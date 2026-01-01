O que é uma chamada de planejamento?

Bem, pode ser muitas coisas diferentes. Desde o banho de bebê de seu amigo até o planejamento trimestral. É uma oportunidade de falar com uma ou um grupo de pessoas por telefone ou por vídeo chat sobre um evento ou projeto que está por vir.

Nos negócios, o planejamento é realmente importante. Desde a preparação de um projeto até a decisão das metas anuais, as pessoas certas precisam se reunir para tomar decisões - seja pessoalmente ou on-line. O planejamento vem em todas as diferentes formas e está acontecendo virtualmente mais e mais.

Conversar sobre algo é uma ótima maneira de discutir o escopo, objetivos e cronograma do que se espera alcançar. Isso nem sempre pode acontecer pessoalmente, portanto, chamadas de planejamento podem garantir que isso aconteça.

Mesmo que o objetivo de sua chamada de planejamento seja claro, falar através das coisas pode garantir que todos entendam a direção que você quer tomar para que saibam o que se espera deles para que o projeto tenha sucesso.

Criar uma enquete de grupo

Como planejar uma chamada de planejamento

O primeiro passo é descobrir o que você está planejando. Tenha o objetivo em mente e depois volte a andar dali. Faça perguntas a você mesmo, determine o tamanho das tarefas e determine o que é importante e o que não é.

A seguir, pense em quem você precisa fazer o quê. Se você está planejando construir um website, por exemplo, pode precisar de um redator, designer e desenvolvedor. Nesta fase, você também deve pensar em que recursos você precisa. Você já os tem ou vai ter que buscá-los?

Agora chegamos à chamada propriamente dita. Certifique-se de usar uma ferramenta a que todos tenham acesso e possam usar. Reúna as pessoas que você precisa e fale através do que você quer alcançar e como você vê o que está acontecendo. Você também deve pedir feedback para garantir que o que você está pedindo que façam seja claro e, se não for o caso, pense em como você pode fazer isso em sessões futuras.

Após a reunião, verifique regularmente com sua equipe e certifique-se de que eles estejam aderindo ao plano e não necessitem de nenhum apoio ou recursos adicionais.

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Como você agenda sua chamada de planejamento?

O planejamento já é difícil o suficiente em pessoa, portanto, reunir-se virtualmente não deveria ser pior. É aí que Doodle pode ajudar.

Criar uma enquete de grupo

Com Group Poll qualquer reunião que você fizer pode ser realizada on-line. Selecione uma série de vezes que você está livre e envie para as pessoas que você precisa. Elas decidirão o que funciona para elas e, em atas, você terá um horário de reunião. O convite incluirá automaticamente um link de videoconferência para sua ferramenta favorita também.

Doodle Professional permite adicionar sua própria marca aos convites para reuniões, livrar-se de anúncios e enviar lembretes quando estiver se reunindo (ótimo para reuniões virtuais que podem ser facilmente esquecidas). Além disso, você pode criar ilimitadas Booking Pages - uma maneira poderosa de controlar sua agenda.

O Doodle facilita a organização rápida de uma sessão de planejamento. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.