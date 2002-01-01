La mejor herramienta de planificación para contables

Cuando tienes que hacer malabarismos con reuniones con clientes, plazos de impuestos y revisiones trimestrales, tu calendario no debería aumentar tu estrés. Doodle ayuda a los contables a reservar citas, gestionar la disponibilidad de los clientes y reducir las ausencias, todo ello sin necesidad de intercambiar correos electrónicos. Ya sea para la preparación de impuestos, las sesiones de asesoramiento o la incorporación de nuevos clientes, Doodle te ofrece una forma fiable y profesional de gestionar tu calendario.
¿Por qué necesitan los contables una herramienta de planificación?
Cuando estás empezando, gestionar unas pocas citas por correo electrónico o teléfono está bien. Pero a medida que crece tu lista de clientes y se acumulan los plazos, las cosas se complican. Una buena herramienta de planificación:
Ahorra tiempo dejando que los clientes reserven por sí mismos
Reduce las reuniones perdidas con recordatorios automáticos
Mantiene tu calendario organizado durante las temporadas de mucho trabajo
Facilita el cobro por adelantado
Muestra una imagen profesional, incluso si trabajas solo.
¿Cómo puedo dejar que los clientes reserven sin enviarme un correo electrónico?
Con las Páginas de reserva de Doodle, tú estableces tu disponibilidad una vez, y los clientes pueden elegir la hora que más les convenga, sin necesidad de una aplicación o de iniciar sesión.
Puedes compartir tu enlace de reserva a través de
Firma de correo electrónico
Página web o portal de clientes
WhatsApp, LinkedIn o texto
Boletines o recordatorios fiscales estacionales
¿Puedo ofrecer diferentes servicios (por ejemplo, fiscalidad frente a asesoría)?
Sí. Puedes crear distintos tipos de cita con distinta duración, por ejemplo
Consulta fiscal de 60 minutos
Llamada de incorporación de 30 minutos
Revisión de fin de año de 90 minutos
También puedes establecer tiempos de espera entre llamadas o limitar las reservas de última hora.
¿Qué pasa si los clientes no se presentan?
El plan Pro de Doodle incluye recordatorios automáticos por correo electrónico. También puedes
Establecer plazos de cancelación
Añadir tu política de no presentación a la confirmación
Exigir el pago en el momento de la reserva
¿Puedo aceptar pagos?
Sí - con la integración de Stripe, puedes solicitar el pago cuando alguien reserva. Esto es ideal para
CPA autónomos o independientes
Ofrecer paquetes de tarifa fija (por ejemplo, "Declaración anual de impuestos")
Cobrar un depósito por sesiones más largas
¿Doodle es sólo para sesiones 1:1?
No, también puedes
Organizar talleres para grupos pequeños (por ejemplo, "Consejos fiscales trimestrales para autónomos")
Deja que los clientes voten las horas disponibles con las Encuestas de Grupo
Establece una disponibilidad semanal recurrente (por ejemplo, todos los viernes de 9 a 12)
Resumen de funciones
Función
¿Disponible?
Notas
Reserva de sesiones 1:1
✅
Opciones ilimitadas, de tiempo intermedio y de tiempo de espera
Reserva de sesiones en grupo
✅
Utiliza la página de reserva o la encuesta de grupo
Integración con el calendario
✅
Compatible con Google, Outlook y Apple
Recordatorios
✅ Pro
Recordatorios por correo electrónico antes de las sesiones
Pagos (Stripe)
✅
Cobrar el pago al reservar
Disponibilidad recurrente
✅
Establece disponibilidad semanal o diaria
Marca personalizada
✅ Pro
Añade el logotipo, los colores y el nombre de la empresa
Carga de archivos (por ejemplo, documentos fiscales)
❌
Utiliza enlaces de Google Drive o Forms
Portal del cliente / inicio de sesión
❌
Los clientes reservan sin crear cuentas
Por qué a los contables les encanta Doodle
💬 "Durante la temporada de impuestos, mi calendario se llena rápidamente. Doodle ayuda a los clientes a reservar por su cuenta y pagar por adelantado, sin persecuciones." - Lisa T., CPA, Austin
💬 "Doodle me hace parecer profesional, aunque trabaje sola. A mis clientes les encanta lo fácil que es". - Jason K., contable independiente
Lo más importante
Si estás cansado de hacer malabarismos con las reservas, reprogramaciones y solicitudes de pago de los clientes, Doodle puede ayudarte. Es sencillo, profesional y está pensado para contables ocupados. Plan gratuito disponible. Pro añade pagos, marca y recordatorios.
PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de planificación para contables
¿Doodle es gratuito?
Sí, puedes empezar con un plan gratuito. Pro añade recordatorios, marca y pagos con Stripe.
¿Necesitan los clientes crear una cuenta?
No. Sólo tienen que hacer clic en tu enlace y reservar.
¿Puedo aceptar pagos por las citas?
Sí, Stripe está integrado y es fácil de configurar.
¿Puedo mostrar diferentes tipos de citas?
Sí, puedes crear diferentes duraciones y etiquetas (por ejemplo, "Presentación de impuestos", "Revisión trimestral").
¿Pueden los clientes subir documentos?
No directamente, pero puedes incluir un enlace a Google Drive o Dropbox en tu correo electrónico de confirmación.