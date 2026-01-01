प्लानिंग कॉल क्या है?

खैर, यह कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपके दोस्त के बेबी शॉवर से लेकर त्रैमासिक योजना तक। यह फोन पर या वीडियो चैट के माध्यम से एक या कई लोगों से आगामी कार्यक्रम या परियोजना के बारे में बात करने का मौका है।

व्यवसाय में योजना बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक परियोजना को तैयार करने से लेकर वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करने तक, निर्णय लेने के लिए सही लोगों को एक साथ आना चाहिए - चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या ऑनलाइन। योजना बनाने के कई अलग-अलग रूप होते हैं और यह वर्चुअल रूप से दिन-ब-दिन अधिक हो रहा है।

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किसी भी काम की रूपरेखा, उद्देश्यों और समयसीमा पर चर्चा करने के लिए उस पर बात करना एक बेहतरीन तरीका है। यह हमेशा व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं हो पाता, इसलिए कॉल की योजना बनाना यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा हो।

भले ही आपकी योजना कॉल का लक्ष्य स्पष्ट हो, बात-चीत करने से यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई उस दिशा को समझता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि परियोजना को सफल बनाने के लिए उनसे क्या अपेक्षा की जाती है।

एक नियोजन कॉल की योजना कैसे बनाएं

पहला कदम यह पता लगाना है कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखें, फिर उससे पीछे की ओर काम करें। स्वयं से प्रश्न करें, कार्यों के दायरे का आकलन करें और तय करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।

अगला, सोचें कि आपको क्या-क्या काम करवाने हैं और कौन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वेबसाइट बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक कॉपीराइटर, डिज़ाइनर और डेवलपर की आवश्यकता हो सकती है। इस चरण में, आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है। क्या ये संसाधन आपके पास पहले से हैं या आपको इन्हें जुटाना होगा?

अब हम कॉल पर आते हैं। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा टूल इस्तेमाल करें जिसकी सभी के पास पहुंच हो और जिसे वे इस्तेमाल कर सकें। जिन लोगों की आपको जरूरत है, उन्हें एक साथ लाएं और इस पर चर्चा करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे होते हुए देखते हैं। आपको प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वह स्पष्ट है, और यदि नहीं, तो भविष्य के सत्रों में इसे कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें।

बैठक के बाद, अपनी टीम के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि वे योजना का पालन कर रहे हैं और उन्हें किसी अतिरिक्त सहायता या संसाधनों की आवश्यकता नहीं है।

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आप अपनी योजना कॉल कैसे निर्धारित करते हैं?

व्यक्तिगत रूप से योजना बनाना ही काफी कठिन होता है, इसलिए वर्चुअल रूप से बैठक करना इससे भी बदतर नहीं होना चाहिए। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप जो भी मीटिंग आयोजित करें, वह ऑनलाइन हो सकती है। अपनी उपलब्ध समय-सीमा चुनें और उसे जिन लोगों को बुलाना है, उन्हें भेजें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और कुछ ही मिनटों में आपकी मीटिंग का समय तय हो जाएगा। निमंत्रण में स्वचालित रूप से आपके पसंदीदा टूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भी शामिल होगा।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने, विज्ञापनों को हटाने और मीटिंग के दौरान रिमाइंडर भेजने की सुविधा देता है (उन वर्चुअल सभाओं के लिए बेहतरीन जो आसानी से भूल जाएँ)। साथ ही आप असीमित बना सकते हैं। बुकिंग पेज - अपने कार्यक्रम को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका।

Doodle आपके लिए जल्दी से एक योजना सत्र आयोजित करना आसान बनाता है। कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आपके पास महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक खाली समय। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।