Optimisez votre planification avec Doodle

Nous voulons tous être productifs au bureau, mais c'est difficile. Des distractions constantes, des réunions inutiles... la liste est longue. Avec Doodle, vous pouvez optimiser votre scheduling pour libérer du temps et vous concentrer sur les choses importantes.

Notre application de planification automatise votre calendrier afin que vous puissiez éviter les allers-retours par e-mail et ne rencontrer les gens que lorsque vous le souhaitez. Doodle est l'une des plateformes de planification préférées dans le monde parce qu'en moyenne, vous pouvez gagner jusqu'à 45 minutes. C'est du temps que vous pouvez passer avec vos amis ou votre famille.

Essayez gratuitement Pas besoin de carte de crédit

Comment Doodle optimise-t-il automatiquement mon emploi du temps ?

Tout d'abord, vous devez créer un compte Doodle gratuit et le connecter à votre préféré (https://doodle.com/en/benefits-of-a-digital-calendar-saving-time-in-the-workplace/). Une fois que c'est fait, rendez-vous sur votre tableau de bord et cliquez sur "Créer un Doodle" en haut à droite. Sélectionnez "Page de réservation" et remplissez les détails importants tels que l'objet de la page, la description que vous souhaitez et si la vidéoconférence est une option.

Dans la section suivante, vous allez sélectionner quand vous êtes disponible pour des réunions. La Page de réservation sera par défaut du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, mais vous pouvez la modifier. C'est également ici que vous trouverez les paramètres d'alimentation - une section importante pour la Planification en ligne. Ici, vous pouvez décider du nombre de réunions que vous souhaitez par jour, des temps tampon entre elles et du préavis minimum dont vous avez besoin.

Vérifiez que vous avez le bon calendrier connecté et que Page de réservation n'autorisera que les personnes à réserver des heures qui n'entrent pas en conflit avec des événements que vous avez déjà. Voilà, vous l'avez - calendrier optimisé.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez créer autant de pages de réservation que vous le souhaitez. C'est génial si vous voulez gérer différents clients et leur attribuer des disponibilités distinctes.

Vous pouvez aussi programmer avec de grands groupes

Non seulement Doodle optimise la vie professionnelle, mais vous pouvez facilement organiser une réunion avec un groupe - qu'il soit composé de 2 à 2000 personnes. Pour faire un sondage connectez-vous à votre compte Doodle et sélectionnez "Sondage de groupe", remplissez les détails, sélectionnez les horaires qui vous conviennent, et en un clin d'œil, vous trouvez quelque chose qui convient à tout le monde. Doodle est vraiment un outil de planification qui facilite les réunions de groupe.

De plus, vous pouvez envoyer des rappels pour vous assurer que personne n'oublie la date de votre réunion et, si votre calendrier est connecté, Doodle bloquera automatiquement l'heure choisie. Plus de doubles réservations. Vous pouvez utiliser notre application de planification gratuite gratuitement ou passer à Doodle Professional pour bénéficier de fonctionnalités avancées, notamment des pages de réservation illimitées, une image de marque personnalisée et aucune publicité.

Essayez-le gratuitement Pas de carte de crédit requise

Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos amis !

Ne considérez pas seulement Doodle comme votre application de planification pour les entreprises. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos amis et votre famille.

Il est important que nous prenions du temps les uns pour les autres, alors si vous voulez organiser un rendez-vous régulier, une baby shower pour votre meilleure amie ou réunir vos cousins pour un barbecue, Doodle est l'endroit idéal. Il suffit de faire un sondage rapide, de trouver une heure et personne n'a d'excuse pour ne pas venir.