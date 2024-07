Qu'est-ce qu'une session de planification ?

Une session de planification est l'occasion de se réunir avec un groupe de personnes et de discuter des plans d'un projet à venir.

Au travail, il peut s'agir de se préparer pour le prochain trimestre ou de décider des prochaines étapes d'une tâche. Personnellement, il peut s'agir d'organiser un week-end avec des amis ou de penser à votre mariage. La planification se présente sous toutes sortes de formes et nous la pratiquons souvent sans même y penser.

Parler de quelque chose est un excellent moyen de discuter de la portée, des objectifs et du calendrier de ce que vous espérez réaliser. Les réunions de planification peuvent servir de point de départ - l'occasion de rallier tout le monde à l'idée, aux objectifs et au calendrier.

Même si l'objectif de vos séances de planification est évident, les participants peuvent avoir une idée générale de la direction à prendre et des détails cruciaux, afin de savoir ce que l'on attend d'eux pour assurer la réussite du projet.

Comment organiser une session de planification

La première étape consiste à déterminer ce que vous planifiez. Ayez l'objectif en tête, puis partez de là. Posez-vous des questions, évaluez l'ampleur des tâches et déterminez ce qui est important et ce qui ne l'est pas.

Ensuite, réfléchissez à qui vous devez confier telle ou telle tâche. Si vous prévoyez de créer un site web, par exemple, vous aurez peut-être besoin d'un rédacteur, d'un concepteur et d'un développeur. À ce stade, vous devez également réfléchir aux ressources dont vous avez besoin. Les avez-vous déjà ou devrez-vous les trouver ?

Passons maintenant à la réunion proprement dite. Réunissez les personnes dont vous avez besoin et parlez de ce que vous voulez réaliser et de la manière dont vous envisagez les choses. Demandez-leur également leur avis pour vous assurer que ce que vous leur demandez de faire est clair et, si ce n'est pas le cas, réfléchissez à la manière de procéder lors des prochaines sessions.

Après la réunion, vérifiez régulièrement avec votre équipe qu'elle respecte le plan et qu'elle n'a pas besoin de soutien ou de ressources supplémentaires.

Comment planifier votre session de planification ?

Planifier est déjà difficile, planifier une session ne devrait pas aggraver la situation. C'est là que Doodle peut vous aider.

