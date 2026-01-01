Jak udostępnić kalendarz programu Outlook innej osobie

Udostępnienie kalendarza programu Outlook to doskonały sposób na informowanie wszystkich na bieżąco, niezależnie od tego, czy organizujesz spotkania, koordynujesz działania z współpracownikami, czy planujesz wydarzenia. Dzięki temu inni mogą sprawdzić Twoją dostępność, co ułatwia umawianie spotkań bez konieczności wymiany licznych e-maili.

Oto przewodnik krok po kroku, jak udostępnić komuś swój kalendarz w programie Outlook.

Aby udostępnić kalendarz programu Outlook, wykonaj poniższe czynności

Otwórz program Outlook i kliknij ikonę kalendarza w lewym dolnym rogu okna programu Outlook, aby przejść do widoku kalendarza.

Wybierz kalendarz który chcesz udostępnić z panelu po lewej stronie. Jeśli masz kilka kalendarzy, wybierz tylko ten, który chcesz udostępnić.

Kliknij „Udostępnij kalendarz”, znajduje się na pasku narzędzi u góry. Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym można określić ustawienia udostępniania.

Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu „Do”. Możesz udostępnić swój kalendarz dowolnej osobie z organizacji lub spoza niej.

Wybierz poziom uprawnień odbiorcy. Dostępne opcje to: „Może wyświetlać, kiedy jestem zajęty”, „Może wyświetlać tytuły i lokalizacje”, „Może wyświetlać wszystkie szczegóły” lub „Może edytować”. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Kliknij „Wyślij” aby udostępnić swój kalendarz. Odbiorca otrzyma e-mail z zaproszeniem zawierającym link umożliwiający przeglądanie lub zarządzanie Twoim kalendarzem zgodnie z przyznanymi przez Ciebie uprawnieniami.

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Jeszcze łatwiejszym sposobem na szybkie zebranie ludzi jest zintegrowanie kalendarza programu Outlook z serwisem Doodle. To zaawansowane narzędzie do planowania spotkań ułatwia i przyspiesza znalezienie najlepszego terminu na spotkanie.

W przeciwieństwie do samego programu Outlook, Doodle umożliwia tworzenie ankiet, wysyłanie listy dostępnych terminów do wielu uczestników oraz pozwala im wybrać dogodne terminy. Funkcje planowania w Doodle eliminują kłopoty związane z koordynowaniem harmonogramów.

Ponadto Doodle automatycznie aktualizuje kalendarz programu Outlook po zarezerwowaniu wydarzenia, dzięki czemu nie musisz ręcznie dostosowywać swojej dostępności. Ta płynna integracja pomaga zachować porządek i zapewnia maksymalną efektywność procesu planowania.