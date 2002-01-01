La mejor herramienta de planificación para contables

Cuando tienes que hacer malabarismos con reuniones con clientes, plazos de impuestos y revisiones trimestrales, tu calendario no debería aumentar tu estrés. Doodle ayuda a los contables a reservar citas, gestionar la disponibilidad de los clientes y reducir las ausencias, todo ello sin necesidad de intercambiar correos electrónicos. Ya sea para la preparación de impuestos, las sesiones de asesoramiento o la incorporación de nuevos clientes, Doodle te ofrece una forma fiable y profesional de gestionar tu calendario.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

¿Por qué necesitan los contables una herramienta de planificación?

Cuando estás empezando, gestionar unas pocas citas por correo electrónico o teléfono está bien. Pero a medida que crece tu lista de clientes y se acumulan los plazos, las cosas se complican. Una buena herramienta de planificación:

Ahorra tiempo dejando que los clientes reserven por sí mismos

Reduce las reuniones perdidas con recordatorios automáticos

Mantiene tu calendario organizado durante las temporadas de mucho trabajo

Facilita el cobro por adelantado

Muestra una imagen profesional, incluso si trabajas solo.

¿Cómo puedo dejar que los clientes reserven sin enviarme un correo electrónico?

Con las Páginas de reserva de Doodle, tú estableces tu disponibilidad una vez, y los clientes pueden elegir la hora que más les convenga, sin necesidad de una aplicación o de iniciar sesión.

Puedes compartir tu enlace de reserva a través de

Firma de correo electrónico

Página web o portal de clientes

WhatsApp, LinkedIn o texto

Boletines o recordatorios fiscales estacionales

¿Puedo ofrecer diferentes servicios (por ejemplo, fiscalidad frente a asesoría)?

Sí. Puedes crear distintos tipos de cita con distinta duración, por ejemplo

Consulta fiscal de 60 minutos

Llamada de incorporación de 30 minutos

Revisión de fin de año de 90 minutos

También puedes establecer tiempos de espera entre llamadas o limitar las reservas de última hora.

¿Qué pasa si los clientes no se presentan?

El plan Pro de Doodle incluye recordatorios automáticos por correo electrónico. También puedes

Establecer plazos de cancelación

Añadir tu política de no presentación a la confirmación

Exigir el pago en el momento de la reserva

¿Puedo aceptar pagos?

Sí - con la integración de Stripe, puedes solicitar el pago cuando alguien reserva. Esto es ideal para

CPA autónomos o independientes

Ofrecer paquetes de tarifa fija (por ejemplo, "Declaración anual de impuestos")

Cobrar un depósito por sesiones más largas

¿Doodle es sólo para sesiones 1:1?

No, también puedes

Organizar talleres para grupos pequeños (por ejemplo, "Consejos fiscales trimestrales para autónomos")

Deja que los clientes voten las horas disponibles con las Encuestas de Grupo

Establece una disponibilidad semanal recurrente (por ejemplo, todos los viernes de 9 a 12)

Resumen de funciones

Función ¿Disponible? Notas Reserva de sesiones 1:1 ✅ Opciones ilimitadas, de tiempo intermedio y de tiempo de espera Reserva de sesiones en grupo ✅ Utiliza la página de reserva o la encuesta de grupo Integración con el calendario ✅ Compatible con Google, Outlook y Apple Recordatorios ✅ Pro Recordatorios por correo electrónico antes de las sesiones Pagos (Stripe) ✅ Cobrar el pago al reservar Disponibilidad recurrente ✅ Establece disponibilidad semanal o diaria Marca personalizada ✅ Pro Añade el logotipo, los colores y el nombre de la empresa Carga de archivos (por ejemplo, documentos fiscales) ❌ Utiliza enlaces de Google Drive o Forms Portal del cliente / inicio de sesión ❌ Los clientes reservan sin crear cuentas

Por qué a los contables les encanta Doodle

💬 "Durante la temporada de impuestos, mi calendario se llena rápidamente. Doodle ayuda a los clientes a reservar por su cuenta y pagar por adelantado, sin persecuciones." - Lisa T., CPA, Austin

💬 "Doodle me hace parecer profesional, aunque trabaje sola. A mis clientes les encanta lo fácil que es". - Jason K., contable independiente

Lo más importante

Si estás cansado de hacer malabarismos con las reservas, reprogramaciones y solicitudes de pago de los clientes, Doodle puede ayudarte. Es sencillo, profesional y está pensado para contables ocupados. Plan gratuito disponible. Pro añade pagos, marca y recordatorios.

PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de planificación para contables

¿Doodle es gratuito?

Sí, puedes empezar con un plan gratuito. Pro añade recordatorios, marca y pagos con Stripe.

¿Necesitan los clientes crear una cuenta?

No. Sólo tienen que hacer clic en tu enlace y reservar.

¿Puedo aceptar pagos por las citas?

Sí, Stripe está integrado y es fácil de configurar.

¿Puedo mostrar diferentes tipos de citas?

Sí, puedes crear diferentes duraciones y etiquetas (por ejemplo, "Presentación de impuestos", "Revisión trimestral").

¿Pueden los clientes subir documentos?

No directamente, pero puedes incluir un enlace a Google Drive o Dropbox en tu correo electrónico de confirmación.