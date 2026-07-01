Vad är ett planeringsmöte?

Ett planeringsmöte är ett tillfälle att samlas med en grupp människor och diskutera planerna för ett kommande projekt.

På jobbet kan det handla om att förbereda sig inför nästa kvartal eller bestämma nästa steg i ett arbetsuppdrag. Privat kan det handla om att planera en weekendresa med vänner eller fundera på sitt bröllop. Planering kan ta sig många olika former, och ofta gör vi det utan att ens tänka på det.

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Att prata igenom något är ett utmärkt sätt att diskutera omfattningen, målen och tidsplanen för det man hoppas uppnå. Planeringsmöten kan fungera som en utgångspunkt – en möjlighet att få alla att ställa sig bakom idén, målen och tidsplanen.

Även om syftet med era planeringsmöten är uppenbart kan deltagarna få en överblick över inriktningen och eventuella viktiga detaljer, så att de vet vad som förväntas av dem för att projektet ska bli framgångsrikt.

Hur man planerar ett planeringsmöte

Det första steget är att ta reda på vad du planerar. Ha målet i åtanke och arbeta dig sedan bakåt därifrån. Ställ frågor till dig själv, bedöm uppgifternas omfattning och avgör vad som är viktigt och vad som inte är det.

Fundera sedan på vilka personer du behöver och för vilka uppgifter. Om du till exempel planerar att bygga en webbplats kan du behöva en textförfattare, en designer och en utvecklare. I det här skedet bör du också fundera på vilka resurser du behöver. Har du dem redan, eller måste du skaffa dem?

Nu kommer vi till själva mötet. Samla de personer du behöver och diskutera vad ni vill uppnå och hur ni ser att det ska gå till. Du bör också be om feedback för att försäkra dig om att det du ber dem göra är tydligt, och om så inte är fallet, fundera på hur du kan förbättra detta vid framtida möten.

Efter mötet bör du regelbundet höra av dig till ditt team och se till att de följer planen och inte behöver något ytterligare stöd eller några ytterligare resurser.

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Hur planerar du ditt planeringsmöte?

Det är svårt nog att planera – att boka in ett möte borde inte göra det ännu svårare. Det är där Doodle kan hjälpa till.

Med Group Poll Det är enkelt att samla ihop en grupp människor. Välj några tidsalternativ när du är ledig och skicka dem till de personer du behöver. De bestämmer själva vad som passar dem, och inom några minuter har du en mötestid.

Doodle Professional ger dig möjlighet att lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningar (perfekt för planering med kunder), ta bort annonser och skicka påminnelser när ni har möte. Dessutom kan du skapa ett obegränsat antal Booking Pages - ett effektivt sätt att få ordning på din tidsplan.

Oroa dig inte om ni ska träffas online – med Doodle kan du lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser, och länkarna till det läggs automatiskt till i alla inbjudningar du skickar.

Doodle kan du snabbt och enkelt ordna ett planeringsmöte. Inget e-postutbyte fram och tillbaka, ingen stress – bara mer ledig tid för dig att fokusera på viktigare saker. Prova det gratis redan idag.