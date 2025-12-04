Doodle erstellen

Das beste Planungstool für Buchhalter

    Wenn du mit Kundenterminen, Steuerfristen und Quartalsberichten jonglierst, sollte dein Kalender nicht noch mehr Stress verursachen. Doodle hilft Buchhaltern dabei, Termine zu buchen, die Verfügbarkeit von Kunden zu verwalten und die Zahl der Absagen zu reduzieren - und das alles, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen. Ganz gleich, ob es um die Vorbereitung von Steuererklärungen, Beratungsgespräche oder die Aufnahme neuer Kunden geht, Doodle bietet dir eine zuverlässige und professionelle Methode, deinen Kalender zu verwalten.

    Warum brauchen Buchhalter ein Terminplanungsprogramm?

    Wenn du gerade erst anfängst, reicht es aus, ein paar Termine per E-Mail oder Telefon zu vereinbaren. Aber wenn deine Kundenliste wächst und sich die Termine häufen, wird es unübersichtlich. Ein gutes Terminplanungsprogramm:

    • Spart Zeit, indem es die Kunden selbst buchen lässt

    • Verringert verpasste Termine durch automatische Erinnerungen

    • Hält deinen Kalender während der Hochsaison übersichtlich

    • Macht es einfach, Zahlungen im Voraus zu kassieren

    • Zeigt ein professionelles Bild - auch wenn du allein arbeitest

    Wie kann ich Kunden buchen lassen, ohne dass sie mich per E-Mail kontaktieren?

    Mit Doodle Booking Pages stellst du deine Verfügbarkeit einmal ein, und deine Kunden können sich eine Zeit aussuchen, die ihnen passt - ohne App oder Login.

    Du kannst deinen Buchungslink teilen über:

    • E-Mail-Signatur

    • Website oder Kundenportal

    • WhatsApp, LinkedIn oder SMS

    • Newsletter oder saisonale Steuererinnerungen

    Kann ich verschiedene Dienstleistungen anbieten (z.B. Steuerberatung oder Beratung)?

    Ja. Du kannst verschiedene Termintypen mit unterschiedlichen Laufzeiten erstellen - zum Beispiel:

    • 60-minütige Steuerberatung

    • 30-minütiges Kennenlerngespräch

    • 90-minütiger Jahresendrückblick

    Du kannst auch Pufferzeiten zwischen den Gesprächen festlegen oder Last-Minute-Buchungen begrenzen.

    Was ist, wenn Kunden nicht erscheinen?

    Das Pro-Abo von Doodle enthält automatische E-Mail-Erinnerungen. Außerdem kannst du:

    • Stornierungsfristen festlegen

    • Deine No-Show-Politik in die Bestätigung aufnehmen

    • eine Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung verlangen

    Kann ich Zahlungen akzeptieren?

    Ja - mit der Stripe-Integration kannst du eine Zahlung verlangen, wenn jemand bucht. Das ist ideal für:

    • Freiberufliche oder unabhängige CPAs

    • Pauschalangebote anbieten (z.B. "Jährliche Steuererklärung")

    • eine Anzahlung für längere Sitzungen zu erheben

    Ist Doodle nur für 1:1-Sitzungen geeignet?

    Nein! Du kannst auch:

    • Workshops für kleine Gruppen anbieten (z.B. "Vierteljährliche Steuertipps für Freiberufler")

    • Kunden über verfügbare Zeiten mit Gruppenumfragen abstimmen lassen

    • wöchentlich wiederkehrende Verfügbarkeiten festlegen (z.B. jeden Freitag von 9-12 Uhr)

    Feature-Übersicht

    Funktion

    Verfügbar?

    Anmerkungen

    1:1-Sitzung

    Unbegrenzte, Puffer- und Vorlaufzeitoptionen

    Gruppensitzungen

    Buchungsseite oder Gruppenumfrage verwenden

    Kalenderintegration

    Google, Outlook und Apple werden unterstützt

    Reminders

    ✅ Pro

    E-Mail-Erinnerungen vor Sitzungen

    Zahlungen (Stripe)

    Zahlung bei der Buchung einziehen

    Wiederkehrende Verfügbarkeit

    Wöchentliche oder tägliche Verfügbarkeit einstellen

    Individuelles Branding

    ✅ Pro

    Logo, Farben und Firmenname hinzufügen

    Datei-Uploads (z.B. Steuerdokumente)

    Google Drive oder Forms-Links verwenden

    Kundenportal / Anmeldung

    Kunden buchen, ohne Konten anzulegen

    Warum Buchhalter Doodle lieben

    💬 "Während der Steuersaison füllt sich mein Kalender schnell. Mit Doodle können die Mandanten selbständig buchen und im Voraus bezahlen - ohne Hinterherlaufen." - Lisa T., CPA, Austin

    💬 "Doodle lässt mich professionell aussehen - auch wenn ich allein arbeite. Meine Kunden sind begeistert, wie einfach es ist." - Jason K., selbstständiger Buchhalter

    Das Wichtigste in Kürze

    Wenn du es leid bist, dich um Buchungen, Terminverschiebungen und Zahlungsaufforderungen deiner Kunden zu kümmern, kann Doodle dir helfen. Es ist einfach, professionell und für vielbeschäftigte Buchhalter/innen entwickelt. Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet Zahlungen, Branding und Erinnerungen.

    FAQ: Terminplanungstools für Buchhalter

    Ist die Nutzung von Doodle kostenlos?

    Ja - du kannst mit einem kostenlosen Plan loslegen. Pro bietet Erinnerungen, Branding und Stripe-Zahlungen.

    Müssen Kunden ein Konto erstellen?

    Nein. Sie klicken einfach auf deinen Link und buchen.

    Kann ich Zahlungen für Termine annehmen?

    Ja - Stripe ist integriert und lässt sich leicht einrichten.

    Kann ich verschiedene Terminarten anzeigen?

    Ja - du kannst verschiedene Laufzeiten und Bezeichnungen erstellen (z.B. "Steuererklärung", "Quartalsprüfung").

    Können Kunden Dokumente hochladen?

    Nicht direkt, aber du kannst einen Google Drive- oder Dropbox-Link in deiner Bestätigungsmail angeben.

