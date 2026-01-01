Doodle के साथ अपनी शेड्यूलिंग को अनुकूलित करें

हम सभी कार्यालय में उत्पादक बनना चाहते हैं, लेकिन यह मुश्किल है। निरंतर विचलन, अनावश्यक बैठकें… सूची लंबी होती जाती है। Doodle के साथ, आप अपने अनुसूचीकरण महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालना।

हमारा शेड्यूलिंग ऐप यह आपके कैलेंडर को स्वचालित बनाता है ताकि आप ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से छुटकारा पा सकें और केवल तब ही लोगों से मिलें जब आप चाहें। Doodle दुनिया के पसंदीदा में से एक है। अनुसूचीकरण प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि औसतन आप 45 मिनट तक बचा सकते हैं। यह समय है जिसे आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ बिता सकते हैं।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle मेरे शेड्यूल को स्वचालित रूप से कैसे अनुकूलित करता है?

सबसे पहले, आपको एक मुफ्त Doodle खाता बनाना होगा और उसे अपनी पसंद के साथ जोड़ना होगा। डिजिटल कैलेंडर एक बार यह हो जाने के बाद, अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और ऊपरी दाएँ कोने में "Create a Doodle" पर क्लिक करें। "Booking Page" चुनें और महत्वपूर्ण विवरण भरें, जैसे कि यह पेज किस लिए है, आप जो कोई भी विवरण चाहते हैं, और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प है।

अगले अनुभाग में, आप बैठकों के लिए उपलब्ध समय चुनेंगे। बुकिंग पेज डिफ़ॉल्ट रूप से यह सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। यहीं पर आपको पावर सेटिंग्स भी मिलेंगी – एक महत्वपूर्ण अनुभाग के लिए ऑनलाइन शेड्यूलिंग यहाँ आप तय कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितनी बैठकें चाहते हैं, उनके बीच का बफ़र समय और आपको आवश्यक न्यूनतम सूचना।

दोबारा जांच लें कि आपका सही कैलेंडर जुड़ा हुआ है और बुकिंग पेज यह केवल उन समयों को बुक करने की अनुमति देगा जो आपके पहले से निर्धारित कार्यक्रमों से टकराते नहीं हैं। बस हो गया—कैलेंडर अनुकूलित।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धता आवंटित करना चाहते हैं।

आप बड़े समूहों के साथ भी शेड्यूल कर सकते हैं।

Doodle न केवल कार्य जीवन को अनुकूलित करेगा, बल्कि आप आसानी से किसी समूह के साथ मिलन समारोह आयोजित कर सकते हैं – चाहे वह 2 से 2000 तक का हो। एक सर्वेक्षण बनाएं अपने Doodle खाते में लॉग इन करें और "Group Poll" चुनें, विवरण भरें, अपने अनुकूल समय चुनें, और एक पल में आपको ऐसा कुछ मिल जाता है जो सभी के लिए काम करता है। Doodle वाकई एक अनुसूचनी उपकरण जो समूह की बैठकों को आसान बनाता है।

इसके अलावा, आप रिमाइंडर भेज सकते हैं ताकि कोई भी आपकी मीटिंग का समय न भूल जाए, और अपने कैलेंडर को कनेक्ट करने पर, Doodle स्वचालित रूप से चुने गए समय को ब्लॉक कर देगा। अब दोहरी बुकिंग नहीं होगी। आप हमारे शेड्यूलिंग ऐप मुफ्त चार्ज के साथ या उन्नत सुविधाओं के लिए Doodle Professional में अपग्रेड करें, जिसमें असीमित बुकिंग पेज, कस्टम ब्रांडिंग और कोई विज्ञापन नहीं शामिल हैं।

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आप इसका उपयोग दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं!

Doodle को सिर्फ अपना ही न समझें। व्यवसाय के लिए शेड्यूलिंग ऐप आप इसका उपयोग दोस्तों और परिवार के लिए भी कर सकते हैं।