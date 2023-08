Qu'est-ce qu'un appel à projets ?

Qu'est-ce qu'un appel de planification ?

Il peut s'agir de beaucoup de choses différentes. De la fête prénatale de votre amie à la planification trimestrielle. C'est l'occasion de parler d'un événement ou d'un projet à venir à une ou plusieurs personnes, par téléphone ou par vidéoconférence.

Dans le monde des affaires, la planification est très importante. Qu'il s'agisse de préparer un projet ou de fixer des objectifs annuels, les bonnes personnes doivent se réunir pour prendre des décisions, que ce soit en personne ou en ligne. La planification prend toutes sortes de formes et se fait de plus en plus virtuellement.

Parler de quelque chose est un excellent moyen de discuter de la portée, des objectifs et du calendrier de ce que vous espérez réaliser. Il n'est pas toujours possible de le faire en personne, c'est pourquoi les appels de planification permettent d'y parvenir.

Même si l'objectif de votre réunion de planification est clair, le fait d'en discuter permet de s'assurer que tout le monde comprend la direction que vous voulez prendre et qu'ils savent ce que l'on attend d'eux pour que le projet soit une réussite.

Comment planifier un appel de planification

La première étape consiste à déterminer ce que vous planifiez. Ayez l'objectif en tête, puis partez de là. Posez-vous des questions, évaluez l'ampleur des tâches et déterminez ce qui est important et ce qui ne l'est pas.

Ensuite, réfléchissez à qui vous devez confier telle ou telle tâche. Si vous prévoyez de créer un site web, par exemple, vous aurez peut-être besoin d'un rédacteur, d'un concepteur et d'un développeur. À ce stade, vous devez également réfléchir aux ressources dont vous avez besoin. Les avez-vous déjà ou devrez-vous les trouver ?

Passons maintenant à l'appel lui-même. Veillez à utiliser un outil auquel tout le monde a accès et qu'il peut utiliser. Réunissez les personnes dont vous avez besoin et parlez de ce que vous voulez réaliser et de la manière dont vous envisagez de le faire. Demandez-leur également leur avis pour vous assurer que ce que vous leur demandez de faire est clair et, si ce n'est pas le cas, réfléchissez à la manière de procéder lors des prochaines sessions.

Après la réunion, vérifiez régulièrement avec votre équipe qu'elle respecte le plan et qu'elle n'a pas besoin de soutien ou de ressources supplémentaires.

Comment planifier votre appel de planification ?

Il est déjà assez difficile de planifier en personne, alors se réunir virtuellement ne devrait pas être pire. C'est là que Doodle peut vous aider.

