योजना सत्र क्या है?

एक योजना सत्र लोगों के एक समूह के साथ एक साथ आने और आगामी परियोजना की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर है।

काम में, यह अगली तिमाही की तैयारी करना या किसी कार्य के अगले कदम तय करना हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से, यह दोस्तों के साथ एक सप्ताहांत की यात्रा का आयोजन करना या अपनी शादी के बारे में सोचना हो सकता है। योजना विभिन्न रूपों में आती है और हम अक्सर इसे बिना सोचे-समझे ही कर लेते हैं।

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किसी भी काम को लेकर चर्चा करना यह जानने का एक शानदार तरीका है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके दायरे, उद्देश्यों और समय-सीमा क्या हैं। योजना बैठकें एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सकती हैं – यह सभी को विचार, लक्ष्यों और समय-सीमा से सहमत करने का अवसर देती हैं।

भले ही आपकी योजना सत्रों का उद्देश्य स्पष्ट हो, उपस्थित लोग दिशा और किसी भी महत्वपूर्ण विवरण का सार समझ सकते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि परियोजना को सफल बनाने के लिए उनसे क्या अपेक्षित है।

एक योजना सत्र की योजना कैसे बनाएं

पहला कदम यह पता लगाना है कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्य को मन में रखें, फिर उससे पीछे की ओर काम करें। स्वयं से प्रश्न करें, कार्यों के दायरे का आकलन करें और तय करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।

अगला, सोचें कि आपको क्या-क्या काम करवाने हैं और कौन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वेबसाइट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक कॉपीराइटर, डिज़ाइनर और डेवलपर की आवश्यकता हो सकती है। इस चरण में, आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है। क्या ये संसाधन आपके पास पहले से हैं या आपको इन्हें जुटाना होगा?

अब हम बैठक की मुख्य बात पर आते हैं। जिन लोगों की आपको आवश्यकता है, उन्हें एक साथ लाएँ और इस पर चर्चा करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे आप कैसे होते देख रहे हैं। आपको प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वह स्पष्ट है, और यदि नहीं, तो भविष्य के सत्रों में इसे कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें।

बैठक के बाद नियमित रूप से अपनी टीम से संपर्क में रहें और सुनिश्चित करें कि वे योजना का पालन कर रहे हैं और उन्हें किसी अतिरिक्त सहायता या संसाधनों की आवश्यकता नहीं है।

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आप अपनी योजना सत्र को कैसे निर्धारित करते हैं?

योजना बनाना ही काफी कठिन है, सत्र निर्धारित करना इसे और भी मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

के साथ ग्रुप पोल लोगों का एक समूह इकट्ठा करना आसान है। अपनी उपलब्ध समय की एक सीमा चुनें और उसे उन लोगों को भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और कुछ ही मिनटों में आपकी बैठक का समय तय हो जाएगा।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने की सुविधा देता है (क्लाइंट्स के साथ योजना बनाने के लिए बेहतरीन), विज्ञापनों को हटाता है और मीटिंग के दौरान रिमाइंडर भेज सकता है। साथ ही आप असीमित बना सकते हैं। बुकिंग पेज - अपने कार्यक्रम को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका।

अगर आप ऑनलाइन मिल रहे हैं तो चिंता न करें, Doodle के साथ आप अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ सकते हैं और इसके लिंक आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से जुड़ जाएंगे।

Doodle आपके लिए जल्दी से एक योजना सत्र आयोजित करना आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।