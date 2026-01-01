Optimera din schemaläggning med Doodle

Vi vill alla vara produktiva på kontoret, men det är svårt. Ständiga störningar, onödiga möten… listan kan göras lång. Med Doodle kan du optimera din schemaläggning för att få mer tid över till att fokusera på det som är viktigt.

Vår schemaläggningsapp automatiserar din kalender så att du kan slippa mejlväxlingar och bara träffa folk när du själv vill. Doodle är en av världens mest populära schemaläggningsplattformar eftersom du i genomsnitt kan spara upp till 45 minuter. Det är tid som du kan tillbringa med dina vänner eller din familj.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Hur optimerar Doodle mitt schema automatiskt?

Först måste du skapa ett gratis Doodle-konto och koppla det till din favorit digital kalender . När det är klart går du till din instrumentpanel och klickar på ”Skapa en Doodle” uppe till höger. Välj ”Booking Page” och fyll i viktiga uppgifter, till exempel vad sidan är avsedd för, en eventuell beskrivning och om videokonferens är ett alternativ.

I nästa avsnitt ska du ange när du är tillgänglig för möten. Det Booking Page Standardinställningen är måndag till fredag, kl. 09.00–17.00, men du kan ändra detta. Här hittar du också ströminställningarna – ett viktigt avsnitt för tidsbokning online . Här kan du bestämma hur många möten du vill ha per dag, hur långa pauser du vill ha mellan dem och hur långt i förväg du behöver få besked.

Kontrollera noga att du har kopplat in rätt kalender och Booking Page låter användarna endast boka tider som inte krockar med evenemang som du redan har inplanerade. Så där ja – nu är kalendern optimerad.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Du kan boka även för stora grupper

Doodle hjälper dig inte bara att effektivisera arbetslivet, utan gör det också enkelt att anordna en sammankomst med en grupp – oavsett om den består av 2 eller 2 000 personer. För att skapa en omröstning Logga in på ditt Doodle-konto och välj ”Group Poll”, fyll i uppgifterna, välj de tider som passar dig, och på nolltid hittar du en tid som passar alla. Doodle är verkligen ett schemaläggningsverktyg som gör det enkelt att hålla gruppmöten.

Dessutom kan du skicka påminnelser för att se till att ingen glömmer bort när mötet äger rum, och när din kalender är kopplad kommer Doodle automatiskt att reservera den tid som valts. Inga dubbelbokningar längre. Du kan använda vår gratis schemaläggningsapp gratis eller uppgradera till Doodle Professional för avancerade funktioner, bland annat obegränsat antal Booking Pages, anpassad varumärkesprofilering och inga annonser.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Du kan använda den till vänner också!

Se inte bara på Doodle som din schemaläggningsapp för företag . Du kan använda den även för vänner och familj.