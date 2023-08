Doodle vs. Microsoft Buchungen: Das Duell

Microsoft Buchungen

Microsoft Bookings ist ein in das Windows- und Office 365-Ökosystem integriertes Planungstool, das speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die Microsoft Teams verwenden.

Es ermöglicht Unternehmen, Online-Buchungsseiten zu erstellen, über die Kunden Termine mit Mitarbeitern vereinbaren können.

Microsoft Bookings enthält auch eine Reihe von Funktionen, die Unternehmen helfen können, die Kundenerfahrung zu verbessern, wie die Möglichkeit, automatische Terminerinnerungen und -bestätigungen zu senden.

Enthüllung von Doodle

Doodle hingegen bietet mit seinem einfachen, aber effektiven System einen webbasierten Ansatz für die Terminplanung. Die Nutzer können auf drei innovative Arten Termine erstellen.

Gruppenumfragen sind eine der weltweit beliebtesten Methoden, um Menschen zusammenzubringen. Wählen Sie einfach die Daten und Zeiten aus, zu denen Sie sich treffen möchten, und teilen Sie diese mit den Personen, die Sie brauchen. Diese wählen aus, was passt, und Sie haben in wenigen Minuten Zeit für ein Treffen.

Mit Booking Page können Sie ganz einfach Ihre Verfügbarkeit einstellen und mit nur einem Link versenden. Die Leute können dann Termine bei Ihnen buchen, aber nur, wenn Sie frei sind. Keine doppelten Buchungen oder Treffen mehr, wenn Sie nicht wollen. Ihr Kalender wird automatisiert und Sie haben Zeit für wichtigere Dinge.

Mit Doodle 1:1 können Sie sich schnell mit einer anderen Person treffen. Wie bei Gruppenumfragen wählen Sie die Daten und Zeiten, an denen Sie Zeit haben. Schicken Sie sie an die Person, mit der Sie sich treffen möchten, und diese sucht sich einen passenden Termin aus. Sobald die Person dies getan hat, erscheint der Termin in Ihren beiden Kalendern.

Wichtige Vergleichsfaktoren

Gehen wir näher auf die Schlüsselfaktoren ein, die Doodle und Microsoft Bookings voneinander unterscheiden:

Hauptfunktionen: Doodle bietet eine umfassende Palette von Funktionen, darunter eine einfache Terminplanung, anpassbare Buchungsseiten, Kalenderintegration und automatische Erinnerungen.

Microsoft Bookings konzentriert sich auf die Vereinfachung des Buchungsprozesses innerhalb der Microsoft Teams-Umgebung und bietet Funktionen wie die Erstellung von Terminen, Kundenbenachrichtigungen und die Mitarbeiterverwaltung.

Benutzerfreundlichkeit: Doodle zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, das eine mühelose Terminplanung und -anpassung ermöglicht. Mit seiner einfachen Einrichtung und dem intuitiven Dashboard macht es Doodle sowohl den Organisatoren als auch den Teilnehmern leicht. Microsoft Bookings, das in Microsoft Teams integriert ist, bietet eine vertraute Schnittstelle für Benutzer, die bereits an das Microsoft-Ökosystem gewöhnt sind.

Integrationsmöglichkeiten: Doodle bietet eine nahtlose Integration mit beliebten Kalenderplattformen wie Google Calendar, Outlook und Apple Calendar und gewährleistet so die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Workflow. Microsoft Bookings, als Teil der Microsoft-Suite, lässt sich nahtlos in andere Microsoft-Anwendungen integrieren und ermöglicht so ein zentrales Datenmanagement.

Kundenunterstützung: Doodle bietet einen umfassenden Kundensupport mit einer Wissensdatenbank, FAQs und E-Mail-Hilfe. Microsoft Bookings profitiert von Microsofts umfangreichen Support-Ressourcen, darunter Online-Dokumentation, Community-Foren und direkte Support-Kanäle.

Alleinstellungsmerkmale

Sowohl Doodle als auch Microsoft Bookings bieten wertvolle Lösungen für die Terminplanung, Doodle hebt sich jedoch mit seinen Alleinstellungsmerkmalen ab:

Flexibilität: Doodle deckt eine breite Palette von Planungsbedürfnissen ab, von einfachen Einzelterminen bis hin zu komplexen Gruppenmeetings. Seine Flexibilität ermöglicht eine einfache Anpassung, so dass das Tool an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden kann.

Breitere Benutzerbasis: Doodle ist über das Microsoft-Ökosystem hinaus beliebt und eignet sich für Einzelpersonen und Unternehmen, die verschiedene Plattformen und Geräte verwenden. Dies ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Kollegen, unabhängig von deren bevorzugten Tools.

Benutzerorientierter Ansatz: Doodle stellt die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund und zielt darauf ab, den Planungsprozess sowohl für Organisatoren als auch für Teilnehmer zu vereinfachen. Das benutzerfreundliche Design, die klare Kommunikation und die intuitiven Funktionen schaffen eine positive und effiziente Planungserfahrung.

Preisgestaltung

Wie sieht es mit den Kosten der Tools aus?

Um Microsoft Bookings nutzen zu können, benötigen Sie einen Microsoft 365 Business Standard Plan. Dieser ist nur im 12-Monats-Abonnement erhältlich und kostet derzeit 12,50 $ pro Nutzer und Monat.

Doodle hingegen bietet eine völlig kostenlose Terminplanungslösung. Wenn Sie die Vorteile der erweiterten Funktionen nutzen möchten, kostet Doodle Professional 6,95 $ pro Monat bei jährlicher Zahlung oder 14,95 $ bei einem monatlichen Abonnement, das jederzeit gekündigt werden kann.

Bei der Terminplanung kommt es darauf an, sie so effizient wie möglich zu gestalten. Es ist leicht zu verstehen, warum. Allein in den Vereinigten Staaten finden täglich über 11 Millionen Besprechungen statt, an denen ein durchschnittlicher Arbeitnehmer mindestens fünf Stunden pro Woche teilnimmt.

Wenn es jedoch um einen effektiven Terminplaner geht, kann es schwierig sein, herauszufinden, welcher der richtige für Sie ist.

Heute werden wir zwei der großen Player der Branche - Doodle und Microsoft Bookings - untersuchen und vergleichen, um Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, was das Richtige für Sie ist und Ihren Terminbuchungsprozess zu optimieren.