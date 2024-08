Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come condividere unCalendario di Outlookcon qualcuno

Primo passo: Vai al tuo calendario

Nella casella di posta di Outlook, fate clic sul calendario nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Secondo passo: Scegliere il calendario che si desidera condividere

Nella barra degli strumenti in alto sullo schermo, fate clic su "Condividi calendario" (è un triangolo arrotondato con tre cerchi alle estremità).

Nel menu a tendina, decidere quale calendario si desidera condividere. Le persone che hanno più calendari vedranno tutti quelli che possono essere condivisi. Una volta scelto quello che si desidera condividere, fare clic su "Aggiungi...".

Apparirà una nuova casella. Da qui, scegliere le persone con cui si desidera condividere il calendario. Fare clic sul nome e poi su "Aggiungi" in basso a sinistra. Una volta effettuate tutte le selezioni, fare clic su "OK".

Tutte le persone aggiunte appariranno con il livello di autorizzazione predefinito. È possibile modificarlo.

Terzo passo: Accettare un calendario

Se qualcuno condivide un calendario con voi, riceverete un'e-mail.

Fare clic su "Accetta" in alto a sinistra dell'e-mail per confermare l'invito e ottenere l'accesso al calendario.

Per vedere il calendario, andate sul vostro. Sul lato sinistro dello schermo, scorrere fino a "calendari condivisi" e scegliere quello che si desidera visualizzare.

Da qui potete sovrapporre il vostro calendario al loro.

