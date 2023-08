Doodle vs. Microsoft Bookings: Kampen mod hinanden

Microsoft Bookinger

Microsoft Bookings er integreret i Windows- og Office 365-økosystemet og er et planlægningsværktøj, der er specielt designet til virksomheder, der bruger Microsoft Teams.

Det giver virksomheder mulighed for at oprette online bookingsider, som kunder kan bruge til at planlægge aftaler med personalet.

Microsoft Bookings indeholder også en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder med at forbedre kundeoplevelsen, f.eks. muligheden for at sende automatiske påmindelser og bekræftelser af aftaler.

Afsløring af Doodle

Doodle, på den anden side, tilbyder en webbaseret tilgang til mødeplanlægning gennem sit enkle, men effektive system. Brugere kan oprette møder på tre innovative måder.

Gruppeafstemninger er en af verdens foretrukne måder at samle folk på. Du skal blot vælge de datoer og tidspunkter, du ønsker at mødes, og dele det med de mennesker, du har brug for. De vælger, hvad der fungerer, og du har tid til at mødes på få minutter.

Booking Page gør det nemt at sætte din tilgængelighed og sende det med blot et link. Folk kan så booke tid hos dig, men kun når du vælger at være ledig. Slut med at dobbeltbooke eller mødes, når du ikke har lyst. Det automatiserer din kalender og giver dig tid til vigtigere ting.

Med Doodle 1:1 kan du hurtigt mødes med én anden person. Ligesom med gruppeafstemninger vælger du de datoer og tidspunkter, hvor du er ledig. Send det til den person, du vil mødes med, og de vælger et tidspunkt, der passer. Når de har gjort det, vil begivenheden blive vist i begge jeres kalendere.

Vigtige sammenligningsfaktorer

Lad os dykke dybere ned i de nøglefaktorer, der adskiller Doodle og Microsoft Bookings:

Nøglefunktioner: Doodle tilbyder et omfattende udvalg af funktioner, herunder nem aftaleplanlægning, bookingsider, der kan tilpasses, kalenderintegration og automatiske påmindelser.

Microsoft Bookings fokuserer på at strømline bookingprocessen i Microsoft Teams-miljøet og tilbyder funktioner som oprettelse af aftaler, kundemeddelelser og personalestyring.

Brugervenlighed: Doodle har et brugervenligt design, der giver mulighed for ubesværet planlægning og tilpasning. Med sin enkle opsætning og sit intuitive dashboard gør Doodle det nemt for både arrangører og deltagere. Microsoft Bookings, som er integreret i Microsoft Teams, giver en velkendt brugerflade for brugere, der allerede er vant til Microsofts økosystem.

Muligheder for integration: Doodle tilbyder problemfri integration med populære kalenderplatforme som Google Calendar, Outlook og Apple Calendar, hvilket sikrer kompatibilitet med dit eksisterende workflow. Microsoft Bookings, som er en del af Microsoft-pakken, integreres problemfrit med andre Microsoft-applikationer, hvilket giver mulighed for centraliseret datastyring.

Kundesupport: Doodle tilbyder omfattende kundesupport gennem sin vidensbase, ofte stillede spørgsmål og e-mailassistance. Microsoft Bookings drager fordel af Microsofts omfattende supportressourcer, herunder onlinedokumentation, community-fora og direkte supportkanaler.

Unikke salgsargumenter

Selvom både Doodle og Microsoft Bookings tilbyder værdifulde planlægningsløsninger, skiller Doodle sig ud med sine unikke salgsargumenter:

Fleksibilitet: Doodle imødekommer en bred vifte af planlægningsbehov, fra enkle en-til-en-aftaler til komplekse gruppemøder. Fleksibiliteten giver mulighed for nem tilpasning og sikrer, at værktøjet tilpasser sig dine specifikke krav.

Bredere brugerbase: Doodles popularitet rækker ud over Microsofts økosystem, hvilket gør det velegnet til enkeltpersoner og organisationer, der bruger forskellige platforme og enheder. Denne inklusivitet sikrer problemfrit samarbejde med kunder, partnere og kolleger, uanset hvilke værktøjer de foretrækker.

Brugerfokuseret tilgang: Doodle prioriterer brugeroplevelsen og sigter mod at forenkle planlægningsprocessen for både arrangører og deltagere. Det brugervenlige design, den klare kommunikation og de intuitive funktioner skaber en positiv og effektiv planlægningsoplevelse.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Priser

Hvordan står værktøjerne i forhold til hinanden, når det gælder prisen?

For at få Microsoft Bookings skal du have en Microsoft 365 Business Standard Plan. Disse er kun tilgængelige på 12-måneders abonnementer, der i øjeblikket koster $12,50 pr. bruger pr. måned.

Doodle, derimod, tilbyder en planlægningsløsning helt gratis. Hvis du vil udnytte de avancerede funktioner, koster Doodle Professional 6,95 dollars om måneden, når der betales årligt, eller 14,95 dollars for et månedligt abonnement, der kan opsiges når som helst.

Når det kommer til planlægning, er det afgørende at gøre det så effektivt som muligt. Det er let at forstå hvorfor. Alene i USA er der over 11 millioner møder om dagen, og den gennemsnitlige arbejdstager bruger mindst fem timer om ugen på dem.

Men når det kommer til en effektiv appointment scheduler, kan det være svært at finde ud af, hvilken der er den rigtige for dig.

I dag vil vi udforske og sammenligne to af branchens store spillere - Doodle og Microsoft Bookings - for at hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er det rigtige for dig og optimere din mødebookingproces.