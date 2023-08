Doodle vs. Microsoft Bookings: Il faccia a faccia

Prenotazioni Microsoft

Integrato nell'ecosistema Windows e Office 365, Microsoft Bookings è uno strumento di pianificazione progettato specificamente per le aziende che utilizzano Microsoft Teams.

Consente alle aziende di creare pagine di prenotazione online che i clienti possono utilizzare per fissare appuntamenti con il personale.

Microsoft Bookings include anche una serie di funzioni che possono aiutare le aziende a migliorare l'esperienza dei clienti, come la possibilità di inviare promemoria e conferme automatiche degli appuntamenti.

Svela Doodle

Doodle, invece, offre un approccio basato sul web alla pianificazione degli appuntamenti attraverso un sistema semplice ma efficace. Gli utenti possono creare riunioni in tre modi innovativi.

I sondaggi di gruppo sono uno dei modi preferiti al mondo per riunire le persone. Basta scegliere le date e gli orari in cui ci si vuole incontrare e condividerli con le persone di cui si ha bisogno. Loro scelgono quello che va bene e voi avete il tempo di riunirvi in pochi minuti.

Booking Page semplifica la disponibilità e la invia con un semplice link. Le persone possono quindi prenotare un appuntamento con voi, ma solo quando decidete di essere liberi. Non è più necessario prenotare due volte o incontrarsi quando non lo si desidera.

Doodle 1:1 vi permette di incontrare rapidamente un'altra persona. Come per i sondaggi di gruppo, scegliete le date e gli orari in cui siete liberi. Inviate il messaggio alla persona che volete incontrare e questa sceglierà una fascia oraria adatta. Una volta fatto, l'evento apparirà su entrambi i vostri calendari.

Fattori chiave di confronto

Approfondiamo i fattori chiave che differenziano Doodle e Microsoft Bookings:

Caratteristiche principali: Doodle offre una gamma completa di funzioni, tra cui una facile programmazione degli appuntamenti, pagine di prenotazione personalizzabili, integrazione del calendario e promemoria automatici.

Microsoft Bookings si concentra sulla semplificazione del processo di prenotazione all'interno dell'ambiente Microsoft Teams, offrendo funzioni come la creazione di appuntamenti, le notifiche ai clienti e la gestione del personale.

Facilità d'uso: Doodle vanta un design facile da usare che consente una programmazione e una personalizzazione senza sforzo. Grazie alla semplicità di configurazione e alla dashboard intuitiva, Doodle facilita sia gli organizzatori che i partecipanti. Microsoft Bookings, essendo integrato in Microsoft Teams, offre un'interfaccia familiare agli utenti già abituati all'ecosistema Microsoft.

Possibilità di integrazione: Doodle offre una perfetta integrazione con le piattaforme di calendario più diffuse come Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantendo la compatibilità con il flusso di lavoro esistente. Microsoft Bookings, in quanto parte della suite Microsoft, si integra perfettamente con altre applicazioni Microsoft, consentendo una gestione centralizzata dei dati.

Assistenza clienti: Doodle fornisce un supporto completo ai clienti attraverso la sua base di conoscenze, le FAQ e l'assistenza via e-mail. Microsoft Bookings beneficia delle ampie risorse di supporto di Microsoft, tra cui la documentazione online, i forum della comunità e i canali di supporto diretto.

Punti di vendita unici

Sia Doodle che Microsoft Bookings offrono valide soluzioni di pianificazione, ma Doodle si distingue per i suoi punti di forza:

Flessibilità: Doodle soddisfa un'ampia gamma di esigenze di pianificazione, dai semplici appuntamenti individuali alle complesse riunioni di gruppo. La sua flessibilità consente una facile personalizzazione, assicurando che lo strumento si adatti alle vostre esigenze specifiche.

Una base di utenti più ampia: La popolarità di Doodle si estende oltre l'ecosistema Microsoft, rendendolo adatto a individui e organizzazioni che utilizzano diverse piattaforme e dispositivi. Questa inclusività garantisce una collaborazione senza soluzione di continuità con clienti, partner e colleghi, indipendentemente dagli strumenti che preferiscono.

Approccio incentrato sull'utente: Doodle dà priorità all'esperienza dell'utente, con l'obiettivo di semplificare il processo di pianificazione sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Il suo design facile da usare, la comunicazione chiara e le funzioni intuitive creano un'esperienza di pianificazione positiva ed efficiente.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Prezzi

Come si confrontano gli strumenti in termini di costi?

Per ottenere Microsoft Bookings è necessario un piano Microsoft 365 Business Standard. Questi sono disponibili solo con abbonamenti di 12 mesi, al costo di 12,50 dollari al mese per utente.

Doodle, invece, offre una soluzione di pianificazione completamente gratuita. Se si desidera usufruire di funzioni avanzate, Doodle Professional costa 6,95 dollari al mese con pagamento annuale o 14,95 dollari con un abbonamento mensile che può essere annullato in qualsiasi momento.

Quando si parla di programmazione, è fondamentale renderla il più efficiente possibile. È facile capire perché. Solo negli Stati Uniti si tengono oltre 11 milioni di riunioni al giorno e il lavoratore medio vi trascorre almeno cinque ore alla settimana.

Tuttavia, quando si tratta di un efficace programmatore di appuntamenti può essere difficile capire quale sia quello giusto per voi.

Oggi esploreremo e confronteremo due dei principali operatori del settore, Doodle e Microsoft Bookings, per aiutarvi a capire qual è quello giusto per voi e ottimizzare il vostro processo di prenotazione degli appuntamenti.