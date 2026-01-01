Czym jest sesja planowania?

Spotkanie planistyczne to okazja do zebrania się w gronie osób i omówienia planów dotyczących nadchodzącego projektu.

W pracy może to oznaczać przygotowania do kolejnego kwartału lub ustalenie kolejnych kroków w ramach danego zadania. W życiu prywatnym może to być organizacja weekendowego wyjazdu z przyjaciółmi lub planowanie ślubu. Planowanie przybiera różne formy i często zajmujemy się nim, nawet o tym nie myśląc.

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Omówienie danej kwestii to świetny sposób na przedyskutowanie zakresu, celów i harmonogramu działań, które zamierzasz zrealizować. Spotkania planistyczne mogą stanowić punkt wyjścia – okazję do przekonania wszystkich do pomysłu, celów i harmonogramu.

Nawet jeśli cel waszych sesji planistycznych jest oczywisty, uczestnicy mogą zapoznać się z ogólnym kierunkiem działań i wszelkimi istotnymi szczegółami, dzięki czemu będą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, aby projekt zakończył się sukcesem.

Jak zaplanować sesję planistyczną

Pierwszym krokiem jest ustalenie, co planujesz zrobić. Miej na uwadze swój cel, a następnie zacznij od niego i idź wstecz. Zadaj sobie pytania, oszacuj zakres zadań i określ, co jest ważne, a co nie.

Następnie zastanów się, kogo potrzebujesz do poszczególnych zadań. Jeśli na przykład planujesz stworzenie strony internetowej, możesz potrzebować copywritera, projektanta i programisty. Na tym etapie warto również pomyśleć o tym, jakich zasobów potrzebujesz. Czy już je posiadasz, czy też będziesz musiał je pozyskać?

Przejdźmy teraz do samego spotkania. Zbierz odpowiednie osoby i omówcie, co chcecie osiągnąć oraz jak wyobrażacie sobie realizację tego celu. Warto również poprosić o opinie, aby upewnić się, że zadania, które im zlecacie, są jasne, a jeśli tak nie jest, zastanówcie się, jak można to poprawić podczas przyszłych spotkań.

Po spotkaniu regularnie kontaktuj się ze swoim zespołem i upewnij się, że trzymają się planu oraz nie potrzebują dodatkowego wsparcia ani zasobów.

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Jak organizujesz swoje spotkanie planistyczne?

Planowanie jest już wystarczająco trudne, a ustalanie terminu sesji nie powinno tego jeszcze utrudniać. I właśnie tu Doodle może pomóc.

Z Group Poll Zebranie grupy osób to nic trudnego. Wybierz kilka terminów, w których masz czas, i prześlij je odpowiednim osobom. One same zdecydują, który termin im odpowiada, a w ciągu kilku minut ustalicie datę spotkania.

Doodle Professional umożliwia dodanie własnego logo do zaproszeń na spotkania (świetne rozwiązanie przy planowaniu z klientami), pozwala pozbyć się reklam oraz wysyłać przypomnienia o zbliżających się spotkaniach. Dodatkowo możesz tworzyć nieograniczoną liczbę Booking Page - skuteczny sposób na opanowanie swojego harmonogramu.

Nie martw się, jeśli spotkanie odbywa się online – dzięki Doodle możesz dodać swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a linki do niego zostaną automatycznie dołączone do wszystkich wysyłanych przez Ciebie zaproszeń.

Dzięki Doodle z łatwością i szybko zorganizujesz spotkanie planistyczne. Koniec z wymianą e-maili, koniec ze stresem – zyskasz więcej wolnego czasu, który możesz poświęcić na ważniejsze sprawy. Wypróbuj już dziś za darmo.