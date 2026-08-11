Was ist ein Planungsgespräch?

Nun, es kann sich um viele verschiedene Dinge handeln. Von der Babyparty eines Freundes bis zur Planung eines Quartals. Es ist eine Gelegenheit, mit einer Person oder einer Gruppe von Personen per Telefon oder Videochat über ein bevorstehendes Ereignis oder Projekt zu sprechen.

Im Geschäftsleben ist die Planung sehr wichtig. Von der Vorbereitung eines Projekts bis zur Festlegung von Jahreszielen müssen die richtigen Leute zusammenkommen, um Entscheidungen zu treffen - ob persönlich oder online. Planung gibt es in allen möglichen Formen und findet immer häufiger virtuell statt.

Ein Gespräch ist eine gute Möglichkeit, den Umfang, die Ziele und den Zeitplan dessen, was man erreichen möchte, zu besprechen. Das kann nicht immer persönlich geschehen, daher können Planungsanrufe dies sicherstellen.

Selbst wenn das Ziel Ihres Planungsgesprächs klar ist, kann ein Gespräch sicherstellen, dass alle Beteiligten die Richtung verstehen, die Sie einschlagen wollen, damit sie wissen, was von ihnen erwartet wird, um das Projekt erfolgreich zu machen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

So planen Sie ein Planungsgespräch

Der erste Schritt besteht darin, herauszufinden, was Sie planen. Haben Sie das Ziel vor Augen und gehen Sie von dort aus zurück. Stellen Sie sich selbst Fragen, schätzen Sie den Umfang der Aufgaben ein und bestimmen Sie, was wichtig ist und was nicht.

Als Nächstes sollten Sie sich überlegen, wer was tun soll. Wenn Sie z. B. die Erstellung einer Website planen, benötigen Sie vielleicht einen Texter, einen Designer und einen Entwickler. In diesem Stadium sollten Sie auch überlegen, welche Ressourcen Sie benötigen. Haben Sie diese bereits oder müssen Sie sie erst beschaffen?

Nun kommen wir zum eigentlichen Aufruf. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Tool verwenden, zu dem jeder Zugang hat und das er nutzen kann. Bringen Sie die Personen, die Sie brauchen, zusammen und besprechen Sie, was Sie erreichen wollen und wie Sie sich das vorstellen. Sie sollten auch um Feedback bitten, um sicherzustellen, dass das, was Sie von ihnen verlangen, klar ist.

Nach der Sitzung sollten Sie sich regelmäßig bei Ihrem Team melden und sicherstellen, dass es sich an den Plan hält und keine zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen benötigt.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Wie planen Sie Ihr Planungsgespräch?

Es ist schon schwer genug, persönlich zu planen, also sollte ein virtuelles Treffen nicht noch schwieriger sein. Hier kann Doodle helfen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Mit Gruppenumfrage kann jede Besprechung, die Sie ansetzen, online stattfinden. Wählen Sie einen Zeitraum aus, in dem Sie Zeit haben, und senden Sie ihn an die gewünschten Personen. Diese entscheiden dann, was ihnen passt, und in wenigen Minuten haben Sie einen Termin für das Treffen. Die Einladung enthält automatisch auch einen Videokonferenz-Link für Ihr bevorzugtes Tool.

Mit Doodle Professional können Sie Einladungen zu Meetings mit Ihrem eigenen Branding versehen, Werbung loswerden und Erinnerungen an Meetings senden (ideal für virtuelle Treffen, die leicht vergessen werden können). Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Buchungsseiten erstellen - eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihren Terminplan in den Griff zu bekommen.

Doodle macht es Ihnen leicht, schnell eine Planungssitzung zu vereinbaren. Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails, kein Stress mehr, einfach mehr freie Zeit, die Sie für wichtigere Dinge nutzen können. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.