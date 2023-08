Cos'è una chiamata di pianificazione?

Può trattarsi di molte cose diverse. Dalla festa per il bebè di un amico alla pianificazione trimestrale. È l'occasione per parlare di un evento o di un progetto imminente con una o più persone al telefono o via videochat.

Negli affari, la pianificazione è molto importante. Dalla preparazione di un progetto alla definizione degli obiettivi annuali, è necessario che le persone giuste si riuniscano per prendere decisioni, sia di persona che online. La pianificazione si presenta in tutte le forme e avviene sempre più virtualmente.

Parlare di qualcosa è un ottimo modo per discutere la portata, gli obiettivi e la tempistica di ciò che si spera di ottenere. Non sempre è possibile farlo di persona, quindi le telefonate di pianificazione possono garantire che ciò avvenga.

Anche se l'obiettivo della vostra telefonata di pianificazione è chiaro, parlare di questo aspetto può garantire che tutti capiscano la direzione che volete prendere, in modo che sappiano cosa ci si aspetta da loro per il successo del progetto.

Come pianificare una chiamata di pianificazione

Il primo passo è capire cosa si sta pianificando. Tenete a mente l'obiettivo e poi ripartite da lì. Ponetevi delle domande, valutate le dimensioni dei compiti e stabilite cosa è importante e cosa no.

Pensate poi a chi deve fare cosa. Se state pianificando la creazione di un sito web, ad esempio, potreste aver bisogno di un copywriter, di un designer e di uno sviluppatore. In questa fase, dovreste anche pensare a quali risorse vi servono. Le avete già o dovrete procurarvele?

Ora passiamo alla chiamata vera e propria. Assicuratevi di utilizzare uno strumento a cui tutti abbiano accesso e che sia utilizzabile. Riunite le persone di cui avete bisogno e parlate di ciò che volete ottenere e di come lo vedete realizzato. Chiedete anche un feedback per assicurarvi che ciò che chiedete loro di fare sia chiaro e, in caso contrario, pensate a come farlo nelle sessioni future.

Dopo la riunione, controllate regolarmente il vostro team e assicuratevi che si stia attenendo al piano e che non abbia bisogno di ulteriore supporto o risorse.

Come si programma la chiamata di pianificazione?

Pianificare è già abbastanza difficile di persona, quindi incontrarsi virtualmente non dovrebbe essere peggio. Ecco dove Doodle può aiutare.

Con Sondaggio di gruppo qualsiasi riunione può svolgersi online. Selezionate una serie di orari in cui siete liberi e inviatela alle persone di cui avete bisogno. Loro decideranno cosa va bene per loro e, in pochi minuti, avrete un orario di incontro. L'invito includerà automaticamente anche un link per la videoconferenza per il vostro strumento preferito.

Doodle Professional vi permette di aggiungere il vostro marchio agli inviti alle riunioni, di eliminare gli annunci e di inviare promemoria per le riunioni (ottimo per le riunioni virtuali che possono essere facilmente dimenticate). Inoltre, è possibile creare un numero illimitato di Pagine di prenotazione, un modo efficace per tenere sotto controllo i propri impegni.

Con Doodle è facile organizzare rapidamente una sessione di pianificazione. Niente e-mail, niente stress, solo più tempo libero per concentrarsi su cose più importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.