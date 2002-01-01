Le meilleur outil de planification pour les comptables

Lorsque tu jongles entre les réunions avec les clients, les échéances fiscales et les examens trimestriels, ton calendrier ne doit pas ajouter à ton stress. Doodle aide les comptables à prendre des rendez-vous, à gérer la disponibilité des clients et à réduire les absences, le tout sans avoir à envoyer des courriels. Que ce soit pour la préparation des impôts, les sessions de conseil ou l'intégration de nouveaux clients, Doodle te donne un moyen fiable et professionnel de gérer ton calendrier.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi les comptables ont-ils besoin d'un outil de planification ?

Lorsque tu commences, gérer quelques rendez-vous par courriel ou par téléphone te convient parfaitement. Mais lorsque ta liste de clients s'allonge - et que les échéances s'accumulent - les choses se gâtent. Un bon outil de planification :

fait gagner du temps en permettant aux clients de s'inscrire eux-mêmes

Réduit le nombre de rendez-vous manqués grâce à des rappels automatiques

Garde ton calendrier organisé pendant les saisons chargées.

Facilite l'encaissement des paiements à l'avance

Montre une image professionnelle - même si tu es en solo.

Comment puis-je laisser les clients réserver sans m'envoyer d'e-mail ?

Avec les pages de réservation Doodle, tu définis tes disponibilités une fois, et les clients peuvent choisir l'heure qui leur convient - aucune application ou connexion n'est nécessaire.

Tu peux partager ton lien de réservation via :

Signature d'email

Site web ou portail client

WhatsApp, LinkedIn ou texte

Bulletins d'information ou rappels d'impôts saisonniers.

Puis-je proposer différents services (par ex. fiscalité vs. conseil) ?

Oui. Tu peux créer différents types de rendez-vous avec différentes durées - par exemple :

Consultation fiscale de 60 minutes

Appel d'intégration de 30 minutes

Examen de fin d'année de 90 minutes

Tu peux également définir des temps tampons entre les appels ou limiter les réservations de dernière minute.

Et si les clients ne se présentent pas ?

Le plan Pro de Doodle comprend des rappels automatiques par courriel. Tu peux aussi :

Fixer des délais d'annulation

Ajouter ta politique de non-présentation à la confirmation

Exiger le paiement au moment de la réservation

Puis-je accepter des paiements ?

Oui - grâce à l'intégration de Stripe, tu peux demander un paiement lorsque quelqu'un réserve. C'est idéal pour :

Les CPA indépendants ou freelance

Offrir des forfaits à prix fixe (par exemple, "déclaration annuelle de revenus")

Percevoir un acompte pour les sessions plus longues

Est-ce que Doodle est seulement pour les sessions 1:1 ?

Non ! Tu peux aussi :

Organiser des ateliers en petits groupes (par exemple "Conseils fiscaux trimestriels pour les indépendants").

Permettre aux clients de voter sur les heures disponibles grâce à des sondages de groupe.

Définir des disponibilités hebdomadaires récurrentes (par exemple, tous les vendredis de 9 à 12 heures).

Aperçu des fonctionnalités

Fonctionnalité Disponible ? Notes Réservation d'une session 1:1 ✅ Options illimitées, tampon et délai d'exécution. Réservation de session de groupe ✅ Utilise la page de réservation ou le sondage de groupe Intégration du calendrier ✅ Google, Outlook, Apple pris en charge Rappels ✅ Pro Rappels par courriel avant les séances Paiements (Stripe) ✅ Percevoir le paiement lors de la réservation. Disponibilité récurrente ✅ Définir une disponibilité hebdomadaire ou quotidienne. Marque personnalisée ✅ Pro Ajoute un logo, des couleurs et le nom de l'entreprise. Téléchargement de fichiers (par exemple, documents fiscaux). ❌ Utilise les liens de Google Drive ou de Forms Portail client / connexion ❌ Les clients réservent sans créer de comptes

Pourquoi les comptables aiment Doodle

💬 "Pendant la saison des impôts, mon calendrier se remplit rapidement. Doodle aide les clients à réserver par eux-mêmes et à payer d'avance - pas de course-poursuite." - Lisa T., CPA, Austin

💬 "Doodle me donne l'air professionnel - même si je travaille en solo. Mes clients adorent la facilité avec laquelle c'est fait." - Jason K., comptable indépendant

À retenir .

Si tu en as assez de jongler avec les réservations des clients, les reports et les demandes de paiement, Doodle peut t'aider. Il est simple, professionnel et conçu pour les comptables occupés. Plan gratuit disponible. Le plan Pro ajoute les paiements, la marque et les rappels.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

FAQ : Outils de planification pour les comptables

L'utilisation de Doodle est-elle gratuite ?

Oui - tu peux commencer avec un plan gratuit. Le plan Pro ajoute les rappels, la stratégie de marque et les paiements Stripe.

Les clients doivent-ils créer un compte ?

Non. Ils n'ont qu'à cliquer sur ton lien et à réserver.

Puis-je accepter des paiements pour les rendez-vous ?

Oui - Stripe est intégré et facile à configurer.

Puis-je afficher différents types de rendez-vous ?

Oui - tu peux créer des durées et des libellés différents (par exemple, " déclaration d'impôts ", " révision trimestrielle ").

Les clients peuvent-ils télécharger des documents ?

Pas directement, mais tu peux inclure un lien Google Drive ou Dropbox dans ton e-mail de confirmation.