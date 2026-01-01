किसी के साथ आउटलुक कैलेंडर कैसे साझा करें

अपना Outlook कैलेंडर साझा करना सभी को सूचित रखने का एक उत्कृष्ट तरीका है, चाहे आप बैठकें निर्धारित कर रहे हों, सहकर्मियों के साथ समन्वय कर रहे हों, या कार्यक्रमों की योजना बना रहे हों। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य लोग आपकी उपलब्धता देख सकें, जिससे ईमेल के आदान-प्रदान के बिना अपॉइंटमेंट तय करना आसान हो जाता है।

यहाँ किसी के साथ अपना Outlook कैलेंडर साझा करने का चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है।

आउटलुक कैलेंडर साझा करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

आउटलुक खोलें और कैलेंडर दृश्य में नेविगेट करने के लिए आउटलुक विंडो के निचले बाएँ कोने में कैलेंडर आइकन पर क्लिक करें।

कैलेंडर चुनें आप बाएँ पैनल से साझा करना चाहते हैं। यदि आपके पास कई कैलेंडर हैं, तो केवल वह चुनें जिसे आप साझा करना चाहते हैं।

"Share Calendar," पर क्लिक करें, ऊपर स्थित टूलबार में स्थित है। यह एक नई विंडो खोलेगा जहाँ आप साझाकरण सेटिंग्स निर्दिष्ट कर सकते हैं।

प्राप्तकर्ता का ईमेल पता दर्ज करें "To" फ़ील्ड में। आप अपना कैलेंडर अपने संगठन के अंदर या बाहर किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं।

प्राप्तकर्ता का अनुमति स्तर चुनेंविकल्पों में शामिल हैं "Can view when I’m busy,", "Can view titles and locations,", "Can view all details,", या "Can edit."। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

"Send" पर क्लिक करें अपना कैलेंडर साझा करने के लिए। प्राप्तकर्ता को आपके द्वारा प्रदान की गई अनुमतियों के आधार पर आपका कैलेंडर देखने या प्रबंधित करने के लिए एक ईमेल निमंत्रण प्राप्त होगा।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

आउटलुक को Doodle के साथ एकीकृत करके स्तर बढ़ाएँ

लोगों को जल्दी से एक साथ लाने का एक और आसान तरीका है अपने Outlook कैलेंडर को Doodle के साथ एकीकृत करना। यह शक्तिशाली शेड्यूलिंग टूल बैठकों के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है।

केवल Outlook की तरह नहीं, Doodle आपको पोल बनाने, कई प्रतिभागियों को उपलब्ध समय स्लॉट भेजने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ समय चुनने की अनुमति देता है। Doodle की शेड्यूलिंग सुविधाएँ शेड्यूल समन्वय की जटिलता को समाप्त कर देती हैं।

इसके अतिरिक्त, एक बार कोई इवेंट बुक हो जाने पर Doodle स्वचालित रूप से आपके Outlook कैलेंडर को अपडेट कर देता है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धता मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्बाध एकीकरण आपको व्यवस्थित रहने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी शेड्यूलिंग प्रक्रिया यथासंभव कुशल हो।