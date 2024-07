O que é uma sessão de planejamento?

Uma sessão de planejamento é uma oportunidade de se reunir com um grupo de pessoas e discutir planos para um próximo projeto.

No trabalho, isso poderia estar se preparando para o próximo trimestre ou decidindo sobre os próximos passos para uma tarefa. Pessoalmente, poderia ser organizar um fim de semana fora com os amigos ou pensar em seu casamento. O planejamento vem em todas as diferentes formas e muitas vezes o faremos sem sequer pensar sobre isso.

Criar uma reunião Reúna-se em minutos com sua própria conta gratuita do Doodle

Conversar sobre algo é uma ótima maneira de discutir o escopo, objetivos e cronograma do que se espera alcançar. Reuniões de planejamento podem servir como um ponto de partida - uma oportunidade de fazer com que todos concordem com a idéia, as metas e a linha do tempo.

Mesmo que o objetivo de suas sessões de planejamento seja óbvio, os participantes podem obter um resumo da direção e quaisquer detalhes cruciais para que saibam o que se espera deles para que o projeto tenha sucesso.

Como planejar uma sessão de planejamento

O primeiro passo é descobrir o que você está planejando. Tenha o objetivo em mente e depois volte a andar dali. Faça perguntas a você mesmo, determine o tamanho das tarefas e determine o que é importante e o que não é.

Em seguida, pense em quem você precisa fazer o quê. Se você está planejando construir um website, por exemplo, pode precisar de um redator, designer e desenvolvedor. Nesta fase, você também deve pensar em que recursos você precisa. Você já os tem ou vai ter que buscá-los?

Agora chegamos à reunião propriamente dita. Reúna as pessoas que você precisa e fale através do que você quer alcançar e como você vê o que está acontecendo. Você também deve pedir feedback para garantir que o que você está pedindo que façam seja claro e, se não for o caso, pense em como você pode fazer isso em sessões futuras.

Após a reunião, verifique regularmente com sua equipe e certifique-se de que eles estejam aderindo ao plano e não necessitem de nenhum apoio ou recursos adicionais.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como você agenda sua sessão de planejamento?

O planejamento já é difícil, o agendamento de uma sessão não deve piorar as coisas. É aí que Doodle pode ajudar.

Com Pesquisa de grupo é fácil reunir um grupo de pessoas. Selecione uma gama de vezes que você está livre e envie para as pessoas que você precisa. Eles decidirão o que funciona para eles e, em minutos, você terá um horário de reunião.

Doodle Professional permite adicionar sua própria marca aos convites para reuniões (ótimo para planejamento com clientes), livrar-se de anúncios e pode enviar lembretes quando estiver se reunindo. Além disso, você pode criar ilimitadas Booking Pages - uma maneira poderosa de controlar sua agenda.

Não se preocupe se você estiver se reunindo on-line, com o Doodle você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e seus links serão automaticamente adicionados a qualquer convite que você enviar.

O Doodle facilita a organização rápida de uma sessão de planejamento. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.