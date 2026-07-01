Vad är ett planeringssamtal?

Tja, det kan handla om en hel del olika saker. Allt från din väns babyshower till kvartalsplaneringen. Det är ett tillfälle att prata med en person eller en grupp via telefon eller videokonferens om ett kommande evenemang eller projekt.

I näringslivet är planering oerhört viktigt. Oavsett om det handlar om att förbereda ett projekt eller fastställa årliga mål måste rätt personer samlas för att fatta beslut – vare sig det sker på plats eller online. Planering kan ta sig många olika former och sker i allt större utsträckning virtuellt.

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Att gå igenom något är ett utmärkt sätt att diskutera omfattning, mål och tidsplan för det man hoppas uppnå. Det går inte alltid att göra detta ansikte mot ansikte, så planeringssamtal kan säkerställa att detta sker.

Även om målet med ert planeringsmöte är tydligt kan det vara bra att diskutera igenom saker och ting för att säkerställa att alla förstår vilken riktning ni vill ta, så att de vet vad som förväntas av dem för att projektet ska bli framgångsrikt.

Så här planerar du ett planeringssamtal

Det första steget är att ta reda på vad du planerar. Ha målet i åtanke och arbeta dig sedan bakåt utifrån det. Ställ frågor till dig själv, bedöm uppgifternas omfattning och avgör vad som är viktigt och vad som inte är det.

Fundera sedan på vilka personer du behöver och för vilka uppgifter. Om du till exempel planerar att bygga en webbplats kan du behöva en textförfattare, en designer och en utvecklare. I det här skedet bör du också fundera på vilka resurser du behöver. Har du dem redan, eller måste du skaffa dem?

Nu kommer vi till själva mötet. Se till att ni använder ett verktyg som alla har tillgång till och kan använda. Samla de personer ni behöver och diskutera vad ni vill uppnå och hur ni ser att det ska gå till. Du bör också be om feedback för att säkerställa att det du ber dem göra är tydligt, och om så inte är fallet, fundera på hur du kan göra det bättre vid framtida möten.

Efter mötet bör du regelbundet höra av dig till ditt team och se till att de följer planen och inte behöver något ytterligare stöd eller några ytterligare resurser.

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Hur bokar du in ditt planeringssamtal?

Det är svårt nog att planera när man träffas ansikte mot ansikte, så virtuella möten borde inte vara svårare. Det är där Doodle kan hjälpa till.

Med Group Poll Alla möten du bokar kan hållas online. Välj ett tidsintervall då du är ledig och skicka det till de personer du behöver. De väljer själva vad som passar dem bäst, och inom några minuter har du en mötestid. Inbjudan innehåller dessutom automatiskt en länk till videokonferens i ditt favoritverktyg.

Doodle Professional ger dig möjlighet att lägga till din egen logotyp på mötesinbjudningar, ta bort annonser och skicka påminnelser inför mötet (perfekt för virtuella möten som lätt kan glömmas bort). Dessutom kan du skapa ett obegränsat antal Booking Pages - ett effektivt sätt att få ordning på din tidsplan.

Doodle kan du snabbt och enkelt ordna ett planeringsmöte. Inget e-postutbyte fram och tillbaka, ingen stress – bara mer ledig tid för dig att fokusera på viktigare saker. Prova det gratis redan idag.