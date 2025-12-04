De beste planningstool voor accountants

Als je moet jongleren met klantafspraken, belastingdeadlines en kwartaaloverzichten, mag je agenda je stress niet nog vergroten. Doodle helpt accountants bij het inplannen van afspraken, het bijhouden van de beschikbaarheid van klanten en het verminderen van no-shows – en dat allemaal zonder eindeloos heen-en-weer-mailen. Of het nu gaat om belastingaangiften, adviesgesprekken of het inwerken van nieuwe klanten: Doodle biedt je een betrouwbare, professionele manier om je agenda te beheren.

Waarom hebben accountants een planningsprogramma nodig?

Als je net begint, is het prima om een paar afspraken via e-mail of telefoon te regelen. Maar naarmate je klantenbestand groeit — en de deadlines zich opstapelen — wordt het een rommeltje. Een goede planningstool:

Bespaart tijd doordat klanten zelf kunnen boeken

Zorgt ervoor dat je minder vergaderingen mist dankzij automatische herinneringen

Zorgt ervoor dat je agenda op orde blijft tijdens drukke periodes

Zo kun je betalingen makkelijk vooraf innen

Zorgt voor een professionele uitstraling — zelfs als je in je eentje werkt

Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten kunnen boeken zonder dat ze me een e-mail hoeven te sturen?

Met Doodle-boekingspagina's, je stelt je beschikbaarheid één keer in, en klanten kunnen dan zelf een tijdstip kiezen dat hen uitkomt — je hebt geen app of login nodig.

Je kunt je boekingslink delen via:

E-mailhandtekening

Website of klantenportaal

WhatsApp, LinkedIn of een sms

Nieuwsbrieven of seizoensgebonden belastingherinneringen

Kan ik verschillende diensten aanbieden (bijvoorbeeld belastingzaken versus advies)?

Ja. Je kunt verschillende soorten afspraken aanmaken met verschillende duur — bijvoorbeeld:

Belastingadviesgesprek van 60 minuten

Een kennismakingsgesprek van 30 minuten

Eindejaarsgesprek van 90 minuten

Je kunt ook buffertijden tussen afspraken instellen of last-minute boekingen beperken.

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Wat als klanten niet komen opdagen?

Doodle’s Pro-abonnement bevat automatische herinneringen via e-mail. Je kunt ook:

Stel uiterste data voor annulering vast

Voeg je no-show-beleid toe aan de bevestiging

Vraag om betaling bij het boeken

Kan ik betalingen ontvangen?

Ja — met Stripe-integratie, kun je een betaling aanvragen zodra iemand boekt. Dit is ideaal voor:

Freelance of zelfstandige registeraccountants

Pakketten met een vast tarief aanbieden (bijv. „Jaarlijkse belastingaangifte”)

Een aanbetaling vragen voor langere sessies

Is Doodle alleen voor één-op-één-gesprekken?

Nee! Je kunt ook:

Organiseer workshops voor kleine groepen (bijv. ‘Belastingtips voor freelancers per kwartaal’)

Laat klanten stemmen op beschikbare tijden met groepspolls

Stel je wekelijkse beschikbaarheid in (bijv. elke vrijdag van 9 tot 12)

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Overzicht van functies

Functie Beschikbaar? Opmerkingen Een 1-op-1-sessie boeken ✅ Onbeperkte opties voor buffercapaciteit en doorlooptijd Planning van groepssessies ✅ Gebruik de boekingspagina of de groepspoll Agendaintegratie ✅ Ondersteuning voor Google, Outlook en Apple Herinneringen ✅ Pro Herinneringsmails voorafgaand aan de sessies Betalingen (Stripe) ✅ Vraag de betaling bij het boeken Terugkerende beschikbaarheid ✅ Stel je wekelijkse of dagelijkse beschikbaarheid in Merkopmaak op maat ✅ Pro Voeg een logo, kleuren en bedrijfsnaam toe Bestanden uploaden (bijv. belastingdocumenten) ❌ Gebruik links naar Google Drive of Google Forms Klantenportaal / inloggen ❌ Klanten boeken zonder een account aan te maken

Waarom accountants zo dol zijn op Doodle

💬 “Tijdens de belastingperiode raakt mijn agenda snel vol. Met Doodle kunnen klanten zelf een afspraak maken en direct betalen — ik hoef niemand achterna te zitten.” — Lisa T., CPA, Austin

💬 “Met Doodle kom ik professioneel over — ook al werk ik in mijn eentje. Mijn klanten vinden het geweldig hoe makkelijk het is.” — Jason K., zelfstandig accountant

Belangrijkste conclusie

Als je het beu bent om te jongleren met afspraken van klanten, wijzigingen in de planning en betalingsverzoeken, dan kan Doodle je helpen. Het is eenvoudig, professioneel en speciaal ontwikkeld voor drukke accountants. Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je ook betalingsmogelijkheden, je eigen huisstijl en herinneringen.

Veelgestelde vragen: Planningstools voor accountants

Is Doodle gratis te gebruiken?

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Ja — je kunt aan de slag met een gratis abonnement. Met Pro krijg je er herinneringen, je eigen huisstijl en Stripe-betalingen bij.

Moeten klanten een account aanmaken?

Nee hoor. Ze klikken gewoon op je link en boeken.

Kan ik betalingen voor afspraken accepteren?

Ja — Stripe is geïntegreerd en makkelijk in te stellen.

Kan ik verschillende soorten afspraken weergeven?

Ja — je kunt verschillende looptijden en benamingen instellen (bijv. ‘Belastingaangifte’, ‘Kwartaaloverzicht’).

Kunnen klanten documenten uploaden?

Niet direct, maar je kunt wel een link naar Google Drive of Dropbox in je bevestigingsmail zetten.