pedir feedback para garantir que o que você está pedindo que eles façam seja claro e, se não for o caso, pense em como você pode esclarecer as coisas em sessões futuras.

Tente não forçar ninguém a fazer algo que não se sinta confortável em fazer. As pessoas que acreditam no que você quer alcançar têm muito mais chances de produzir melhores resultados.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como você marca sua reunião de projeto?

Os projetos vêm em todas as formas e tamanhos diferentes, mas uma coisa que permanece a mesma é a dificuldade de reunir as pessoas. Doodle facilita a tarefa.

Com Group Poll você pode obter todas as reuniões de seu projeto na agenda em um piscar de olhos. Basta selecionar uma série de vezes que você está livre e enviá-lo para as pessoas que você precisa. Elas decidirão o que funciona para elas e você terá um tempo para se encontrar.

Com Doodle Professional você pode adicionar sua própria marca aos convites para reuniões (ótimo para projetos que envolvem clientes), livrar-se de anúncios e enviar lembretes para quando você estiver se reunindo.

Não se preocupe se você estiver se reunindo on-line, com o Doodle você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e seus links serão automaticamente adicionados a qualquer convite que você enviar.

Doodle facilita a organização rápida de uma reunião de projeto. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.