Najlepsze narzędzie do planowania pracy dla księgowych

Kiedy musisz pogodzić spotkania z klientami, terminy rozliczeń podatkowych i przeglądy kwartalne, Twój kalendarz nie powinien dodatkowo zwiększać Twojego stresu. Doodle pomaga księgowym umawiać spotkania, zarządzać dostępnością klientów i ograniczać liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach — a wszystko to bez konieczności wymiany e-maili. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie zeznań podatkowych, sesje doradcze czy wdrażanie nowych klientów, Doodle zapewnia niezawodny i profesjonalny sposób zarządzania kalendarzem.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego księgowi potrzebują narzędzia do planowania?

Kiedy dopiero zaczynasz, obsługa kilku spotkań przez e-mail lub telefon nie sprawia większych problemów. Jednak wraz z powiększaniem się listy klientów — i narastaniem terminów — sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Dobre narzędzie do planowania:

Oszczędza czas, umożliwiając klientom samodzielną rezerwację

Zmniejsza liczbę opuszczonych spotkań dzięki automatycznym przypomnieniom

Pomaga utrzymać porządek w kalendarzu w okresach wzmożonej aktywności

Ułatwia pobieranie opłat z góry

Zapewnia profesjonalny wizerunek — nawet jeśli działasz samodzielnie

Jak mogę umożliwić klientom rezerwację bez konieczności wysyłania mi e-maila?

Z Booking Pages for Doodle, wystarczy raz ustawić swoją dostępność, a klienci mogą wybrać dogodny dla siebie termin — bez konieczności korzystania z aplikacji ani logowania.

Możesz udostępnić link do swojej rezerwacji za pośrednictwem:

Podpis w wiadomości e-mail

Strona internetowa lub portal dla klientów

WhatsApp, LinkedIn albo SMS

Biuletyny lub sezonowe przypomnienia podatkowe

Czy mogę oferować różne usługi (np. usługi podatkowe i doradcze)?

Tak. Można tworzyć różne rodzaje spotkań o różnym czasie trwania — na przykład:

60-minutowa konsultacja podatkowa

30-minutowa rozmowa wprowadzająca

90-minutowe podsumowanie roku

Można również ustawić czas buforowy między rezerwacjami lub ograniczyć rezerwacje w ostatniej chwili.

A co, jeśli klienci się nie pojawią?

Doodle’s Plan Pro obejmuje automatyczne przypomnienia e-mailowe. Możesz również:

Ustal terminy anulowania rezerwacji

Dodaj zasady dotyczące niepojawienia się do potwierdzenia

Wymagana płatność w momencie rezerwacji

Czy mogę przyjmować płatności?

Tak — z Integracja ze Stripe, możesz poprosić o płatność w momencie dokonania rezerwacji. Jest to idealne rozwiązanie w następujących przypadkach:

Niezależni lub prowadzący własną działalność księgowi

Oferowanie pakietów z ryczałtową opłatą (np. „Roczne rozliczenie podatkowe”)

Pobieranie zaliczki w przypadku dłuższych sesji

Czy Doodle służy wyłącznie do spotkań indywidualnych?

Nie! Możesz też:

Organizuj warsztaty w małych grupach (np. „Kwartalne porady podatkowe dla freelancerów”)

Pozwól klientom głosować na dostępne terminy za pomocą Group Poll

Ustaw cykliczną dostępność w tygodniu (np. w każdy piątek w godz. 9–12)

Przegląd funkcji

Funkcja Czy jest dostępny? Uwagi Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1 ✅ Opcje bez ograniczeń, buforowe i z czasem realizacji Planowanie sesji grupowych ✅ Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll Integracja z kalendarzem ✅ Obsługiwane są Google, Outlook i Apple Przypomnienia ✅ Zalety Powiadomienia e-mailowe przed sesjami Płatności (Stripe) ✅ Pobierz opłatę w momencie rezerwacji Cykliczna dostępność ✅ Ustaw dostępność tygodniową lub dzienną Indywidualne oznakowanie ✅ Zalety Dodaj logo, kolory i nazwę firmy Przesyłanie plików (np. dokumentów podatkowych) ❌ Skorzystaj z linków do Dysku Google lub Formularzy Google Portal klienta / logowanie ❌ Klienci dokonują rezerwacji bez zakładania kont

Dlaczego księgowi uwielbiają Doodle

💬 „W sezonie rozliczeń podatkowych mój kalendarz szybko się zapełnia. Dzięki Doodle klienci mogą samodzielnie rezerwować terminy i płacić z góry — nie muszę nikogo namawiać”. — Lisa T., biegły księgowy, Austin

💬 „Dzięki Doodle wyglądam profesjonalnie — mimo że pracuję samodzielnie. Moi klienci uwielbiają to, jak łatwe w obsłudze jest to narzędzie”. — Jason K., niezależny księgowy

Najważniejsze wnioski

Jeśli masz już dość ciągłego koordynowania terminów spotkań z klientami, zmian w harmonogramie i próśb o płatności, Doodle może Ci pomóc. To proste, profesjonalne narzędzie stworzone z myślą o zapracowanych księgowych. Dostępny jest bezpłatny plan. Wersja Pro oferuje dodatkowo funkcje płatności, personalizacji marki oraz przypomnień.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania pracy dla księgowych

Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?

Tak — możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje przypomnienia, możliwość dostosowania wyglądu pod własną markę oraz płatności przez Stripe.

Czy klienci muszą założyć konto?

Nie. Po prostu klikają w link i dokonują rezerwacji.

Czy mogę przyjmować płatności za wizyty?

Tak — usługa Stripe jest zintegrowana i łatwa w konfiguracji.

Czy mogę wyświetlać różne rodzaje wizyt?

Tak — można tworzyć różne przedziały czasowe i nazwy (np. „Rozliczenie podatkowe”, „Przegląd kwartalny”).

Czy klienci mogą przesyłać dokumenty?

Nie bezpośrednio, ale w wiadomości e-mail z potwierdzeniem możesz zamieścić link do Google Drive lub Dropbox.