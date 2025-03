Otimize sua programação com Doodle

Todos nós queremos ser produtivos no escritório, mas é difícil. Distrações constantes, reuniões desnecessárias... a lista continua. Com Doodle, você pode otimizar seu agendamento para liberar tempo para se concentrar nas coisas importantes.

Nosso scheduling app automatiza seu calendário para que você possa abandonar o e-mail para frente e para trás e só conhecer pessoas quando quiser. O Doodle é um dos favoritos do mundo plataformas de agendamento porque em média você pode economizar até 45 minutos. É o tempo que pode ser gasto com seus amigos ou familiares.

Como o Doodle otimiza automaticamente minha agenda?

Primeiramente, você precisa criar uma conta Doodle gratuita e conectá-la ao calendário digital de sua preferência digital. Uma vez feito isso, dirija-se ao seu painel de instrumentos e clique em "Create a Doodle" (Criar um Doodle) no canto superior direito. Selecione "Booking Page" e preencha os detalhes importantes, tais como para que serve a página, qualquer descrição desejada e se a videoconferência é uma opção.

Na próxima seção, você vai selecionar quando estiver disponível para reuniões. A Página de Reservas estará disponível por padrão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mas você pode alterar isso. Aqui também é onde você encontrará as configurações de energia - uma seção importante para agendamento online. Aqui você pode decidir quantas reuniões você quer em um dia, tempos de reserva entre elas e o mínimo de aviso prévio que você precisa.

Verifique duas vezes se você tem o calendário certo conectado e Página de reservas só permitirá que as pessoas reservem horários que não entrem em conflito com eventos que você já tenha. Aí você tem - calendário otimizado.

Com uma conta Doodle Professional, você pode criar quantas Páginas de Reserva quiser. Isto é ótimo se você quiser administrar diferentes clientes e alocar-lhes disponibilidade distinta.

Você também pode agendar com grandes grupos

A Doodle não só otimizará a vida profissional, mas você pode facilmente organizar uma reunião com um grupo - quer seja de 2 a 2000. Para fazer uma enquete entre em sua conta Doodle e selecione "Group Poll", preencha os detalhes, selecione os horários que lhe convêm e, em um piscar de olhos, você encontrará algo que funcione para todos. O Doodle é realmente uma ferramenta de agendamento que facilita as reuniões em grupo.

Além disso, você pode enviar lembretes para garantir que ninguém esqueça quando sua reunião e, com seu calendário conectado, o Doodle bloqueará automaticamente o tempo que for escolhido. Acabaram-se as marcações duplas. Você pode usar nosso aplicativo scheduling app free de cobrança ou atualizar para o Doodle Professional para recursos avançados, incluindo Páginas de Reserva ilimitadas, marca personalizada e sem anúncios.

Você também pode usá-lo para amigos!

Não pense no Doodle apenas como seu aplicação de programação para negócios. Você pode usá-lo também para amigos e familiares.

É importante que arranjemos tempo um para o outro, portanto, se você quiser manter um contato regular, organizar um banho de bebê para seu melhor amigo ou trazer seus primos para um churrasco, Doodle é o lugar certo para estar. Basta fazer uma quick poll, encontrar um horário e ninguém tem desculpa para não comparecer.