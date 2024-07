Was ist eine Planungssitzung?

Eine Planungssitzung ist eine Gelegenheit, mit einer Gruppe von Menschen zusammenzukommen und Pläne für ein bevorstehendes Projekt zu besprechen.

Bei der Arbeit könnte das die Vorbereitung auf das nächste Quartal sein oder die Entscheidung über die nächsten Schritte für eine Aufgabe. Im privaten Bereich könnte es die Planung eines Wochenendes mit Freunden oder die Planung der eigenen Hochzeit sein. Es gibt viele verschiedene Formen der Planung, und oft tun wir es, ohne darüber nachzudenken.

Ein Gespräch ist eine gute Möglichkeit, den Umfang, die Ziele und den Zeitplan dessen, was man erreichen möchte, zu besprechen. Planungstreffen können als Ausgangspunkt dienen - eine Chance, alle an Bord mit der Idee, den Zielen und dem Zeitplan zu bringen.

Selbst wenn das Ziel Ihrer Planungssitzungen offensichtlich ist, können die Teilnehmer einen Überblick über die Richtung und alle wichtigen Details erhalten, damit sie wissen, was von ihnen erwartet wird, um das Projekt erfolgreich zu machen.

Wie man eine Planungssitzung plant

Der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, was Sie planen. Haben Sie das Ziel vor Augen und gehen Sie von dort aus zurück. Stellen Sie sich selbst Fragen, schätzen Sie den Umfang der Aufgaben ein und bestimmen Sie, was wichtig ist und was nicht.

Als Nächstes sollten Sie sich überlegen, wer was tun soll. Wenn Sie z. B. die Erstellung einer Website planen, benötigen Sie vielleicht einen Texter, einen Designer und einen Entwickler. In diesem Stadium sollten Sie auch überlegen, welche Ressourcen Sie benötigen. Haben Sie diese bereits oder müssen Sie sie erst beschaffen?

Nun kommen wir zum eigentlichen Treffen. Bringen Sie die Personen, die Sie brauchen, zusammen und besprechen Sie, was Sie erreichen wollen und wie Sie sich das vorstellen. Sie sollten auch um Feedback bitten, um sicherzugehen, dass das, was Sie von ihnen verlangen, klar ist, und falls nicht, sollten Sie darüber nachdenken, wie Sie das in zukünftigen Sitzungen tun können.

Nach der Sitzung sollten Sie sich regelmäßig bei Ihrem Team melden und sicherstellen, dass es sich an den Plan hält und keine zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen benötigt.

Wie planen Sie Ihre Planungssitzung?

