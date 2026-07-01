Doodle mot Microsoft Bookings: Jämförelsen

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings är integrerat i Windows- och Office 365-ekosystemet och är en schemaläggningsverktyg speciellt utformad för företag som använder Microsoft Teams.

Det gör det möjligt för företag att skapa Booking Pages på nätet som kunderna kan använda för att boka tid hos personalen.

Microsoft Bookings innehåller dessutom ett antal funktioner som kan hjälpa företag att förbättra kundupplevelsen, till exempel möjligheten att skicka automatiska påminnelser och bekräftelser om bokade tider

Presentation av Doodle

Doodle erbjuder däremot en webbaserad lösning för tidsbokning genom sitt enkla men ändå effektiva system. Användarna kan skapa möten på tre innovativa sätt.

Group Poll är ett av världens mest populära sätt att samla människor. Välj helt enkelt de datum och tider du vill träffas och dela dem med de personer du vill ha med. De väljer det som passar bäst, och inom några minuter har ni en tid bestämd för mötet.

Booking Page gör det enkelt att Ange när du är tillgänglig och skicka den med en enkel länk. Då kan andra boka tid hos dig, men bara när du själv väljer att vara ledig. Inga fler dubbelbokningar eller möten när du inte vill. Det automatiserar din kalender och ger dig tid till viktigare saker.

Doodle 1:1 kan du snabbt boka ett möte med en annan person. Precis som med Group Poll väljer du de datum och tider då du är ledig. Skicka informationen till den person du vill träffa, så väljer hen ett tidsalternativ som passar. När hen har gjort det kommer händelsen att visas i båda era kalendrar.

Viktiga jämförelsefaktorer

Låt oss titta närmare på de viktigaste faktorerna som skiljer Doodle från Microsoft Bookings:

Viktiga funktioner: Doodle erbjuder ett omfattande utbud av funktioner, bland annat enkel tidsbokning, anpassningsbara Booking Pages, kalenderintegration och automatiska påminnelser.

Microsoft Bookings syftar till att effektivisera bokningsprocessen inom Microsoft Teams-miljön och erbjuder funktioner som att skapa möten, skicka meddelanden till kunder och hantera personal.

Användarvänlighet: Doodle har en användarvänlig design som gör det enkelt att boka in möten och anpassa inställningarna. Tack vare den enkla installationen och den intuitiva kontrollpanelen underlättar Doodle för både arrangörer och deltagare. Microsoft Bookings, som är integrerat i Microsoft Teams, erbjuder ett välbekant gränssnitt för användare som redan är vana vid Microsofts ekosystem.

Integrationsmöjligheter: Doodle erbjuder smidig integration med populära kalenderplattformar som Google Kalender , Outlook och Apple Kalender, vilket säkerställer kompatibilitet med ditt befintliga arbetsflöde. Microsoft Bookings, som ingår i Microsoft-paketet, integreras smidigt med andra Microsoft-program, vilket möjliggör en centraliserad datahantering.

Kundsupport: Doodle erbjuder omfattande kundsupport via sin kunskapsbas, vanliga frågor och support via e-post. Microsoft Bookings har tillgång till Microsofts omfattande supportresurser, bland annat onlinedokumentation, användarforum och direkta supportkanaler.

Unika försäljningsargument

Även om både Doodle och Microsoft Bookings erbjuder värdefulla lösningar för schemaläggning, utmärker sig Doodle genom sina unika fördelar:

Flexibilitet: Doodle tillgodoser ett brett spektrum av schemaläggningsbehov, från enkla en-till-en-möten till komplexa gruppmöten. Tack vare sin flexibilitet går det lätt att anpassa verktyget, vilket säkerställer att det anpassas efter just dina behov.

Bredare användarbas: Doodles popularitet sträcker sig bortom Microsofts ekosystem, vilket gör det lämpligt för både privatpersoner och organisationer som använder olika plattformar och enheter. Denna inkludering garanterar ett smidigt samarbete med kunder, samarbetspartner och kollegor, oavsett vilka verktyg de föredrar.

Användarcentrerad strategi: Doodle sätter användarupplevelsen i första rummet och strävar efter att förenkla planeringsprocessen för både arrangörer och deltagare. Den användarvänliga utformningen, den tydliga kommunikationen och de intuitiva funktionerna skapar en positiv och effektiv planeringsupplevelse.

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Priser

Hur skiljer sig verktygen åt när det gäller kostnaden?

För att få tillgång till Microsoft Bookings behöver du ett Microsoft 365 Business Standard-abonnemang. Dessa erbjuds för närvarande endast som 12-månadersabonnemang till ett pris av 12,50 dollar per användare och månad.

Doodle erbjuder däremot en helt kostnadsfri lösning för schemaläggning. Om du vill utnyttja avancerade funktioner kostar Doodle Professional 6,95 dollar per månad vid årsabonnemang eller 14,95 dollar vid månadsabonnemang, som kan sägas upp när som helst.

När det gäller schemaläggning är det avgörande att göra den så effektiv som möjligt. Det är lätt att förstå varför. Bara i USA hålls över 11 miljoner möten varje dag, och den genomsnittlige arbetstagaren lägger minst fem timmar per vecka på dem.

Men när det gäller en effektiv bokningssystem Det kan vara svårt att avgöra vilken som passar just dig.

Idag ska vi undersöka och jämföra två av branschens stora aktörer – Doodle och Microsoft Bookings – för att hjälpa dig att ta reda på vad som passar just dig och optimera din bokningsprocess.

För ytterligare läsning kan du överväga följande: https://doodle.com/en/Doodle-and-microsoft-bookings/