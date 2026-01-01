Zoptymalizuj planowanie dzięki Doodle

Wszyscy chcemy być produktywni w biurze, ale nie jest to łatwe. Ciągłe czynniki rozpraszające uwagę, niepotrzebne spotkania… lista jest długa. Dzięki Doodle możesz zoptymalizować swoją planowanie aby zyskać czas na skupienie się na tym, co naprawdę ważne.

Nasze aplikacja do planowania automatyzuje zarządzanie kalendarzem, dzięki czemu możesz zrezygnować z ciągłej wymiany e-maili i spotykać się z ludźmi tylko wtedy, kiedy chcesz. Doodle to jedna z najpopularniejszych na świecie platformy do planowania ponieważ średnio można zaoszczędzić nawet 45 minut. To czas, który można spędzić z przyjaciółmi lub rodziną.

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W jaki sposób Doodle automatycznie optymalizuje mój harmonogram?

Po pierwsze, musisz założyć darmowe konto w serwisie Doodle i połączyć je ze swoim ulubionym kalendarz cyfrowy . Gdy to zrobisz, przejdź do pulpitu nawigacyjnego i kliknij opcję „Utwórz Doodle” w prawym górnym rogu. Wybierz opcję „Booking Page” i wprowadź istotne informacje, takie jak cel strony, dowolny opis oraz czy dostępna jest opcja wideokonferencji.

W następnej sekcji wybierzesz, kiedy jesteś dostępny na spotkania. W Booking Page Domyślnie ustawione są godziny od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00, ale można to zmienić. W tym miejscu znajdują się również ustawienia zasilania – ważna sekcja dla rezerwacja online . Tutaj możesz zdecydować, ile spotkań chcesz mieć w ciągu dnia, ile czasu chcesz przeznaczyć na przerwy między nimi oraz z jakim minimalnym wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienia.

Upewnij się, że podłączony jest właściwy kalendarz i Booking Page umożliwi użytkownikom rezerwowanie terminów tylko wtedy, gdy nie kolidują one z wydarzeniami, które już masz w kalendarzu. I gotowe – kalendarz zoptymalizowany.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Można też umówić się na spotkanie z dużymi grupami

Doodle nie tylko usprawni organizację pracy, ale także pozwoli Ci z łatwością zorganizować spotkanie grupowe – niezależnie od tego, czy będzie to grupa od 2 do 2000 osób. Aby utwórz ankietę Zaloguj się na swoje konto w serwisie Doodle i wybierz opcję „Group Poll”, wprowadź szczegóły, wybierz dogodne dla siebie terminy, a w mgnieniu oka znajdziesz rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Doodle to naprawdę narzędzie do planowania dzięki czemu spotkania grupowe przebiegają bez problemów.

Co więcej, możesz wysyłać przypomnienia, aby nikt nie zapomniał o terminie spotkania, a dzięki połączeniu z kalendarzem Doodle automatycznie zarezerwuje wybrany termin. Koniec z podwójnymi rezerwacjami. Możesz skorzystać z naszej bezpłatna aplikacja do planowania za darmo lub przejdź na wersję Doodle Professional, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak nieograniczona liczba Booking Pages, możliwość dostosowania wizerunku marki oraz brak reklam.

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Możesz z tego skorzystać również w przypadku znajomych!

Nie traktuj Doodle’a wyłącznie jako swojego aplikacja do planowania dla firm . Możesz z niego korzystać również w kontaktach z przyjaciółmi i rodziną.