Ottimizzare la programmazione con Doodle

Tutti vogliamo essere produttivi in ufficio, ma è difficile. Distrazioni continue, riunioni inutili... l'elenco continua. Con Doodle, potete ottimizzare la vostra programmazione per liberare tempo da dedicare alle cose importanti.

La nostra app di programmazione automatizza il vostro calendario in modo che possiate abbandonare l'invio di e-mail e incontrare le persone solo quando lo desiderate. Doodle è una delle piattaforme di programmazione preferite al mondo perché in media si possono risparmiare fino a 45 minuti. È tempo che si può dedicare agli amici o alla famiglia.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come fa Doodle a ottimizzare automaticamente il mio programma?

Innanzitutto, è necessario creare un account Doodle gratuito e collegarlo al proprio preferito. Una volta fatto ciò, accedete alla vostra dashboard e premete "Crea un Doodle" in alto a destra. Selezionate "Pagina di prenotazione" e inserite i dettagli importanti, come lo scopo della pagina, la descrizione desiderata e l'eventuale opzione di videoconferenza.

Nella sezione successiva, dovrete selezionare quando siete disponibili per le riunioni. La Pagina di prenotazione è impostata di default su lunedì-venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, ma è possibile modificarla. Qui si trovano anche le impostazioni di alimentazione, una sezione importante per programmazione online. Qui è possibile decidere il numero di riunioni desiderate in un giorno, i tempi di intervallo tra una e l'altra e il preavviso minimo richiesto.

Controllate di aver collegato il calendario giusto e Pagina di prenotazione permetterà di prenotare solo gli orari che non sono in conflitto con gli eventi che avete già. Ecco fatto: calendario ottimizzato.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. Questo è ottimo se volete gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

È possibile programmare anche con grandi gruppi

Non solo Doodle ottimizzerà la vita lavorativa, ma potrete facilmente organizzare un incontro con un gruppo, da 2 a 2000 persone. Per fare un sondaggio accedete al vostro account Doodle e selezionate "Sondaggio di gruppo", compilate i dettagli, scegliete gli orari che più vi aggradano e in un attimo troverete qualcosa che va bene per tutti. Doodle è davvero uno strumento di programmazione che rende facili le riunioni di gruppo.

Inoltre, è possibile inviare promemoria per assicurarsi che nessuno dimentichi l'orario della riunione e, con il calendario collegato, Doodle blocca automaticamente l'orario scelto. Niente più doppie prenotazioni. Potete utilizzare la nostra applicazione di programmazione gratuita o passare a Doodle Professional per ottenere funzioni avanzate, tra cui pagine di prenotazione illimitate, branding personalizzato e nessuna pubblicità.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Si può usare anche per gli amici!

Non pensate a Doodle solo come alla vostra applicazione di pianificazione per le aziende. Potete usarla anche per gli amici e la famiglia.

È importante trovare il tempo per gli altri, quindi se volete organizzare una riunione periodica, una festa per il bambino della vostra amica o una grigliata con i vostri cugini, Doodle è il posto giusto. Basta fare un sondaggio rapido, trovare un orario e nessuno avrà più scuse per non partecipare.