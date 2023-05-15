Doodle en Microsoft Bookings

Probeer je een team van drukbezette professionals aan te sturen? Of ben je op zoek naar een manier om je team productiever te maken? Nou, dan is een planningstool misschien wel de oplossing.

Naar schatting besteedt de gemiddelde werknemer tot wel 40 uur per jaar aan het afstemmen van zijn of haar agenda. Dat kan gaan om eindeloze e-mailwisselingen met klanten of het zoeken naar het beste moment voor een kwartaalplanningsoverleg met het team.

Daarom kiezen meer bedrijven dan ooit voor planningssoftware om het proces te stroomlijnen.

Er zijn verschillende tools beschikbaar om bedrijven hierbij te helpen. Twee van de populairste ter wereld zijn Microsoft Bookings en Doodle.

Beide bieden allerlei functies waarmee bedrijven tijd kunnen besparen en hun efficiëntie kunnen verbeteren. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen de twee. Dus welke is het beste voor jou? Laten we er eens dieper op ingaan en kijken wat voor jou het beste werkt.

Doodle

Doodle is in 2007 opgericht in Zürich, Zwitserland. Sindsdien heeft het miljoenen mensen geholpen hun agenda’s te stroomlijnen en te automatiseren door voor iedereen het perfecte tijdstip voor een vergadering te vinden.

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Als een van de populairste planningstools ter wereld kun je er op allerlei verschillende manieren afspraken mee plannen. Groepspolls zijn al lang ieders favoriete manier om een bijeenkomst te plannen. Selecteer gewoon een aantal tijdstippen waarop je wilt afspreken en stuur die naar je gasten. Zij kiezen wat hen het beste uitkomt en binnen de kortste keren staat er iets in ieders agenda.

Met de boekingspagina kun je je beschikbaarheid delen met niets meer dan een link en een paar muisklikken. Dit automatiseert het planningsproces, waardoor je meer tijd overhoudt om je te concentreren op belangrijke taken, zoals strategische planning, of gewoon om tijd door te brengen met je gezin.

Doodle 1:1 doet precies wat de naam al zegt: je kunt er samen met één andere persoon een geschikt moment voor afspreken. Stuur gewoon de momenten waarop je beschikbaar bent, en de ander kiest wat het beste uitkomt. De afspraak wordt dan aan jullie beide agenda’s toegevoegd.

Doodle biedt zowel gratis als betaalde diensten aan en is een populaire tool voor het regelen van vergaderingen, afspraken en evenementen.

Het bevat ook een aantal functies die bedrijven kunnen helpen het planningsproces te verbeteren, zoals de mogelijkheid om tools voor videoconferenties toe te voegen voor vergaderingen op afstand of zorg dat er minder mensen niet komen opdagen met automatische herinneringen.

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Microsoft Bookings

Microsoft Bookings is een premiumfunctie van Office 365. Het werd in maart 2017 gelanceerd en was aanvankelijk alleen beschikbaar voor Business Premium-gebruikers, maar werd uiteindelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt.

Het is ontwikkeld als reactie op de groeiende vraag naar online afsprakenplanner tools. Zo gaf 79 procent van de klanten in een enquête van Salesforce uit 2016 aan dat ze het liefst online afspraken boeken.

Met Microsoft Bookings kunnen bedrijven online boekingspagina's maken waarmee klanten afspraken met medewerkers kunnen maken.

Het bevat ook een aantal functies waarmee bedrijven de klantervaring kunnen verbeteren, zoals de mogelijkheid om automatische afspraakherinneringen en bevestigingen te versturen

Welke past het beste bij jouw bedrijf?

Dus, welke planningstool past het beste bij jouw bedrijf? Het antwoord hangt af van jouw specifieke behoeften en eisen.

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Als je op zoek bent naar een tool voor afsprakenplanning die is geïntegreerd met Office 365, dan is Microsoft Bookings een goede keuze. Maar omdat deze tool speciaal is ontworpen voor Microsoft-programma’s, kun je tegen problemen aanlopen als je bedrijf andere systemen gebruikt (zoals Hubspot of Gmail).

Het is ook speciaal ontworpen voor interne planning met je medewerkers. Dit betekent dat als je op zoek bent naar iets voor contact met klanten, het misschien niet helemaal werkt zoals je zou willen – tenzij je klanten dezelfde interne werkwijze hanteren als jij.

Als je op zoek bent naar een dynamischer planningsprogramma dat makkelijk te gebruiken is en een aantal functies heeft waarmee je het planningsproces kunt verbeteren, dan is Doodle een goede keuze.

Doodle maakt het makkelijk om afspraken te plannen, waar je ook bent, dankzij de integraties voor videoconferenties, de tijdzonekiezer en de mobiele webversie.

Je kunt ook vergaderingen van elke omvang plannen, van twee tot meer dan 2000 deelnemers. Met een Doodle Professional-abonnement kun je advertenties verwijderen, je eigen huisstijl toevoegen en deadlines instellen.