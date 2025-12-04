Das beste Planungstool für Buchhalter

Wenn du mit Kundenterminen, Steuerfristen und Quartalsberichten jonglierst, sollte dein Kalender nicht noch mehr Stress verursachen. Doodle hilft Buchhaltern dabei, Termine zu buchen, die Verfügbarkeit von Kunden zu verwalten und die Zahl der Absagen zu reduzieren - und das alles, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen. Ganz gleich, ob es um die Vorbereitung von Steuererklärungen, Beratungsgespräche oder die Aufnahme neuer Kunden geht, Doodle bietet dir eine zuverlässige und professionelle Methode, deinen Kalender zu verwalten.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Warum brauchen Buchhalter ein Terminplanungsprogramm?

Wenn du gerade erst anfängst, reicht es aus, ein paar Termine per E-Mail oder Telefon zu vereinbaren. Aber wenn deine Kundenliste wächst und sich die Termine häufen, wird es unübersichtlich. Ein gutes Terminplanungsprogramm:

Spart Zeit, indem es die Kunden selbst buchen lässt

Verringert verpasste Termine durch automatische Erinnerungen

Hält deinen Kalender während der Hochsaison übersichtlich

Macht es einfach, Zahlungen im Voraus zu kassieren

Zeigt ein professionelles Bild - auch wenn du allein arbeitest

Wie kann ich Kunden buchen lassen, ohne dass sie mich per E-Mail kontaktieren?

Mit Doodle Booking Pages stellst du deine Verfügbarkeit einmal ein, und deine Kunden können sich eine Zeit aussuchen, die ihnen passt - ohne App oder Login.

Du kannst deinen Buchungslink teilen über:

E-Mail-Signatur

Website oder Kundenportal

WhatsApp, LinkedIn oder SMS

Newsletter oder saisonale Steuererinnerungen

Kann ich verschiedene Dienstleistungen anbieten (z.B. Steuerberatung oder Beratung)?

Ja. Du kannst verschiedene Termintypen mit unterschiedlichen Laufzeiten erstellen - zum Beispiel:

60-minütige Steuerberatung

30-minütiges Kennenlerngespräch

90-minütiger Jahresendrückblick

Du kannst auch Pufferzeiten zwischen den Gesprächen festlegen oder Last-Minute-Buchungen begrenzen.

Was ist, wenn Kunden nicht erscheinen?

Das Pro-Abo von Doodle enthält automatische E-Mail-Erinnerungen. Außerdem kannst du:

Stornierungsfristen festlegen

Deine No-Show-Politik in die Bestätigung aufnehmen

eine Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung verlangen

Kann ich Zahlungen akzeptieren?

Ja - mit der Stripe-Integration kannst du eine Zahlung verlangen, wenn jemand bucht. Das ist ideal für:

Freiberufliche oder unabhängige CPAs

Pauschalangebote anbieten (z.B. "Jährliche Steuererklärung")

eine Anzahlung für längere Sitzungen zu erheben

Ist Doodle nur für 1:1-Sitzungen geeignet?

Nein! Du kannst auch:

Workshops für kleine Gruppen anbieten (z.B. "Vierteljährliche Steuertipps für Freiberufler")

Kunden über verfügbare Zeiten mit Gruppenumfragen abstimmen lassen

wöchentlich wiederkehrende Verfügbarkeiten festlegen (z.B. jeden Freitag von 9-12 Uhr)

Feature-Übersicht

Funktion Verfügbar? Anmerkungen 1:1-Sitzung ✅ Unbegrenzte, Puffer- und Vorlaufzeitoptionen Gruppensitzungen ✅ Buchungsseite oder Gruppenumfrage verwenden Kalenderintegration ✅ Google, Outlook und Apple werden unterstützt Reminders ✅ Pro E-Mail-Erinnerungen vor Sitzungen Zahlungen (Stripe) ✅ Zahlung bei der Buchung einziehen Wiederkehrende Verfügbarkeit ✅ Wöchentliche oder tägliche Verfügbarkeit einstellen Individuelles Branding ✅ Pro Logo, Farben und Firmenname hinzufügen Datei-Uploads (z.B. Steuerdokumente) ❌ Google Drive oder Forms-Links verwenden Kundenportal / Anmeldung ❌ Kunden buchen, ohne Konten anzulegen

Warum Buchhalter Doodle lieben

💬 "Während der Steuersaison füllt sich mein Kalender schnell. Mit Doodle können die Mandanten selbständig buchen und im Voraus bezahlen - ohne Hinterherlaufen." - Lisa T., CPA, Austin

💬 "Doodle lässt mich professionell aussehen - auch wenn ich allein arbeite. Meine Kunden sind begeistert, wie einfach es ist." - Jason K., selbstständiger Buchhalter

Das Wichtigste in Kürze

Wenn du es leid bist, dich um Buchungen, Terminverschiebungen und Zahlungsaufforderungen deiner Kunden zu kümmern, kann Doodle dir helfen. Es ist einfach, professionell und für vielbeschäftigte Buchhalter/innen entwickelt. Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet Zahlungen, Branding und Erinnerungen.

FAQ: Terminplanungstools für Buchhalter

Ist die Nutzung von Doodle kostenlos?

Ja - du kannst mit einem kostenlosen Plan loslegen. Pro bietet Erinnerungen, Branding und Stripe-Zahlungen.

Müssen Kunden ein Konto erstellen?

Nein. Sie klicken einfach auf deinen Link und buchen.

Kann ich Zahlungen für Termine annehmen?

Ja - Stripe ist integriert und lässt sich leicht einrichten.

Kann ich verschiedene Terminarten anzeigen?

Ja - du kannst verschiedene Laufzeiten und Bezeichnungen erstellen (z.B. "Steuererklärung", "Quartalsprüfung").

Können Kunden Dokumente hochladen?

Nicht direkt, aber du kannst einen Google Drive- oder Dropbox-Link in deiner Bestätigungsmail angeben.