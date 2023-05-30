Heb je tijd? Wat dacht je van een half uurtje op maandag? Kunnen we het team bij elkaar krijgen voor een update? De lijst gaat maar door. Nu meer dan ooit voelen de eisen aan onze tijd, zowel op het werk als thuis, groter dan ooit.

Daarom zijn een goede afsprakenplanning en -beheer zo belangrijk voor drukbezette professionals, ondernemers en freelancers.

Maar met al die verschillende softwareoplossingen voor afsprakenplanning kan het lastig zijn om te bepalen welke het beste bij je past. Vandaag gaan we twee populaire platforms – Calendly en Doodle – onder de loep nemen en vergelijken, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken en je afsprakenproces kunt optimaliseren.

Calendly begrijpen

Calendly is een veelzijdige planningssoftware ontworpen om het boeken van afspraken makkelijker te maken. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk hun beschikbaarheid instellen, hun unieke afsprakenlink delen en genodigden de kans geven om geschikte tijdvakken te kiezen.

Calendly is een van de opties voor professionals die op zoek zijn naar een gestroomlijnde manier om afspraken in te plannen.

Onthulling van de Doodle

Doodle biedt daarentegen een unieke manier om afspraken te plannen dankzij het simpele, maar effectieve planningssysteem. Je kunt op drie innovatieve manieren afspraken maken.

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Groepspolls zijn een van de populairste manieren ter wereld om mensen bij elkaar te brengen. Kies gewoon de data en tijden waarop je wilt afspreken en deel die met de mensen die je nodig hebt. Zij kiezen wat hen het beste uitkomt en binnen enkele minuten heb je een afspraak geregeld.

Met de boekingspagina kun je makkelijk stel je beschikbaarheid in en stuur het gewoon via een link. Mensen kunnen dan een afspraak met je maken, maar alleen op momenten die jij zelf als beschikbaar hebt aangemerkt. Geen dubbele afspraken meer en geen vergaderingen wanneer je dat niet wilt. Het regelt je agenda automatisch, zodat je tijd overhoudt voor belangrijkere dingen.

Met Doodle 1:1 kun je snel afspreken met één andere persoon. Net als bij Groepspolls kies je de data en tijden waarop je beschikbaar bent. Stuur dit door naar de persoon met wie je wilt afspreken, en die kiest dan een tijdstip dat hem of haar uitkomt. Zodra dat is gebeurd, verschijnt de afspraak in jullie beider agenda’s.

Doodle kan ook worden gekoppeld aan verschillende digitale agenda’s, waaronder Google Calendar en een aantal van de populairste videoconferentietools ter wereld, zoals Zoom en Microsoft Teams.

Afspraken maken en beheren

Als je de functies voor het boeken van afspraken van Calendly en Doodle vergelijkt, zie je dat beide platforms aanpasbare opties bieden die je naar eigen voorkeur kunt instellen.

Met Calendly kun je specifieke beschikbaarheidstijdvakken instellen, de duur van afspraken bepalen en het boekingsproces aanpassen met automatische e-mailmeldingen en herinneringen. Het kan echter even duren voordat je het proces helemaal onder de knie hebt.

Met de groepspolls van Doodle kun je heel makkelijk afspraken maken met een grote groep mensen. Deelnemers kunnen stemmen op de vergadertijden die hen het beste uitkomen, zodat je binnen een paar minuten een tijdstip vindt waar iedereen bij past.

Boekingspagina Dit is ideaal voor iemand bij wie mensen een afspraak kunnen maken – bijvoorbeeld een freelance kapper of consultant. Maak één of meerdere pagina’s aan, zodat mensen die erop klikken een van je beschikbare tijdvakken kunnen boeken die bij hen past.

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Gebruikerservaring en gebruiksgemak

De gebruikerservaring is een cruciale factor bij het kiezen van planningssoftware.

Calendly heeft een intuïtieve interface. Het duurt echter wel even voordat je doorhebt welk type vergadering je het beste kunt gebruiken. Informatie toevoegen is daarna vrij simpel, maar het terugvinden van de resultaten is een beetje verwarrend.

Het dashboard van Doodle is daarentegen heel eenvoudig in gebruik en zorgt voor een geweldige gebruikerservaring. Dit betekent dat gebruikers met elk technisch niveau makkelijk vergaderingen kunnen boeken.

Klantenservice en betrouwbaarheid

Betrouwbare klantenondersteuning is essentieel bij het gebruik van elk softwareplatform.

Calendly biedt uitgebreide hulpmiddelen, zoals handleidingen en documentatie, om gebruikers te helpen effectief gebruik te maken van de functies.

Doodle biedt ook uitgebreide ondersteuning in meerdere talen, zodat gebruikers toegang hebben tot de informatie en hulp die ze nodig hebben voor een soepele ervaring.

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Prijzen

Hoe verhouden de tools zich tot elkaar als het op kosten aankomt?

Zowel Calendly als Doodle bieden jaar- en maandabonnementen aan, dus afhankelijk van je situatie kun je beide tools gebruiken voor zo weinig of zo veel als je nodig hebt.

Calendly kost vanaf $8 per maand als je jaarlijks betaalt. Maar om toegang te krijgen tot veel van de professionele functies, moet je het Professional-abonnement overwegen, dat vanaf $12 kost bij jaarlijkse betaling of $15 bij maandelijkse betaling.

Doodle kost daarentegen $6,95 per maand als je jaarlijks betaalt, of $14,95 bij een maandelijks abonnement. Met functies die vergelijkbaar zijn met het Professional-abonnement van Calendly, kun je bij Doodle ongeveer $60 per jaar besparen ten opzichte van Calendly, als je jaarlijks betaalt.

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Unieke verkoopargumenten

Hoewel zowel Calendly als Doodle handige functies bieden, hebben ze elk hun eigen troeven die ze van elkaar onderscheiden.

De kracht van Calendly zit hem in het feit dat het wereldwijd redelijk bekend is en dat het een uitgebreide reeks functies biedt die speciaal zijn afgestemd op het plannen van individuele afspraken.

Aan de andere kant blinkt Doodle uit op alle gebieden van vergaderplanning, zoals groepscoördinatie, sollicitatiegesprekken, één-op-één-gesprekken en nog veel meer. Dit maakt het de ideale keuze voor gezamenlijke planning en enquêtes.

Het kiezen van de juiste planningssoftware is essentieel voor het optimaliseren van tijdmanagement en het verbeteren van de productiviteit. Of je nu voor Calendly of Doodle kiest, hangt af van je specifieke behoeften en voorkeuren.

Het persoonlijke profiel van Calendly afspraak maken Dankzij deze functies is het een populaire keuze onder professionals.

Maar dankzij het systeem voor gezamenlijke stemrondes, het gebruiksgemak en de intuïtieve mogelijkheden voor groepscoördinatie is Doodle de favoriete oplossing voor mensen die in teams werken, veel vergaderingen plannen of groepsevenementen organiseren.

Met een betere prijs-kwaliteitverhouding, functies die vergelijkbaar zijn met die van Calendly en een toegewijd ondersteuningsteam – zou Doodle wel eens precies kunnen zijn wat je nodig hebt om je agenda te automatiseren en je planning een enorme impuls te geven.