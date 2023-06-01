Doodle versus Microsoft Bookings: de krachtmeting

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings is geïntegreerd in het Windows- en Office 365-ecosysteem en is een planningsprogramma speciaal ontworpen voor bedrijven die Microsoft Teams gebruiken.

Hiermee kunnen bedrijven online boekingspagina's maken waarmee klanten afspraken met medewerkers kunnen maken.

Microsoft Bookings heeft ook een aantal functies waarmee bedrijven de klantervaring kunnen verbeteren, zoals de mogelijkheid om automatische afspraakherinneringen en bevestigingen te versturen

Onthulling van de Doodle

Doodle biedt daarentegen een webgebaseerde manier om afspraken in te plannen via een eenvoudig maar doeltreffend systeem. Gebruikers kunnen op drie innovatieve manieren afspraken maken.

Maak een Groepspoll

Groepspolls zijn een van de populairste manieren ter wereld om mensen bij elkaar te brengen. Kies gewoon de data en tijden waarop je wilt afspreken en deel die met de mensen die je nodig hebt. Zij kiezen wat hen uitkomt en binnen een paar minuten heb je een afspraak.

Met de boekingspagina kun je makkelijk stel je beschikbaarheid in en stuur het gewoon via een link. Mensen kunnen dan een afspraak met je maken, maar alleen op momenten die jij zelf als vrij hebt aangemerkt. Geen dubbele afspraken meer en geen vergaderingen wanneer je dat niet wilt. Het regelt je agenda automatisch, zodat je tijd overhoudt voor belangrijkere dingen.

Met Doodle 1:1 kun je snel afspreken met één andere persoon. Net als bij Groepspolls kies je de data en tijden waarop je beschikbaar bent. Stuur dit door naar de persoon met wie je wilt afspreken, en die kiest dan een tijdstip dat hem of haar uitkomt. Zodra dat is gebeurd, verschijnt de afspraak in jullie beider agenda’s.

Belangrijkste vergelijkingspunten

Laten we eens dieper ingaan op de belangrijkste verschillen tussen Doodle en Microsoft Bookings:

Belangrijkste functies: Doodle biedt een uitgebreid scala aan functies, waaronder het eenvoudig inplannen van afspraken, aanpasbare Boekingspagina's, kalenderintegratie en automatische herinneringen.

Maak een Groepspoll

Microsoft Bookings is erop gericht het boekingsproces binnen de Microsoft Teams-omgeving te stroomlijnen en biedt functies zoals het aanmaken van afspraken, meldingen voor klanten en personeelsbeheer.

Gebruiksgemak: Doodle heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee je moeiteloos afspraken kunt plannen en aanpassen. Dankzij de eenvoudige installatie en het intuïtieve dashboard maakt Doodle het zowel voor organisatoren als deelnemers heel makkelijk. Microsoft Bookings is geïntegreerd in Microsoft Teams en biedt zo een vertrouwde interface voor gebruikers die al gewend zijn aan het Microsoft-ecosysteem.

Integratiemogelijkheden: Doodle biedt naadloze integratie met populaire agendaplatforms zoals Google Calendar , Outlook en Apple Calendar, zodat het naadloos aansluit op je huidige werkwijze. Microsoft Bookings maakt deel uit van de Microsoft-suite en integreert naadloos met andere Microsoft-apps, waardoor je je gegevens centraal kunt beheren.

Klantenservice: Doodle biedt uitgebreide klantenservice via zijn kennisbank, veelgestelde vragen en hulp via e-mail. Microsoft Bookings maakt gebruik van de uitgebreide ondersteuningsbronnen van Microsoft, waaronder online documentatie, communityforums en directe ondersteuningskanalen.

Unieke verkoopargumenten

Hoewel zowel Doodle als Microsoft Bookings handige oplossingen voor het plannen van afspraken bieden, onderscheidt Doodle zich door zijn unieke troeven:

Flexibiliteit: Doodle is geschikt voor allerlei soorten afspraken, van simpele één-op-één-afspraken tot complexe groepsbijeenkomsten. Dankzij die flexibiliteit kun je het makkelijk aanpassen, zodat de tool precies aan jouw specifieke behoeften voldoet.

Een breder gebruikersbestand: Doodle is niet alleen populair binnen het Microsoft-ecosysteem, waardoor het geschikt is voor zowel particulieren als organisaties die verschillende platforms en apparaten gebruiken. Deze veelzijdigheid zorgt voor naadloze samenwerking met klanten, partners en collega’s, ongeacht welke tools ze gebruiken.

Gebruikersgerichte aanpak: Doodle stelt de gebruikerservaring voorop en wil het planningsproces voor zowel organisatoren als deelnemers vereenvoudigen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp, de duidelijke communicatie en de intuïtieve functies zorgen voor een positieve en efficiënte planningservaring.

Maak een Groepspoll

Prijzen

Hoe verhouden de tools zich tot elkaar qua kosten?

Om Microsoft Bookings te kunnen gebruiken, heb je een Microsoft 365 Business Standard-abonnement nodig. Deze zijn momenteel alleen verkrijgbaar als abonnement van 12 maanden voor $12,50 per gebruiker per maand.

Doodle biedt daarentegen een volledig gratis oplossing voor het plannen van afspraken. Als je gebruik wilt maken van geavanceerde functies, kost Doodle Professional $6,95 per maand bij jaarlijkse betaling, of $14,95 bij een maandelijks abonnement dat je op elk moment kunt opzeggen.

Maak een Groepspoll

Als het om planning gaat, is het superbelangrijk om die zo efficiënt mogelijk te maken. Het is makkelijk te begrijpen waarom. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er dagelijks meer dan 11 miljoen vergaderingen, en de gemiddelde werknemer besteedt daar minstens vijf uur per week aan.

Maar als het gaat om een effectieve afsprakenplanner Het kan lastig zijn om erachter te komen welke het beste bij je past.

Vandaag gaan we twee grote spelers in de branche – Doodle en Microsoft Bookings – onder de loep nemen en met elkaar vergelijken, zodat je kunt bepalen wat het beste bij je past en je je afsprakenboekingsproces kunt optimaliseren.

Als je meer wilt lezen, kijk dan eens naar: https://doodle.com/en/doodle-and-microsoft-bookings/