La mejor herramienta de planificación para contables

Tiempo de lectura: 3 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 4 dic 2025

    Cuando tienes que hacer malabarismos con reuniones con clientes, plazos de impuestos y revisiones trimestrales, tu calendario no debería aumentar tu estrés. Doodle ayuda a los contables a reservar citas, gestionar la disponibilidad de los clientes y reducir las ausencias, todo ello sin necesidad de intercambiar correos electrónicos. Ya sea para la preparación de impuestos, las sesiones de asesoramiento o la incorporación de nuevos clientes, Doodle te ofrece una forma fiable y profesional de gestionar tu calendario.

    ¿Por qué necesitan los contables una herramienta de planificación?

    Cuando estás empezando, gestionar unas pocas citas por correo electrónico o teléfono está bien. Pero a medida que crece tu lista de clientes y se acumulan los plazos, las cosas se complican. Una buena herramienta de planificación:

    • Ahorra tiempo dejando que los clientes reserven por sí mismos

    • Reduce las reuniones perdidas con recordatorios automáticos

    • Mantiene tu calendario organizado durante las temporadas de mucho trabajo

    • Facilita el cobro por adelantado

    • Muestra una imagen profesional, incluso si trabajas solo.

    ¿Cómo puedo dejar que los clientes reserven sin enviarme un correo electrónico?

    Con las Páginas de reserva de Doodle, tú estableces tu disponibilidad una vez, y los clientes pueden elegir la hora que más les convenga, sin necesidad de una aplicación o de iniciar sesión.

    Puedes compartir tu enlace de reserva a través de

    • Firma de correo electrónico

    • Página web o portal de clientes

    • WhatsApp, LinkedIn o texto

    • Boletines o recordatorios fiscales estacionales

    ¿Puedo ofrecer diferentes servicios (por ejemplo, fiscalidad frente a asesoría)?

    Sí. Puedes crear distintos tipos de cita con distinta duración, por ejemplo

    • Consulta fiscal de 60 minutos

    • Llamada de incorporación de 30 minutos

    • Revisión de fin de año de 90 minutos

    También puedes establecer tiempos de espera entre llamadas o limitar las reservas de última hora.

    ¿Qué pasa si los clientes no se presentan?

    El plan Pro de Doodle incluye recordatorios automáticos por correo electrónico. También puedes

    • Establecer plazos de cancelación

    • Añadir tu política de no presentación a la confirmación

    • Exigir el pago en el momento de la reserva

    ¿Puedo aceptar pagos?

    Sí - con la integración de Stripe, puedes solicitar el pago cuando alguien reserva. Esto es ideal para

    • CPA autónomos o independientes

    • Ofrecer paquetes de tarifa fija (por ejemplo, "Declaración anual de impuestos")

    • Cobrar un depósito por sesiones más largas

    ¿Doodle es sólo para sesiones 1:1?

    No, también puedes

    • Organizar talleres para grupos pequeños (por ejemplo, "Consejos fiscales trimestrales para autónomos")

    • Deja que los clientes voten las horas disponibles con las Encuestas de Grupo

    • Establece una disponibilidad semanal recurrente (por ejemplo, todos los viernes de 9 a 12)

    Resumen de funciones

    Función

    ¿Disponible?

    Notas

    Reserva de sesiones 1:1

    Opciones ilimitadas, de tiempo intermedio y de tiempo de espera

    Reserva de sesiones en grupo

    Utiliza la página de reserva o la encuesta de grupo

    Integración con el calendario

    Compatible con Google, Outlook y Apple

    Recordatorios

    ✅ Pro

    Recordatorios por correo electrónico antes de las sesiones

    Pagos (Stripe)

    Cobrar el pago al reservar

    Disponibilidad recurrente

    Establece disponibilidad semanal o diaria

    Marca personalizada

    ✅ Pro

    Añade el logotipo, los colores y el nombre de la empresa

    Carga de archivos (por ejemplo, documentos fiscales)

    Utiliza enlaces de Google Drive o Forms

    Portal del cliente / inicio de sesión

    Los clientes reservan sin crear cuentas

    Por qué a los contables les encanta Doodle

    💬 "Durante la temporada de impuestos, mi calendario se llena rápidamente. Doodle ayuda a los clientes a reservar por su cuenta y pagar por adelantado, sin persecuciones." - Lisa T., CPA, Austin

    💬 "Doodle me hace parecer profesional, aunque trabaje sola. A mis clientes les encanta lo fácil que es". - Jason K., contable independiente

    Lo más importante

    Si estás cansado de hacer malabarismos con las reservas, reprogramaciones y solicitudes de pago de los clientes, Doodle puede ayudarte. Es sencillo, profesional y está pensado para contables ocupados. Plan gratuito disponible. Pro añade pagos, marca y recordatorios.

    PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de planificación para contables

    ¿Doodle es gratuito?

    Sí, puedes empezar con un plan gratuito. Pro añade recordatorios, marca y pagos con Stripe.

    ¿Necesitan los clientes crear una cuenta?

    No. Sólo tienen que hacer clic en tu enlace y reservar.

    ¿Puedo aceptar pagos por las citas?

    Sí, Stripe está integrado y es fácil de configurar.

    ¿Puedo mostrar diferentes tipos de citas?

    Sí, puedes crear diferentes duraciones y etiquetas (por ejemplo, "Presentación de impuestos", "Revisión trimestral").

    ¿Pueden los clientes subir documentos?

    No directamente, pero puedes incluir un enlace a Google Drive o Dropbox en tu correo electrónico de confirmación.

