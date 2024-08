Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan deler du enOutlook-kalendermed nogen

Trin et: Gå til din kalender

Klik på kalenderen i din Outlook-indbakke nederst til venstre i hjørnet af skærmen.

Trin to: Vælg den kalender, du ønsker at dele

På værktøjslinjen øverst på skærmen klikker du på "Share Calendar" (det er en afrundet trekant med tre cirkler i spidsen).

På rullelisten skal du vælge, hvilken kalender du vil dele. Personer med flere kalendere vil se alle de kalendere, der kan deles her. Når du har valgt den, du vil dele, klikker du på "Tilføj...".

Der vises en ny boks. Herfra kan du vælge de personer, du vil dele din kalender med. Klik på navnet og derefter på "Tilføj" nederst til venstre. Når du har foretaget alle dine valg, skal du klikke på "OK".

Alle de personer, du har tilføjet, vises med standardtilladelsesniveauet. Du kan ændre dette.

Tredje trin: Accepter en kalender

Hvis nogen deler en kalender med dig, modtager du en e-mail.

Klik på "Accepter" øverst til venstre i e-mailen for at bekræfte invitationen og få adgang til kalenderen.

Hvis du vil se kalenderen, skal du gå til din kalender. I venstre side af skærmen ruller du ned til "delte kalendere" og vælger den kalender, du vil se.

Du kan overlejre din kalender med deres kalender herfra.

En endnu nemmere måde at samle folk hurtigt på er at integrere din Outlook-kalender med Doodle. På den måde kan du planlægge direkte fra din indbakke og få det perfekte tidspunkt for begivenhederne på få minutter.

Desuden opdaterer Doodle automatisk din kalender, når en begivenhed er booket. Du behøver ikke længere hoppe frem og tilbage for at opdatere detaljerne.

