Doodle kontra Microsoft Bookings: starcie

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings, zintegrowany z ekosystemem Windows i Office 365, to narzędzie do planowania stworzony specjalnie z myślą o firmach korzystających z aplikacji Microsoft Teams.

Dzięki temu firmy mogą tworzyć Booking Pages online, za pomocą których klienci mogą umawiać spotkania z pracownikami.

Usługa Microsoft Bookings oferuje również szereg funkcji, które mogą pomóc firmom w poprawie jakości obsługi klienta, takich jak możliwość wysyłania automatycznych przypomnień o spotkaniach i potwierdzeń

Prezentacja Doodle’a

Z kolei serwis Doodle oferuje internetowe rozwiązanie do planowania spotkań dzięki prostemu, a jednocześnie skutecznemu systemowi. Użytkownicy mogą tworzyć spotkania na trzy innowacyjne sposoby.

Group Poll to jeden z najpopularniejszych na świecie sposobów na organizowanie spotkań. Wystarczy wybrać daty i godziny, w których chcesz się spotkać, a następnie udostępnić te informacje odpowiednim osobom. Oni wybierają dogodny termin, a Ty w ciągu kilku minut masz już ustalone spotkanie.

Booking Page ułatwia ustal swoją dostępność i wyślij go, podając jedynie link. Użytkownicy będą mogli wtedy rezerwować terminy u Ciebie, ale tylko wtedy, gdy sam zaznaczysz, że masz wolne. Koniec z podwójnymi rezerwacjami i spotkaniami w nieodpowiednim dla Ciebie czasie. Funkcja ta zautomatyzuje zarządzanie Twoim kalendarzem, pozostawiając Ci czas na ważniejsze sprawy.

Doodle 1:1 pozwala szybko umówić się na spotkanie z jedną osobą. Podobnie jak w przypadku Group Poll, wybierz daty i godziny, w których masz czas. Wyślij je osobie, z którą chcesz się spotkać, a ona wybierze dogodny termin. Gdy to zrobi, wydarzenie pojawi się w kalendarzach was obojga.

Kluczowe czynniki porównawcze

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym czynnikom, które odróżniają Doodle od Microsoft Bookings:

Najważniejsze funkcje: Doodle oferuje szeroki zakres funkcji, w tym łatwe planowanie spotkań, konfigurowalne Booking Pages, integrację z kalendarzem oraz automatyczne przypomnienia.

Usługa Microsoft Bookings ma na celu usprawnienie procesu rezerwacji w środowisku Microsoft Teams, oferując takie funkcje, jak tworzenie terminów spotkań, powiadomienia dla klientów oraz zarządzanie personelem.

Łatwość obsługi: Doodle charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który pozwala na łatwe planowanie spotkań i dostosowywanie ustawień. Dzięki prostej konfiguracji i intuicyjnemu panelowi sterowania Doodle ułatwia pracę zarówno organizatorom, jak i uczestnikom. Usługa Microsoft Bookings, zintegrowana z aplikacją Microsoft Teams, zapewnia znany interfejs użytkownikom przyzwyczajonym już do ekosystemu Microsoft.

Możliwości integracji: Doodle oferuje płynną integrację z popularnymi platformami kalendarzowymi, takimi jak Kalendarz Google , Outlook oraz Kalendarz Apple, co zapewnia zgodność z dotychczasowym sposobem pracy. Aplikacja Microsoft Bookings, jako część pakietu Microsoft, płynnie integruje się z innymi aplikacjami Microsoftu, umożliwiając scentralizowane zarządzanie danymi.

Obsługa klienta: Doodle zapewnia kompleksową obsługę klienta poprzez bazę wiedzy, sekcję często zadawanych pytań (FAQ) oraz pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa Microsoft Bookings korzysta z bogatych zasobów wsparcia technicznego firmy Microsoft, w tym dokumentacji online, forów społecznościowych oraz bezpośrednich kanałów wsparcia.

Cechy wyróżniające produkt

Chociaż zarówno Doodle, jak i Microsoft Bookings oferują przydatne rozwiązania do planowania spotkań, Doodle wyróżnia się dzięki swoim unikalnym atutom:

Elastyczność: Doodle zaspokaja szeroki zakres potrzeb związanych z planowaniem spotkań — od prostych spotkań indywidualnych po złożone spotkania grupowe. Jego elastyczność pozwala na łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu narzędzie to dostosowuje się do konkretnych wymagań użytkownika.

Szersza baza użytkowników: Popularność serwisu Doodle wykracza poza ekosystem Microsoftu, dzięki czemu nadaje się on zarówno dla osób prywatnych, jak i organizacji korzystających z różnych platform i urządzeń. Ta uniwersalność zapewnia płynną współpracę z klientami, partnerami i współpracownikami, niezależnie od narzędzi, z których korzystają.

Podejście zorientowane na użytkownika: Doodle stawia na pierwszym miejscu komfort użytkownika, dążąc do uproszczenia procesu ustalania terminów zarówno dla organizatorów, jak i uczestników. Przyjazny dla użytkownika interfejs, przejrzysta komunikacja oraz intuicyjne funkcje zapewniają pozytywne i sprawne doświadczenie związane z ustalaniem terminów.

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Ceny

Jak wypadają te narzędzia pod względem kosztów?

Aby uzyskać dostęp do usługi Microsoft Bookings, potrzebny jest plan Microsoft 365 Business Standard. Plany te są obecnie dostępne wyłącznie w ramach 12-miesięcznych subskrypcji w cenie 12,50 USD miesięcznie na użytkownika.

Natomiast Doodle oferuje całkowicie bezpłatne narzędzie do planowania spotkań. Jeśli chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji, Doodle Professional kosztuje 6,95 USD miesięcznie przy opłacie rocznej lub 14,95 USD w ramach miesięcznej subskrypcji, którą można anulować w dowolnym momencie.

Jeśli chodzi o planowanie spotkań, kluczowe znaczenie ma zapewnienie jak największej efektywności. Łatwo zrozumieć, dlaczego. W samych Stanach Zjednoczonych odbywa się codziennie ponad 11 milionów spotkań, a przeciętny pracownik spędza na nich co najmniej pięć godzin tygodniowo.

Jednak jeśli chodzi o skuteczne system do planowania spotkań trudno jest ustalić, która opcja jest dla ciebie odpowiednia.

Dzisiaj przyjrzymy się i porównamy dwóch głównych graczy w branży – Doodle i Microsoft Bookings – aby pomóc Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom i zoptymalizować proces rezerwacji terminów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z następującymi materiałami: https://doodle.com/en/Doodle-and-Microsoft-bookings/