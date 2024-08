Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como compartilhar umCalendário de Perspectivascom alguém

Primeiro passo: Vá para o seu calendário

Em sua caixa de entrada do Outlook, clique no calendário no canto inferior esquerdo da tela.

Passo dois: Escolha o calendário que você deseja compartilhar

Na barra de ferramentas no topo da tela, clique em "Share Calendar" (é um triângulo arredondado com três círculos em seus pontos).

Na entrega, decida qual calendário você quer compartilhar. Pessoas com múltiplos calendários verão tudo o que pode ser compartilhado aqui. Quando escolher aquele que deseja compartilhar, clique em "Adicionar...".

Uma nova caixa aparecerá. A partir daqui, escolha as pessoas com quem você quer compartilhar seu calendário. Clique no nome e depois em "Adicionar" no canto inferior esquerdo. Depois de fazer todas as seleções, clique em "OK".

Todos os que você adicionou aparecerão com o nível de permissão padrão. Você pode mudar isto.

Terceiro passo: Aceitar um calendário

Se alguns compartilham um calendário com você, você receberá um e-mail.

Clique em "Aceitar" na parte superior esquerda do e-mail para confirmar o convite e ter acesso ao calendário.

Para ver o calendário, dirija-se ao seu. No lado esquerdo da tela, desça para "calendários compartilhados" e escolha aquele que você deseja ver.

Você pode sobrepor seu calendário com o deles a partir daqui.

Uma maneira ainda mais fácil de reunir as pessoas rapidamente é integrar seu calendário Outlook com Doodle. Isto permite que você programe diretamente de sua caixa de entrada e obtenha o horário perfeito para eventos em minutos.

Além disso, a Doodle atualizará automaticamente seu calendário assim que um evento for reservado. Chega de pular para frente e para trás para atualizar os detalhes.

