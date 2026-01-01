Czym jest rozmowa dotycząca planowania?

Cóż, może to być wiele różnych okazji. Od przyjęcia z okazji narodzin dziecka u twojej przyjaciółki po planowanie na kwartał. To okazja, by porozmawiać z jedną osobą lub grupą osób przez telefon albo na czacie wideo o zbliżającym się wydarzeniu lub projekcie.

W biznesie planowanie odgrywa naprawdę ważną rolę. Od przygotowania projektu po ustalanie celów rocznych – odpowiednie osoby muszą się spotkać, aby podjąć decyzje, niezależnie od tego, czy odbywa się to osobiście, czy online. Planowanie przybiera różne formy i coraz częściej odbywa się w trybie wirtualnym.

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Omówienie danej sprawy to świetny sposób na przedyskutowanie zakresu, celów i harmonogramu działań, które chcesz zrealizować. Nie zawsze jest to możliwe osobiście, więc zaplanowanie rozmów telefonicznych może to zapewnić.

Nawet jeśli cel spotkania planistycznego jest jasny, omówienie poszczególnych kwestii pozwala upewnić się, że wszyscy rozumieją, w jakim kierunku chcesz podążać, dzięki czemu będą wiedzieć, czego się od nich oczekuje, aby projekt zakończył się sukcesem.

Jak zaplanować rozmowę dotyczącą planowania

Pierwszym krokiem jest ustalenie, co planujesz. Miej na uwadze cel, a następnie zacznij od niego i idź wstecz. Zadaj sobie pytania, oszacuj zakres zadań oraz określ, co jest ważne, a co nie.

Następnie zastanów się, kogo potrzebujesz do poszczególnych zadań. Jeśli na przykład planujesz stworzenie strony internetowej, możesz potrzebować copywritera, projektanta i programisty. Na tym etapie warto również pomyśleć o tym, jakie zasoby będą Ci potrzebne. Czy już je posiadasz, czy też będziesz musiał je pozyskać?

Przejdźmy teraz do samej rozmowy. Upewnij się, że korzystasz z narzędzia, do którego wszyscy mają dostęp i z którego potrafią korzystać. Zbierz potrzebne osoby i omówcie, co chcecie osiągnąć oraz jak wyobrażacie sobie realizację tego zadania. Warto również poprosić o opinie, aby upewnić się, że zadania, które im zlecasz, są jasne, a jeśli nie, zastanów się, jak możesz to poprawić podczas przyszłych sesji.

Po spotkaniu regularnie kontaktuj się ze swoim zespołem i upewnij się, że trzymają się planu oraz nie potrzebują dodatkowego wsparcia ani zasobów.

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Jak umawiasz się na rozmowę dotyczącą planowania?

Planowanie jest wystarczająco trudne, gdy spotykamy się osobiście, więc spotkania wirtualne nie powinny być jeszcze trudniejsze. I właśnie tu Doodle może pomóc.

Z Group Poll Każde spotkanie, które organizujesz, może odbyć się online. Wybierz przedział czasowy, w którym masz wolne, i prześlij go odpowiednim osobom. One same zdecydują, który termin im odpowiada, a w ciągu kilku minut ustalicie datę i godzinę spotkania. Zaproszenie będzie automatycznie zawierało link do wideokonferencji w Twoim ulubionym narzędziu.

Doodle Professional pozwala na dodanie własnego logo do zaproszeń na spotkania, wyłączenie reklam oraz wysyłanie przypomnień o zbliżających się spotkaniach (co świetnie sprawdza się w przypadku spotkań wirtualnych, o których łatwo zapomnieć). Ponadto możesz tworzyć nieograniczoną liczbę Booking Page - skuteczny sposób na opanowanie swojego harmonogramu.

Dzięki Doodle z łatwością i szybko zorganizujesz spotkanie planistyczne. Koniec z wymianą e-maili, koniec ze stresem – zyskasz więcej wolnego czasu, który możesz poświęcić na ważniejsze sprawy. Wypróbuj już dziś za darmo.