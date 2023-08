Doodle vs. Microsoft Bookings: O confronto

Reservas da Microsoft

Integrado ao ecossistema do Windows e do Office 365, o Microsoft Bookings é uma ferramenta de agendamento projetada especificamente para empresas que usam o Microsoft Teams.

Ela permite que as empresas criem páginas de agendamento on-line que os clientes podem usar para agendar compromissos com a equipe.

O Microsoft Bookings também inclui uma série de recursos que podem ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente, como a capacidade de enviar lembretes e confirmações de compromissos automatizados.

Revelando o Doodle

O Doodle, por outro lado, oferece uma abordagem baseada na Web para o agendamento de compromissos por meio de seu sistema simples, porém eficaz. Os usuários podem criar reuniões de três maneiras inovadoras.

As enquetes de grupo são uma das formas favoritas do mundo para reunir pessoas. Basta escolher as datas e os horários em que deseja se reunir e compartilhá-los com as pessoas de que precisa. Elas escolhem o que funciona e você tem tempo para se reunir em minutos.

A Booking Page facilita a configuração de sua disponibilidade e o envio com apenas um link. As pessoas podem então reservar um horário com você, mas somente quando você estiver livre. Isso automatizará sua agenda, deixando tempo para coisas mais importantes.

O Doodle 1:1 permite que você se reúna com outra pessoa rapidamente. Como nas enquetes de grupo, escolha as datas e os horários em que você está livre. Envie-o para a pessoa com quem você quer se encontrar e ela escolherá um horário adequado. Quando ela fizer isso, o evento aparecerá em seus calendários.

Principais fatores de comparação

Vamos nos aprofundar nos principais fatores que diferenciam o Doodle e o Microsoft Bookings:

Principais recursos: O Doodle oferece uma ampla gama de recursos, incluindo agendamento fácil de compromissos, páginas de reserva personalizáveis, integração de calendário e lembretes automáticos.

O Microsoft Bookings se concentra em simplificar o processo de agendamento no ambiente do Microsoft Teams, oferecendo recursos como criação de compromissos, notificações de clientes e gerenciamento de equipe.

Facilidade de uso: O Doodle apresenta um design fácil de usar que permite agendamento e personalização sem esforço. Com sua configuração simples e painel intuitivo, o Doodle facilita tanto para os organizadores quanto para os participantes. O Microsoft Bookings, por estar integrado ao Microsoft Teams, oferece uma interface familiar para os usuários já acostumados ao ecossistema da Microsoft.

Possibilidades de integração: O Doodle oferece integração perfeita com plataformas de calendário populares, como Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, garantindo a compatibilidade com seu fluxo de trabalho existente. O Microsoft Bookings, como parte do pacote Microsoft, integra-se perfeitamente a outros aplicativos da Microsoft, permitindo o gerenciamento centralizado de dados.

Suporte ao cliente: A Doodle oferece suporte abrangente ao cliente por meio de sua base de conhecimento, perguntas frequentes e assistência por e-mail. O Microsoft Bookings se beneficia dos amplos recursos de suporte da Microsoft, incluindo documentação on-line, fóruns da comunidade e canais de suporte direto.

Pontos de venda exclusivos

Embora o Doodle e o Microsoft Bookings ofereçam soluções de agendamento valiosas, o Doodle se destaca por seus pontos de venda exclusivos:

Flexibilidade: O Doodle atende a uma ampla gama de necessidades de agendamento, desde simples compromissos individuais até complexas reuniões de grupo. Sua flexibilidade permite a fácil personalização, garantindo que a ferramenta se adapte às suas necessidades específicas.

Base de usuários mais ampla: A popularidade do Doodle vai além do ecossistema da Microsoft, tornando-o adequado para indivíduos e organizações que usam várias plataformas e dispositivos. Essa inclusão garante uma colaboração perfeita com clientes, parceiros e colegas, independentemente de suas ferramentas preferidas.

Abordagem focada no usuário: O Doodle prioriza a experiência do usuário, com o objetivo de simplificar o processo de agendamento tanto para os organizadores quanto para os participantes. Seu design fácil de usar, sua comunicação clara e seus recursos intuitivos criam uma experiência de agendamento positiva e eficiente.

Preços

Como as ferramentas se comparam em termos de custo?

Para obter o Microsoft Bookings, você precisa de um plano padrão do Microsoft 365 Business. Esses planos só estão disponíveis em assinaturas de 12 meses e custam atualmente US$ 12,50 por usuário por mês.

O Doodle, por outro lado, oferece uma solução de agendamento totalmente gratuita. Se você quiser aproveitar os recursos avançados, o Doodle Professional custa US$ 6,95 por mês quando pago anualmente ou US$ 14,95 em uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento.

Quando se trata de agendamento, é fundamental torná-lo o mais eficiente possível. É fácil entender por quê. Somente nos Estados Unidos, há mais de 11 milhões de reuniões por dia, e o trabalhador médio passa pelo menos cinco horas por semana nelas.

Entretanto, quando se trata de um agendador de compromissos eficaz, pode ser difícil descobrir qual é o mais adequado para você.

Hoje, exploraremos e compararemos dois dos maiores players do setor - Doodle e Microsoft Bookings - para ajudá-lo a descobrir qual é o mais adequado para você e otimizar seu processo de agendamento de compromissos.