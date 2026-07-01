Så här delar du en Outlook-kalender med någon

Att dela din Outlook-kalender är ett utmärkt sätt att hålla alla informerade, oavsett om du bokar möten, samordnar med kollegor eller planerar evenemang. Det gör att andra kan se när du är ledig, vilket underlättar att boka möten utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka.

Här följer en steg-för-steg-guide om hur du delar din Outlook-kalender med någon.

Följ dessa steg för att dela en Outlook-kalender

Öppna Outlook och klicka på kalenderikonen i det nedre vänstra hörnet av Outlook-fönstret för att växla till kalendervyn.

Välj kalender som du vill dela från panelen till vänster. Om du har flera kalendrar ska du bara välja den som du vill dela.

Klicka på ”Dela kalender”, som finns i verktygsfältet högst upp. Då öppnas ett nytt fönster där du kan ange inställningar för delning.

Ange mottagarens e-postadress i fältet ”Till”. Du kan dela din kalender med vem som helst, både inom och utanför din organisation.

Välj mottagarens behörighetsnivå. Alternativen är ”Kan se när jag är upptagen”, ”Kan se titlar och platser”, ”Kan se alla detaljer” eller ”Kan redigera”. Välj det alternativ som bäst passar dina behov.

Klicka på ”Skicka” för att dela din kalender. Mottagaren kommer att få en inbjudan via e-post med en länk för att visa eller hantera din kalender, beroende på vilka behörigheter du har beviljat.

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Ett ännu enklare sätt att snabbt samla ihop folk är att integrera din Outlook-kalender med Doodle. Detta kraftfulla schemaläggningsverktyg gör det enklare och snabbare att hitta den bästa tiden för möten.

Till skillnad från enbart Outlook ger Doodle dig möjlighet att skapa omröstningar, skicka ut tillgängliga tidsintervall till flera deltagare och låta dem välja de tider som passar bäst. Doodles schemaläggningsfunktioner gör det enkelt att samordna scheman.

Dessutom uppdaterar Doodle automatiskt din Outlook-kalender så snart ett möte har bokats, så att du slipper justera din tillgänglighet manuellt. Denna smidiga integration hjälper dig att hålla ordning och ser till att din schemaläggning blir så effektiv som möjligt.