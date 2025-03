Optimer din planlægning med Doodle

Vi ønsker alle at være produktive på kontoret, men det er svært. Konstant distraktion, unødvendige møder... listen fortsætter. Med Doodle kan du optimere din planlægning for at frigøre tid til at fokusere på de vigtige ting.

Vores planlægningsapp automatiserer din kalender, så du kan droppe e-mailen frem og tilbage og kun mødes med folk, når du ønsker det. Doodle er en af verdens foretrukne planlægningsplatforme, fordi du i gennemsnit kan spare op til 45 minutter. Det er tid, der kan bruges sammen med dine venner eller din familie.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan optimerer Doodle automatisk min tidsplan?

Først skal du oprette en gratis Doodle-konto og forbinde den med din foretrukne digitale kalender. Når det er gjort, skal du gå til dit instrumentbræt og trykke på "Create a Doodle" øverst til højre. Vælg "Booking Page" og udfyld de vigtige detaljer, f.eks. hvad siden er til, en eventuel beskrivelse, og om videokonference er en mulighed.

I det næste afsnit skal du vælge, hvornår du er tilgængelig for møder. Booking Page vil som standard være mandag til fredag, kl. 9-17, men du kan ændre dette. Det er også her, du finder strømindstillingerne - et vigtigt afsnit for planlægning online. Her kan du bestemme, hvor mange møder du vil have på en dag, buffertider mellem dem og det minimumsvarsel, du har brug for.

Dobbelttjek, at du har den rigtige kalender tilsluttet, og Booking Page vil kun tillade folk at booke tider, der ikke er i konflikt med begivenheder, du allerede har. Der har du det - kalender optimeret.

Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange Booking Pages som du vil. Dette er fantastisk, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellige ledige tider.

Du kan også planlægge med store grupper

Doodle optimerer ikke kun arbejdslivet, men du kan også nemt arrangere et møde med en gruppe - uanset om der er 2 eller 2000 personer. For at lave en afstemning logger du ind på din Doodle-konto og vælger "Group Poll", udfylder detaljerne, vælger de tidspunkter, der passer dig, og i løbet af et øjeblik finder du noget, der fungerer for alle. Doodle er virkelig et planlægningsværktøj, der gør gruppemøder nemme.

Desuden kan du sende påmindelser for at sikre, at ingen glemmer, hvornår I mødes, og hvis din kalender er tilsluttet, vil Doodle automatisk blokere det valgte tidspunkt. Ikke flere dobbeltbookinger. Du kan bruge vores planlægningsapp gratis gratis eller opgradere til Doodle Professional for avancerede funktioner, herunder ubegrænsede bookingsider, brugerdefineret branding og ingen annoncer.

Du kan også bruge den til venner!

Du skal ikke kun tænke på Doodle som din planlægningsapp til virksomheder. Du kan også bruge den til venner og familie.

Det er vigtigt, at vi tager os tid til hinanden, så hvis du vil holde en regelmæssig catch-up, arrangere et baby shower for din bedste veninde eller samle dine fætre og kusiner til en grillfest, så er Doodle det rette sted at være. Du skal blot lave en hurtig afstemning, finde et tidspunkt, og ingen har en undskyldning for ikke at deltage.