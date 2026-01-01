Najlepsze narzędzie do planowania pracy dla księgowych
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Kiedy musisz pogodzić spotkania z klientami, terminy rozliczeń podatkowych i przeglądy kwartalne, Twój kalendarz nie powinien dodatkowo zwiększać Twojego stresu. Doodle pomaga księgowym umawiać spotkania, zarządzać dostępnością klientów i ograniczać liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach — a wszystko to bez konieczności wymiany e-maili. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie zeznań podatkowych, sesje doradcze czy wdrażanie nowych klientów, Doodle zapewnia niezawodny i profesjonalny sposób zarządzania kalendarzem.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego księgowi potrzebują narzędzia do planowania?
Kiedy dopiero zaczynasz, obsługa kilku spotkań przez e-mail lub telefon nie sprawia większych problemów. Jednak wraz z powiększaniem się listy klientów — i narastaniem terminów — sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Dobre narzędzie do planowania:
Oszczędza czas, umożliwiając klientom samodzielną rezerwację
Zmniejsza liczbę opuszczonych spotkań dzięki automatycznym przypomnieniom
Pomaga utrzymać porządek w kalendarzu w okresach wzmożonej aktywności
Ułatwia pobieranie opłat z góry
Zapewnia profesjonalny wizerunek — nawet jeśli działasz samodzielnie
Jak mogę umożliwić klientom rezerwację bez konieczności wysyłania mi e-maila?
Z Booking Pages for Doodle, wystarczy raz ustawić swoją dostępność, a klienci mogą wybrać dogodny dla siebie termin — bez konieczności korzystania z aplikacji ani logowania.
Możesz udostępnić link do swojej rezerwacji za pośrednictwem:
Podpis w wiadomości e-mail
Strona internetowa lub portal dla klientów
WhatsApp, LinkedIn albo SMS
Biuletyny lub sezonowe przypomnienia podatkowe
Czy mogę oferować różne usługi (np. usługi podatkowe i doradcze)?
Tak. Można tworzyć różne rodzaje spotkań o różnym czasie trwania — na przykład:
60-minutowa konsultacja podatkowa
30-minutowa rozmowa wprowadzająca
90-minutowe podsumowanie roku
Można również ustawić czas buforowy między rezerwacjami lub ograniczyć rezerwacje w ostatniej chwili.
A co, jeśli klienci się nie pojawią?
Doodle’s Plan Pro obejmuje automatyczne przypomnienia e-mailowe. Możesz również:
Ustal terminy anulowania rezerwacji
Dodaj zasady dotyczące niepojawienia się do potwierdzenia
Wymagana płatność w momencie rezerwacji
Czy mogę przyjmować płatności?
Tak — z Integracja ze Stripe, możesz poprosić o płatność w momencie dokonania rezerwacji. Jest to idealne rozwiązanie w następujących przypadkach:
Niezależni lub prowadzący własną działalność księgowi
Oferowanie pakietów z ryczałtową opłatą (np. „Roczne rozliczenie podatkowe”)
Pobieranie zaliczki w przypadku dłuższych sesji
Czy Doodle służy wyłącznie do spotkań indywidualnych?
Nie! Możesz też:
Organizuj warsztaty w małych grupach (np. „Kwartalne porady podatkowe dla freelancerów”)
Pozwól klientom głosować na dostępne terminy za pomocą Group Poll
Ustaw cykliczną dostępność w tygodniu (np. w każdy piątek w godz. 9–12)
Przegląd funkcji
Funkcja
Czy jest dostępny?
Uwagi
Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1
✅
Opcje bez ograniczeń, buforowe i z czasem realizacji
Planowanie sesji grupowych
✅
Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll
Integracja z kalendarzem
✅
Obsługiwane są Google, Outlook i Apple
Przypomnienia
✅ Zalety
Powiadomienia e-mailowe przed sesjami
Płatności (Stripe)
✅
Pobierz opłatę w momencie rezerwacji
Cykliczna dostępność
✅
Ustaw dostępność tygodniową lub dzienną
Indywidualne oznakowanie
✅ Zalety
Dodaj logo, kolory i nazwę firmy
Przesyłanie plików (np. dokumentów podatkowych)
❌
Skorzystaj z linków do Dysku Google lub Formularzy Google
Portal klienta / logowanie
❌
Klienci dokonują rezerwacji bez zakładania kont
Dlaczego księgowi uwielbiają Doodle
💬 „W sezonie rozliczeń podatkowych mój kalendarz szybko się zapełnia. Dzięki Doodle klienci mogą samodzielnie rezerwować terminy i płacić z góry — nie muszę nikogo namawiać”. — Lisa T., biegły księgowy, Austin
💬 „Dzięki Doodle wyglądam profesjonalnie — mimo że pracuję samodzielnie. Moi klienci uwielbiają to, jak łatwe w obsłudze jest to narzędzie”. — Jason K., niezależny księgowy
Najważniejsze wnioski
Jeśli masz już dość ciągłego koordynowania terminów spotkań z klientami, zmian w harmonogramie i próśb o płatności, Doodle może Ci pomóc. To proste, profesjonalne narzędzie stworzone z myślą o zapracowanych księgowych. Dostępny jest bezpłatny plan. Wersja Pro oferuje dodatkowo funkcje płatności, personalizacji marki oraz przypomnień.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania pracy dla księgowych
Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?
Tak — możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje przypomnienia, możliwość dostosowania wyglądu pod własną markę oraz płatności przez Stripe.
Czy klienci muszą założyć konto?
Nie. Po prostu klikają w link i dokonują rezerwacji.
Czy mogę przyjmować płatności za wizyty?
Tak — usługa Stripe jest zintegrowana i łatwa w konfiguracji.
Czy mogę wyświetlać różne rodzaje wizyt?
Tak — można tworzyć różne przedziały czasowe i nazwy (np. „Rozliczenie podatkowe”, „Przegląd kwartalny”).
Czy klienci mogą przesyłać dokumenty?
Nie bezpośrednio, ale w wiadomości e-mail z potwierdzeniem możesz zamieścić link do Google Drive lub Dropbox.