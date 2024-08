Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Wie man einenOutlook-Kalendermit jemandem

Schritt eins: Gehen Sie zu Ihrem Kalender

Klicken Sie in Ihrem Outlook-Posteingang auf den Kalender in der unteren linken Ecke des Bildschirms.

Zweiter Schritt: Wählen Sie den Kalender, den Sie freigeben möchten

Klicken Sie in der Symbolleiste am oberen Rand des Bildschirms auf "Kalender freigeben" (ein abgerundetes Dreieck mit drei Kreisen an den Spitzen).

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Kalender aus, den Sie freigeben möchten. Personen mit mehreren Kalendern sehen hier alle, die freigegeben werden können. Wenn Sie den Kalender ausgewählt haben, den Sie freigeben möchten, klicken Sie auf "Hinzufügen".

Ein neues Feld wird angezeigt. Wählen Sie hier die Personen aus, für die Sie Ihren Kalender freigeben möchten. Klicken Sie auf den Namen und dann unten links auf "Hinzufügen". Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "OK".

Alle Personen, die Sie hinzugefügt haben, werden mit der Standardberechtigungsstufe angezeigt. Sie können diese ändern.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Schritt drei: Einen Kalender akzeptieren

Wenn jemand einen Kalender für Sie freigibt, erhalten Sie eine E-Mail.

Klicken Sie oben links in der E-Mail auf "Akzeptieren", um die Einladung zu bestätigen und Zugriff auf den Kalender zu erhalten.

Um den Kalender zu sehen, gehen Sie zu Ihrem Kalender. Scrollen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach unten zu "Freigegebene Kalender" und wählen Sie den Kalender aus, den Sie sehen möchten.

Von hier aus können Sie Ihren Kalender mit dem des anderen überlagern.

Eine noch einfachere Möglichkeit, sich schnell zu verabreden, ist die Integration Ihres Outlook-Kalenders mit Doodle. So können Sie direkt von Ihrem Posteingang aus Termine planen und erhalten in wenigen Minuten die perfekte Zeit für Veranstaltungen.

Darüber hinaus aktualisiert Doodle Ihren Kalender automatisch, sobald ein Termin gebucht wurde. Sie müssen nicht mehr hin- und herspringen, um die Details zu aktualisieren.

Vorbereitet sein, produktiv werden