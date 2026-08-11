Hvad er en planlægningssamtale?

Det kan være mange forskellige ting. Fra din venindes baby shower til kvartalsvis planlægning. Det er en mulighed for at tale med en eller en gruppe mennesker over telefonen eller via videochat om en kommende begivenhed eller et projekt.

I erhvervslivet er planlægning virkelig vigtig. Lige fra at gøre et projekt klar til at beslutte de årlige mål skal de rigtige mennesker mødes for at træffe beslutninger - uanset om det er personligt eller online. Planlægning kommer i alle forskellige former og foregår mere og mere virtuelt.

At tale noget igennem er en god måde at drøfte omfanget, målene og tidslinjen for det, du håber at opnå. Det kan ikke altid ske personligt, så planlægningsopkald kan sikre, at det sker.

Selv om målet med planlægningsmødet er klart, kan det ved at tale tingene igennem sikre, at alle forstår den retning, du ønsker at gå, så de ved, hvad der forventes af dem for at gøre projektet vellykket.

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Sådan planlægger du en planlægningsopkald

Det første skridt er at finde ud af, hvad du planlægger. Hav målet i tankerne og gå så tilbage derfra. Stil spørgsmål til dig selv, afgræns størrelsen af opgaverne og bestem, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt.

Tænk dernæst over, hvem du har brug for til at gøre hvad. Hvis du f.eks. planlægger at bygge et websted, kan du have brug for en tekstforfatter, en designer og en udvikler. I denne fase bør du også overveje, hvilke ressourcer du også har brug for. Har du dem allerede, eller skal du skaffe dem?

Nu kommer vi til selve opkaldet. Sørg for, at du bruger et værktøj, som alle har adgang til og kan bruge. Saml de personer, I har brug for, og tal igennem, hvad I ønsker at opnå, og hvordan I ser det ske. Du bør også bede om feedback for at sikre, at det, du beder dem om at gøre, er klart, og hvis ikke, så tænk over, hvordan du kan gøre det i fremtidige sessioner.

Efter mødet skal du jævnligt tjekke ind hos dit team og sikre dig, at de overholder planen og ikke har brug for yderligere støtte eller ressourcer.

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Hvordan planlægger du dit planlægningsopkald?

Det er svært nok at planlægge personligt, så det burde ikke være værre at mødes virtuelt. Det er her Doodle kan hjælpe.

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Med Group Poll kan ethvert møde, du laver, finde sted online. Vælg en række tidspunkter, hvor du er ledig, og send den til de personer, du har brug for. De beslutter, hvad der passer dem bedst, og på få minutter har du et mødetidspunkt. Invitationen vil også automatisk indeholde et videokonferencelink til dit foretrukne værktøj.

Doodle Professional giver dig mulighed for at tilføje dit eget branding til mødeinvitationer, slippe for reklamer og kan sende påmindelser, når du skal mødes (fantastisk til virtuelle sammenkomster, der let kan blive glemt). Desuden kan du oprette et ubegrænset antal Booking Pages - en effektiv måde at få styr på din kalender på.

Doodle gør det nemt for dig at arrangere et planlægningsmøde hurtigt. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.