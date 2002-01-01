Créer un Doodle

Planification

Le meilleur outil de planification pour les comptables

Temps de lecture : 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 4 déc. 2025

Accountant with a client

Table des matières

    Lorsque tu jongles entre les réunions avec les clients, les échéances fiscales et les examens trimestriels, ton calendrier ne doit pas ajouter à ton stress. Doodle aide les comptables à prendre des rendez-vous, à gérer la disponibilité des clients et à réduire les absences, le tout sans avoir à envoyer des courriels. Que ce soit pour la préparation des impôts, les sessions de conseil ou l'intégration de nouveaux clients, Doodle te donne un moyen fiable et professionnel de gérer ton calendrier.

    Pourquoi les comptables ont-ils besoin d'un outil de planification ?

    Lorsque tu commences, gérer quelques rendez-vous par courriel ou par téléphone te convient parfaitement. Mais lorsque ta liste de clients s'allonge - et que les échéances s'accumulent - les choses se gâtent. Un bon outil de planification :

    • fait gagner du temps en permettant aux clients de s'inscrire eux-mêmes

    • Réduit le nombre de rendez-vous manqués grâce à des rappels automatiques

    • Garde ton calendrier organisé pendant les saisons chargées.

    • Facilite l'encaissement des paiements à l'avance

    • Montre une image professionnelle - même si tu es en solo.

    Comment puis-je laisser les clients réserver sans m'envoyer d'e-mail ?

    Avec les pages de réservation Doodle, tu définis tes disponibilités une fois, et les clients peuvent choisir l'heure qui leur convient - aucune application ou connexion n'est nécessaire.

    Tu peux partager ton lien de réservation via :

    • Signature d'email

    • Site web ou portail client

    • WhatsApp, LinkedIn ou texte

    • Bulletins d'information ou rappels d'impôts saisonniers.

    Puis-je proposer différents services (par ex. fiscalité vs. conseil) ?

    Oui. Tu peux créer différents types de rendez-vous avec différentes durées - par exemple :

    • Consultation fiscale de 60 minutes

    • Appel d'intégration de 30 minutes

    • Examen de fin d'année de 90 minutes

    Tu peux également définir des temps tampons entre les appels ou limiter les réservations de dernière minute.

    Et si les clients ne se présentent pas ?

    Le plan Pro de Doodle comprend des rappels automatiques par courriel. Tu peux aussi :

    • Fixer des délais d'annulation

    • Ajouter ta politique de non-présentation à la confirmation

    • Exiger le paiement au moment de la réservation

    Puis-je accepter des paiements ?

    Oui - grâce à l'intégration de Stripe, tu peux demander un paiement lorsque quelqu'un réserve. C'est idéal pour :

    • Les CPA indépendants ou freelance

    • Offrir des forfaits à prix fixe (par exemple, "déclaration annuelle de revenus")

    • Percevoir un acompte pour les sessions plus longues

    Est-ce que Doodle est seulement pour les sessions 1:1 ?

    Non ! Tu peux aussi :

    • Organiser des ateliers en petits groupes (par exemple "Conseils fiscaux trimestriels pour les indépendants").

    • Permettre aux clients de voter sur les heures disponibles grâce à des sondages de groupe.

    • Définir des disponibilités hebdomadaires récurrentes (par exemple, tous les vendredis de 9 à 12 heures).

    Aperçu des fonctionnalités

    Fonctionnalité

    Disponible ?

    Notes

    Réservation d'une session 1:1

    Options illimitées, tampon et délai d'exécution.

    Réservation de session de groupe

    Utilise la page de réservation ou le sondage de groupe

    Intégration du calendrier

    Google, Outlook, Apple pris en charge

    Rappels

    ✅ Pro

    Rappels par courriel avant les séances

    Paiements (Stripe)

    Percevoir le paiement lors de la réservation.

    Disponibilité récurrente

    Définir une disponibilité hebdomadaire ou quotidienne.

    Marque personnalisée

    ✅ Pro

    Ajoute un logo, des couleurs et le nom de l'entreprise.

    Téléchargement de fichiers (par exemple, documents fiscaux).

    Utilise les liens de Google Drive ou de Forms

    Portail client / connexion

    Les clients réservent sans créer de comptes

    Pourquoi les comptables aiment Doodle

    💬 "Pendant la saison des impôts, mon calendrier se remplit rapidement. Doodle aide les clients à réserver par eux-mêmes et à payer d'avance - pas de course-poursuite." - Lisa T., CPA, Austin

    💬 "Doodle me donne l'air professionnel - même si je travaille en solo. Mes clients adorent la facilité avec laquelle c'est fait." - Jason K., comptable indépendant

    À retenir .

    Si tu en as assez de jongler avec les réservations des clients, les reports et les demandes de paiement, Doodle peut t'aider. Il est simple, professionnel et conçu pour les comptables occupés. Plan gratuit disponible. Le plan Pro ajoute les paiements, la marque et les rappels.

    FAQ : Outils de planification pour les comptables

    L'utilisation de Doodle est-elle gratuite ?

    Oui - tu peux commencer avec un plan gratuit. Le plan Pro ajoute les rappels, la stratégie de marque et les paiements Stripe.

    Les clients doivent-ils créer un compte ?

    Non. Ils n'ont qu'à cliquer sur ton lien et à réserver.

    Puis-je accepter des paiements pour les rendez-vous ?

    Oui - Stripe est intégré et facile à configurer.

    Puis-je afficher différents types de rendez-vous ?

    Oui - tu peux créer des durées et des libellés différents (par exemple, " déclaration d'impôts ", " révision trimestrielle ").

    Les clients peuvent-ils télécharger des documents ?

    Pas directement, mais tu peux inclure un lien Google Drive ou Dropbox dans ton e-mail de confirmation.

