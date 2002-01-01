Le meilleur outil de planification pour les comptables

Lorsque tu jongles entre les réunions avec les clients, les échéances fiscales et les examens trimestriels, ton calendrier ne doit pas ajouter à ton stress. Doodle aide les comptables à prendre des rendez-vous, à gérer la disponibilité des clients et à réduire les absences, le tout sans avoir à envoyer des courriels. Que ce soit pour la préparation des impôts, les sessions de conseil ou l'intégration de nouveaux clients, Doodle te donne un moyen fiable et professionnel de gérer ton calendrier.
Pourquoi les comptables ont-ils besoin d'un outil de planification ?
Lorsque tu commences, gérer quelques rendez-vous par courriel ou par téléphone te convient parfaitement. Mais lorsque ta liste de clients s'allonge - et que les échéances s'accumulent - les choses se gâtent. Un bon outil de planification :
fait gagner du temps en permettant aux clients de s'inscrire eux-mêmes
Réduit le nombre de rendez-vous manqués grâce à des rappels automatiques
Garde ton calendrier organisé pendant les saisons chargées.
Facilite l'encaissement des paiements à l'avance
Montre une image professionnelle - même si tu es en solo.
Comment puis-je laisser les clients réserver sans m'envoyer d'e-mail ?
Avec les pages de réservation Doodle, tu définis tes disponibilités une fois, et les clients peuvent choisir l'heure qui leur convient - aucune application ou connexion n'est nécessaire.
Tu peux partager ton lien de réservation via :
Signature d'email
Site web ou portail client
WhatsApp, LinkedIn ou texte
Bulletins d'information ou rappels d'impôts saisonniers.
Puis-je proposer différents services (par ex. fiscalité vs. conseil) ?
Oui. Tu peux créer différents types de rendez-vous avec différentes durées - par exemple :
Consultation fiscale de 60 minutes
Appel d'intégration de 30 minutes
Examen de fin d'année de 90 minutes
Tu peux également définir des temps tampons entre les appels ou limiter les réservations de dernière minute.
Et si les clients ne se présentent pas ?
Le plan Pro de Doodle comprend des rappels automatiques par courriel. Tu peux aussi :
Fixer des délais d'annulation
Ajouter ta politique de non-présentation à la confirmation
Exiger le paiement au moment de la réservation
Puis-je accepter des paiements ?
Oui - grâce à l'intégration de Stripe, tu peux demander un paiement lorsque quelqu'un réserve. C'est idéal pour :
Les CPA indépendants ou freelance
Offrir des forfaits à prix fixe (par exemple, "déclaration annuelle de revenus")
Percevoir un acompte pour les sessions plus longues
Est-ce que Doodle est seulement pour les sessions 1:1 ?
Non ! Tu peux aussi :
Organiser des ateliers en petits groupes (par exemple "Conseils fiscaux trimestriels pour les indépendants").
Permettre aux clients de voter sur les heures disponibles grâce à des sondages de groupe.
Définir des disponibilités hebdomadaires récurrentes (par exemple, tous les vendredis de 9 à 12 heures).
Aperçu des fonctionnalités
Fonctionnalité
Disponible ?
Notes
Réservation d'une session 1:1
✅
Options illimitées, tampon et délai d'exécution.
Réservation de session de groupe
✅
Utilise la page de réservation ou le sondage de groupe
Intégration du calendrier
✅
Google, Outlook, Apple pris en charge
Rappels
✅ Pro
Rappels par courriel avant les séances
Paiements (Stripe)
✅
Percevoir le paiement lors de la réservation.
Disponibilité récurrente
✅
Définir une disponibilité hebdomadaire ou quotidienne.
Marque personnalisée
✅ Pro
Ajoute un logo, des couleurs et le nom de l'entreprise.
Téléchargement de fichiers (par exemple, documents fiscaux).
❌
Utilise les liens de Google Drive ou de Forms
Portail client / connexion
❌
Les clients réservent sans créer de comptes
Pourquoi les comptables aiment Doodle
💬 "Pendant la saison des impôts, mon calendrier se remplit rapidement. Doodle aide les clients à réserver par eux-mêmes et à payer d'avance - pas de course-poursuite." - Lisa T., CPA, Austin
💬 "Doodle me donne l'air professionnel - même si je travaille en solo. Mes clients adorent la facilité avec laquelle c'est fait." - Jason K., comptable indépendant
À retenir .
Si tu en as assez de jongler avec les réservations des clients, les reports et les demandes de paiement, Doodle peut t'aider. Il est simple, professionnel et conçu pour les comptables occupés. Plan gratuit disponible. Le plan Pro ajoute les paiements, la marque et les rappels.
FAQ : Outils de planification pour les comptables
L'utilisation de Doodle est-elle gratuite ?
Oui - tu peux commencer avec un plan gratuit. Le plan Pro ajoute les rappels, la stratégie de marque et les paiements Stripe.
Les clients doivent-ils créer un compte ?
Non. Ils n'ont qu'à cliquer sur ton lien et à réserver.
Puis-je accepter des paiements pour les rendez-vous ?
Oui - Stripe est intégré et facile à configurer.
Puis-je afficher différents types de rendez-vous ?
Oui - tu peux créer des durées et des libellés différents (par exemple, " déclaration d'impôts ", " révision trimestrielle ").
Les clients peuvent-ils télécharger des documents ?
Pas directement, mais tu peux inclure un lien Google Drive ou Dropbox dans ton e-mail de confirmation.
