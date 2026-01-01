¿Qué es una convocatoria de planificación?

Bueno, puede ser muchas cosas diferentes. Desde la fiesta del bebé de un amigo hasta la planificación trimestral. Es una oportunidad de hablar por teléfono o por videoconferencia con una persona o un grupo de personas sobre un acontecimiento o proyecto próximo.

En los negocios, la planificación es muy importante. Desde preparar un proyecto hasta decidir los objetivos anuales, es necesario reunir a las personas adecuadas para tomar decisiones, ya sea en persona o en línea. La planificación adopta todas las formas posibles y cada vez es más virtual.

Hablar de algo es una forma estupenda de discutir el alcance, los objetivos y el calendario de lo que se espera conseguir. Esto no siempre puede hacerse en persona, así que las llamadas de planificación pueden garantizarlo.

Incluso si el objetivo de la reunión de planificación está claro, hablar de todo puede garantizar que todo el mundo entienda la dirección que se quiere tomar y sepa lo que se espera de él para que el proyecto tenga éxito.

Crear una encuesta de grupo

Cómo planificar una convocatoria de planificación

El primer paso es saber qué estás planeando. Ten el objetivo en mente y luego parte de ahí. Plantéate preguntas, evalúa el tamaño de las tareas y determina qué es importante y qué no.

A continuación, piense en quién tiene que hacer cada cosa. Por ejemplo, si quieres crear un sitio web, puede que necesites un redactor, un diseñador y un programador. En esta fase, piensa también en los recursos que necesitas. ¿Los tienes ya o vas a tener que buscarlos?

Ahora llegamos a la convocatoria en sí. Asegúrate de utilizar una herramienta a la que todo el mundo tenga acceso y pueda utilizar. Reúne a las personas que necesites y hablad de lo que queréis conseguir y de cómo lo veis. También deberías pedir opiniones para asegurarte de que lo que les pides está claro y, si no es así, piensa en cómo puedes hacerlo en futuras sesiones.

Después de la reunión, comprueba periódicamente que tu equipo se ciñe al plan y que no necesita apoyo o recursos adicionales.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo se programa la llamada de planificación?

Planificar ya es bastante difícil en persona, así que reunirse virtualmente no debería ser peor. Ahí es donde Doodle puede ayudar.

Crear una encuesta de grupo

Con Encuesta en grupo cualquier reunión que hagas puede tener lugar online. Selecciona un rango de horas en las que estás libre y envíalo a las personas que necesites. Ellos decidirán qué les viene bien y, en cuestión de minutos, tendrás una hora de reunión. La invitación también incluirá automáticamente un enlace de videoconferencia para tu herramienta favorita.

Doodle Professional te permite añadir tu propia marca a las invitaciones de reunión, deshacerte de los anuncios y puedes enviar recordatorios de cuándo te vas a reunir (genial para reuniones virtuales que pueden olvidarse fácilmente). Además, puedes crear un número ilimitado de Páginas de reservas, una forma eficaz de controlar tu agenda.

Doodle te facilita la organización rápida de una sesión de planificación. Sin correos electrónicos de ida y vuelta, sin más estrés, solo más tiempo libre para que te centres en cosas más importantes. Pruébalo gratis hoy mismo.