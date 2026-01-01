Czym jest spotkanie projektowe?

Czym jest projekt?

Może to zabrzmieć nieco banalnie, ale projekt to po prostu wszystko, czym chcesz, żeby był. Jednak w kontekście biznesowym termin ten zazwyczaj odnosi się do zadania, które należy wykonać. Na przykład zespół produktowy może chcieć wdrożyć nową funkcję i w tym celu utworzyć projekt.

Często wymaga to współpracy wielu osób i może przybrać formę jednego dużego projektu lub wielu mniejszych, których zwieńczeniem jest osiągnięcie ostatecznego celu.

Wiele firm realizuje zarówno projekty krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Te krótsze mogą obejmować zadania kwartalne, natomiast projekty długoterminowe mogą dotyczyć rocznych wskaźników KPI.

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Jak wygląda spotkanie projektowe?

Zacznij od zastanowienia się, na jakim etapie projektu odbywa się to spotkanie. Jeśli spotkanie ma miejsce na samym początku, warto przeprowadzić rundę przedstawiania się i wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli jest to spotkanie podsumowujące, możesz przejść od razu do sedna sprawy.

Po zakończeniu przedstawiania się, a może nawet po przeprowadzeniu ćwiczenia przełamującego pierwsze lody, podczas pierwszego spotkania omówimy zakres zadań. Co należy zrobić? Kto się tym zajmie? Jaki jest termin? Dobrym sposobem na zarządzanie tymi kwestiami jest skorzystanie z systemu zgłoszeń. Można utworzyć p

Projekt jako zgłoszenie nadrzędne, a każda jego część jako zgłoszenie podrzędne. Dzięki temu naprawdę łatwo jest śledzić, co się dzieje.

Jeśli chodzi o samo spotkanie, zadbaj o jego przejrzystą strukturę. Jeśli jest to regularne spotkanie podsumowujące, upewnij się, że uczestnicy są tego świadomi i odpowiednio przygotowani. Będą mieli pytania, więc bądź gotowy na nie odpowiedzieć i wysłuchać pomysłów, które mogą pomóc usprawnić realizację projektu. Być może wpadną na coś, o czym sam nie pomyślałeś.

Warto również poprosić o opinię, aby upewnić się, że zadania, które im zlecasz, są jasne, a jeśli tak nie jest, zastanów się, jak możesz je wyjaśnić podczas przyszłych sesji.

Staraj się nie zmuszać nikogo do robienia czegoś, z czym nie czuje się komfortowo. Osoby, które podzielają Twoje cele, mają znacznie większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników.

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Jak planujesz spotkanie dotyczące projektu?

Projekty mają najróżniejsze formy i rozmiary, ale jedną stałą cechą jest trudność w zebraniu ludzi w jednym miejscu. Doodle to ułatwia.

Z Group Poll W mgnieniu oka możesz zapisać w kalendarzu wszystkie spotkania związane z projektem. Wystarczy, że wybierzesz przedział czasowy, w którym jesteś dostępny, i prześlesz go odpowiednim osobom. One zdecydują, który termin im odpowiada, a Ty będziesz miał ustalony termin spotkania.

Z Doodle Professional możesz dodać własne elementy brandingowe do zaproszeń na spotkania (świetne rozwiązanie w przypadku projektów z udziałem klientów), wyłączyć reklamy oraz wysyłać przypomnienia o terminach spotkań.

Nie martw się, jeśli spotkanie odbywa się online – dzięki Doodle możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a linki do niego zostaną automatycznie dołączone do wszystkich wysyłanych przez Ciebie zaproszeń.