Kijk je wel eens naar de afspraken in je agenda en voel je je dan overweldigd? Een volle agenda is op zich al een hele klus, maar als je ook nog eens handmatig afspraken moet inplannen, boekingen moet beheren en evenementen moet coördineren, kan dat behoorlijk uitputtend worden.

Een afsprakenplanner zoals Doodle kan een effectieve oplossing zijn om deze taken te stroomlijnen en tegelijkertijd je tijd en middelen optimaal te benutten. Het belangrijkste is dat het het plannen makkelijker maakt, zodat je alles goed onder controle houdt.

Stel je voor dat je doordeweeks een belangrijke vergadering moet inplannen, maar je agenda niet bij de hand hebt. Misschien vergeet je het wel, of onthoud je de details verkeerd. Hoe dan ook: het is stressvol, contraproductief en gewoon onnodig gedoe.

Gelukkig is Doodle ontzettend handig en kun je er onderweg altijd op rekenen.

De afsprakenplanner die alles kan

Doodle’s software voor evenementencoördinatie en de tools voor het beheer van boekingen zijn ontworpen met een gebruiksvriendelijke interface, waardoor ze toegankelijk, eenvoudig en intuïtief zijn.

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Met maar een paar klikken kun je een Boekingspagina waarmee je klanten, collega's of vakgenoten kunnen zien wanneer je beschikbaar bent, een afspraak kunnen inplannen en er een herinnering voor krijgen.

Zo hoef je geen onnodige communicatie meer te voeren over het inplannen en bevestigen van een afspraak. Nu je niet meer hoeft te reageren op berichten en e-mails over je geplande afspraken, kun je je concentreren op belangrijkere taken en je productiviteit verhogen.

Als het tijd is om naar een vergadering of afspraak te gaan, zorgt Doodle ervoor dat je er op tijd bent.

Oplossingen voor agenda-integratie om je op gang te houden

Met Doodle is de overstap naar de app en het bijhouden van één centrale agenda op alle platforms een fluitje van een cent dankzij de veelzijdige integratiemogelijkheden. Multitasken om je werk en afspraken bij te houden is immers al uitdagend genoeg. Je hebt geen zin in dat vervelende gedoe met het bijwerken van je agenda en schema’s op verschillende platforms, wat je werk alleen maar zwaarder maakt.

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Daarom is Doodle zo ontworpen dat het naadloos kan worden geïntegreerd met je bestaande agenda-apps en vergadertools.

Onze software kan makkelijk worden geïntegreerd met de populairste tools voor videoconferenties, zoals Outlook, Zoom, Teams, Google Meet en nog veel meer. Hij koppelt ook rechtstreeks aan je agenda, zodat je altijd over de meest actuele informatie beschikt en dubbele afspraken en no-shows voorkomt.

Zo kun je belangrijke afspraken, vergaderingen, deadlines en andere gebeurtenissen in je agenda bijhouden en er toegang toe krijgen, zonder dat je door allerlei apps hoeft te schakelen.

Doodle regelt alles voor je, dus je hoeft alleen maar op een knop te klikken om al je belangrijke data en afspraken te zien.

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Slimme en moeiteloze afstemming en samenwerking

Het organiseren en voorbereiden van een vergadering kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, vooral als je rekening moet houden met de beschikbaarheid van een groot team. Iedereen heeft zijn eigen drukke agenda die voortdurend verandert. Een tijdvak vinden waarin jullie allemaal beschikbaar zijn, is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Met de slimme suggesties van Doodle kun je agenda’s meteen vergelijken en een tijdstip vinden waarop iedereen kan. Je kunt zelfs een poll sturen, zodat mensen kunnen stemmen op hun favoriete tijdstip.

In plaats van alle agenda’s één voor één door te nemen om te kijken of er plek is, heeft de app een knop ‘tijdsuggesties toevoegen’ die je meteen drie mogelijke tijdstippen voorstelt op basis van de deelnemers die je wilt uitnodigen. Deze suggesties zijn gebaseerd op ieders beschikbaarheid, de titel van je poll en je gewoonten bij het plannen.

Optimaliseer je agenda, ongeacht in welke branche je zit

Ongeacht in welke branche je zit of hoe groot de bijeenkomst moet zijn die je wilt organiseren, Doodle staat voor je klaar met handige functies en mogelijkheden die zorgvuldig zijn ontworpen om op je behoeften in te spelen.

Of je nu in de werving, de verkoop of het onderwijs werkt, je kunt afspraken makkelijker dan ooit plannen. Doodle is ook een geweldige tool voor freelancers en consultants, non-profitorganisaties en als oplossing voor bedrijven.

Stel je voor dat je veilig afspraken kunt maken met klanten, leveranciers, kandidaten, topmanagers en donateurs via een up-to-date en gecentraliseerde agenda die met de meeste planningsprogramma’s kan worden geïntegreerd.

Je kunt je Doodle zelfs zo aanpassen dat hij de huisstijl van je bedrijf weerspiegelt.

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Laatste gedachten

Het zit boordevol functies, werkt naadloos en is supermakkelijk in gebruik. Je hoeft dus nooit meer eindeloos door verschillende agenda’s te bladeren. Bespaar kostbare tijd en moeite bij het afstemmen en communiceren over allerlei afspraken in je agenda dankzij de alles-in-één planningsfuncties en integraties van Doodle.

Met Doodle kun je vergaderingen voorstellen, ze inplannen en ervoor zorgen dat iedereen erbij kan zijn, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over je agenda en meer tijd overhoudt voor dingen die er echt toe doen.