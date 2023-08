Doodle contre Microsoft Bookings : Le face-à-face

Microsoft Bookings

Intégré à l'écosystème Windows et Office 365, Microsoft Bookings est un outil de planification spécialement conçu pour les entreprises utilisant Microsoft Teams.

Il permet aux entreprises de créer des pages de réservation en ligne que les clients peuvent utiliser pour planifier des rendez-vous avec le personnel.

Microsoft Bookings comprend également un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent aider les entreprises à améliorer l'expérience client, comme la possibilité d'envoyer des rappels et des confirmations de rendez-vous automatisés

Dévoilement de Doodle

Doodle, quant à lui, propose une approche web de la prise de rendez-vous grâce à un système simple mais efficace. Les utilisateurs peuvent créer des réunions de trois manières innovantes.

Les sondages de groupe sont l'un des moyens préférés au monde pour réunir des personnes. Il suffit de choisir les dates et heures auxquelles vous souhaitez vous réunir et de les partager avec les personnes dont vous avez besoin. Ils choisissent ce qui leur convient et vous avez le temps de vous réunir en quelques minutes.

Booking Page vous permet de définir vos disponibilités et de les envoyer à l'aide d'un simple lien. Les gens peuvent alors réserver du temps avec vous, mais seulement lorsque vous choisissez d'être libre. Plus de double réservation ou de rendez-vous quand vous ne voulez pas. Il automatisera votre calendrier, vous laissant du temps pour des choses plus importantes.

Doodle 1:1 vous permet de rencontrer rapidement une autre personne. Comme pour les sondages de groupe, choisissez les dates et heures auxquelles vous êtes libre. Envoyez-les à la personne que vous souhaitez rencontrer et elle choisira le créneau qui lui convient. Une fois qu'elle l'aura fait, l'événement apparaîtra sur vos deux calendriers.

Facteurs clés de comparaison

Approfondissons les facteurs clés qui différencient Doodle et Microsoft Bookings :

Fonctionnalités principales : Doodle offre une gamme complète de fonctionnalités, notamment une prise de rendez-vous facile, des pages de réservation personnalisables, l'intégration d'un calendrier et des rappels automatiques.

Microsoft Bookings se concentre sur la rationalisation du processus de réservation dans l'environnement Microsoft Teams, en offrant des fonctionnalités telles que la création de rendez-vous, les notifications aux clients et la gestion du personnel.

Facilité d'utilisation : Doodle se targue d'une conception conviviale qui permet une programmation et une personnalisation sans effort. Avec sa configuration simple et son tableau de bord intuitif, Doodle facilite la tâche des organisateurs et des participants. Microsoft Bookings, étant intégré à Microsoft Teams, offre une interface familière aux utilisateurs déjà habitués à l'écosystème Microsoft.

Possibilités d'intégration : Doodle offre une intégration transparente avec les plateformes de calendrier les plus courantes telles que Google Calendar, Outlook et Apple Calendar, garantissant ainsi la compatibilité avec votre flux de travail existant. Microsoft Bookings, qui fait partie de la suite Microsoft, s'intègre parfaitement aux autres applications Microsoft, ce qui permet une gestion centralisée des données.

Assistance à la clientèle : Doodle offre un support client complet grâce à sa base de connaissances, ses FAQ et son assistance par e-mail. Microsoft Bookings bénéficie des vastes ressources d'assistance de Microsoft, y compris la documentation en ligne, les forums communautaires et les canaux d'assistance directe.

Points de vente uniques

Si Doodle et Microsoft Bookings offrent tous deux des solutions de planification intéressantes, Doodle se distingue par ses arguments de vente uniques :

La flexibilité : Doodle répond à un large éventail de besoins en matière de planification, qu'il s'agisse de simples rendez-vous individuels ou de réunions de groupe complexes. Sa flexibilité permet une personnalisation facile, garantissant que l'outil s'adapte à vos besoins spécifiques.

Une base d'utilisateurs plus large : La popularité de Doodle s'étend au-delà de l'écosystème Microsoft, ce qui le rend adapté aux individus et aux organisations utilisant diverses plateformes et appareils. Cette inclusivité garantit une collaboration transparente avec les clients, les partenaires et les collègues, quels que soient leurs outils préférés.

Une approche centrée sur l'utilisateur : Doodle donne la priorité à l'expérience utilisateur et vise à simplifier le processus de planification pour les organisateurs et les participants. Son design convivial, sa communication claire et ses fonctionnalités intuitives créent une expérience de planification positive et efficace.

Prix

Comment les outils se comparent-ils en termes de prix ?

Pour bénéficier de Microsoft Bookings, vous devez disposer d'un plan Microsoft 365 Business Standard. Ce plan n'est disponible que dans le cadre d'un abonnement de 12 mois et coûte actuellement 12,50 $ par utilisateur et par mois.

Doodle, en revanche, propose une solution de planification entièrement gratuite. Si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités avancées, Doodle Professional coûte 6,95 $ par mois pour un abonnement annuel ou 14,95 $ pour un abonnement mensuel qui peut être résilié à tout moment.

Lorsqu'il s'agit d'établir un calendrier, il est essentiel de le rendre aussi efficace que possible. Il est facile de comprendre pourquoi. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 11 millions de réunions par jour et le travailleur moyen y consacre au moins cinq heures par semaine.

Cependant, lorsqu'il s'agit de trouver un programmateur de rendez-vous efficace, il peut être difficile de déterminer celui qui vous convient le mieux.

Aujourd'hui, nous allons explorer et comparer deux des principaux acteurs du secteur - Doodle et Microsoft Bookings - pour vous aider à déterminer ce qui vous convient et à optimiser votre processus de prise de rendez-vous.